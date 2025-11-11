വയറിനുള്ളില് കത്രിക മുതല് ശിവപ്രിയയുടെ മരണം വരെ... എന്ന് തീരും ജീവനെടുക്കുന്ന ഈ അനാസ്ഥ?
സംസ്ഥാനത്തെ ആതുര സേവന രംഗത്തെ അനാസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കേരളം കേൾക്കുന്നത്. കെടുകാര്യസ്ഥതയും അശ്രദ്ധയും പിഴവുകളും പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമ്പോള്....
Published : November 11, 2025 at 8:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യ രംഗത്ത് കേരളം എത്ര പുരോഗമിച്ചെന്ന് വീരവാദം മുഴക്കുമ്പോഴും സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളിലെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും കൊടുകുത്തി വാഴുകയാണ്. ആശുപത്രികളിലെ തുടരുന്ന അനാസ്ഥ മൂലം ഇരകള്ക്ക് നീതി തേടി അലയേണ്ടി വരുന്നത് വര്ഷങ്ങളോളം, ചിലര്ക്ക് വിധി മരണം. പ്രായഭേദമന്യേ സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി പേരാണ് സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളിലെ അനാസ്ഥയ്ക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ളത്.
ഇതില് വയറിനുള്ളില് കത്രിക മറന്നുവച്ചത് മുതല് കുട്ടിയുടെ വിരലിന് പകരം നാവിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ സംഭവം വരെ കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങുന്നവര് നീതി തേടിയുള്ള സമരത്തിലും പ്രതിഷേധത്തിലുമാണ്. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നൊന്നായി കെടുകാര്യസ്ഥത തുടരുമ്പോള് നിശബ്ദരാകാൻ ഇവര് തയ്യാറല്ല...
"അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമായ ബാക്ടീരിയ ആശുപത്രി മുഖേന മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടടക്കം എൻ്റെ കൈയ്യിലുണ്ട്. അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുവരെ പ്രതിഷേധം തുടരും. അതുവരെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങില്ല", പ്രസവാനന്തരം ഉണ്ടായ അണുബാധയെ തുടർന്ന് ഈ അടുത്ത് മരിച്ച കരിക്കകം സ്വദേശി ശിവപ്രിയയുടെ ഭർത്താവ് മനുവിൻ്റെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന വാക്കുകളാണിത്. തിരുവനന്തപുരം എസ്എടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവാനന്തരം അണുബാധയേൽക്കാൻ കാരണം ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ചികിത്സാപിഴവാണെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണം.
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തതാണ് വേണുവിൻ്റെ വിയോഗത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ഉന്നയിച്ചത്. ഇതോടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിലെ അശ്രദ്ധയുടെ ശൃംഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ണികളാണ് ശിവപ്രിയയും വേണുവും.
ആതുര സേവന കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം നമ്പറെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനാസ്ഥയും ചികിത്സാ പിഴവും കണ്ട് പ്രബുദ്ധരായ മലയാളി മനസുകൾ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം അനാസ്ഥകൾ തുടരുന്നത് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയാക്കും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിരവധി കേസുകളാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
വയറിനുള്ളില് മറന്നുവച്ച കത്രിക
2017 നവംബർ 30 നാണ് ഹർഷീനയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വച്ച് നടക്കുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം അനുഭവപ്പെട്ട അസ്വസ്ഥതകളാണ് വീണ്ടും പരിശോധിക്കാൻ ഹർഷീനയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പരിശോധനയിൽ കണ്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടയിൽ ഹർഷീനയുടെ വയറ്റിൽ അബദ്ധവശാൽ കത്രിക കുടുങ്ങിപോകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ ആരോപണം പാടേ തള്ളുകയായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ രജിസ്റ്ററിൽ കത്രിക കാണുന്നില്ലാത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹർഷീനയുടെ വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നുള്ളത് അല്ലെന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ വാദം. എന്നാൽ ആശുപത്രിയ്ക്ക് മുന്നിൽ സമരം നടത്തിയിരുന്ന ഹർഷീന റിപ്പോർട്ട് തള്ളുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സമരത്തെ തുടർന്ന് 2022 സെപ്തംബർ 17 ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നും ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് കത്രിക പുറത്ത് എടുത്തു. 4 വർഷവും 10 മാസവുമാണ് ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണം വയറ്റിൽ പേറികൊണ്ട് ഹർഷീന ജീവിച്ചത്.
കൊവിഡ് രോഗകിള്ക്കൊപ്പം കിടത്തി, വിധി മരണം
2023 ജനുവരിയിലാണ് ഡോക്ടറുടെ അനാസ്ഥ മൂലം തൊടുപുഴ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് യുവാവിന് ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നത്. ഇടുക്കി വണ്ണപ്പുറം സ്വദേശിയായ വിനോദ് കെ തങ്കപ്പനാണ് മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം മരിച്ചത്. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖം ബാധിച്ചിട്ടും കൊവിഡ്-19 രോഗികളുള്ള മുറിയിൽ വിനോദിനെ കിടത്തിയതാണ് മരണകാരണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വിനോദ് മകളോടൊപ്പമാണ് തൊടുപുഴയിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന സമയം മറ്റ് കാര്യമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വിനോദിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ വാദം.
ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നെഞ്ചിൽ അണുബാധയുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാക്കുന്നത്. ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഒരേസമയം നാല് കുത്തിവയ്പ്പുകൾ വിനോദിന് നൽകിയതായും ഇതിനുശേഷം ശാരീരികമായി തളർച്ച ഉണ്ടായതായും കുടുംബം പറയുന്നു. അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം വിനോദ് രക്തം ഛർദിക്കാനും തുടങ്ങി. ഉടൻ നഴ്സുമാരെ അറിയിച്ചെങ്കിലും അവഗണനയായിരുന്നു ഫലമെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്.
ഇൻഹേലർ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവനക്കാർ അനാദരവോടെ പെരുമാറിയതായും ഡോക്ടറെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴും വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വഷളായതോടെ വിനോദിനെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റാൻ ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഡോക്ടർ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഡീമ (വയറിലും മറ്റിടങ്ങളിലും ദ്രാവകം അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥ) ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് വിനോദിനെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റാൻ ഡോക്ടർ സമ്മതം നൽകുന്നത്. കൂടുതൽ പരിശോധനകളിൽ വിനോദിന് കൊവിഡ്-19 ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് വിനോദിന് കോവിഡ്-19 ബാധിച്ചതെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിനോദിന് മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
രോഗിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ 'ഗൈഡ് വയർ'
2023 മാർച്ചിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നാടിനെ നടുക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ 'ഗൈഡ് വയർ' അവശേഷിച്ചത് കേരളം മുഴുവൻ ചർച്ചയായതാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായ സുമയ്യ എന്ന യുവതിയുടെ നെഞ്ചിലാണ് ഒരു 'ഗൈഡ് വയർ' അകപ്പെട്ടത്. ശസ്ത്രക്രിയയെത്തുടർന്നുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയത്. രോഗിയുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന്, ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോ. രാജീവ് കുമാറിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.
കുട്ടിയുടെ വിരലിന് പകരം നാവിൽ ശസ്ത്രക്രിയ
2024 മെയിലാണ് കുട്ടിയുടെ വിരലിന് പകരം നാവിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ വാർത്ത കേരളം കേൾക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലായിരുന്നു സംഭവം. നാല് വയസുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ കൈയിലെ ആറാമത്തെ വിരൽ നീക്കം ചെയ്യാനായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ നാവിലാണ് ഡോക്ടർ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർ ക്ഷമാപണം നടത്തിയതായും മറ്റൊരു ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ആറാമത്തെ വിരൽ നീക്കം ചെയ്തുവെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു.
രാവിലെ 9 മണിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് കയറ്റിയ കുട്ടിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വായിൽ പഞ്ഞി നിറച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ, കുട്ടിയുടെ നാവിന് തടസമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറിൻ്റെ അവകാശ വാദം. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും പൊലീസ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടും അവഗണന
അതേ വർഷം ജൂണിലാണ് ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് കുട്ടിയ്ക്ക് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹവുമായി ബന്ധുക്കൾ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. വണ്ടാനം വൃക്ഷ വിലാസം തോപ്പ് നിവാസികളായ മനുവിൻ്റെയും സൗമ്യയുടെയും എട്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞായിരുന്നു മരിച്ചത്. സൗമ്യയ്ക്ക് കഠിനമായ പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടും ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ലേബർ റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയില്ലെന്നായിരുന്നു ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം.
2025 ഏപ്രിലിൽ തൊടുപുഴ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് കാലിൽ കുടുങ്ങിയ മരക്കഷണം പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യാതെ രോഗിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത സംഭവം. കാലിൽ മരകഷ്ണവുമായി എത്തിയ രോഗിയുടെ മുറിവ് പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ ഡ്രസ് ചെയ്ത് രോഗിയെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. വേദന രൂക്ഷമായപ്പോൾ, രോഗി വീണ്ടും ചികിത്സ തേടി. ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളമാണ് രോഗി വേദനയും പഴുപ്പും സഹിക്കേണ്ടിവന്നത്. പാലായിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഒടുവിൽ മരക്കഷണം നീക്കം ചെയ്തത്.
ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അനാസ്ഥയാണെന്ന് നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അത്തരം അശ്രദ്ധ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സാധാരണക്കാരുടെ ആശ്രയമാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളും മെഡിക്കൽ കോളജുകളും. ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സയും പരിചരണവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് ഭരണ കർത്താക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ആർദ്രം പദ്ധതി പോലുള്ളവ ഇനിയും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കെടുകാര്യസ്ഥതയും പിഴവുകളും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിൽ ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ അഭിമതം.
നിപ്പയേയും കൊവിഡിനേയും സധൈര്യം നേരിടാൻ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന സർക്കാരാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. കെടുകാര്യസ്ഥതയും അശ്രദ്ധയും പിഴവുകളും പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കരുതെന്നും നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
