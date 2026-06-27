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കാൻസർ പ്രതിരോധത്തിന് പുതിയ പദ്ധതിയുമായി മാൻകൈൻഡ് ഫാർമ; ലക്ഷ്യം പത്ത് ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ

കാൻസർ അതിജീവന മാസത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ കാൻസർ പരിശോധനയും ബോധവത്‌കരണവും വളരെ കുറവാണെന്ന വലിയ പൊതുജനാരോഗ്യ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇതിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

MAMTA HIMC CSR IN HEALTHCARE PREVENTIVE ONCOLOGY MANKIND PHARMA
Representative image (Getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 27, 2026 at 2:15 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: മാൻകൈൻഡ് ഫാർമ മമത ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡുമായി (മാംത എച്ച്ഐഎംസി) ചേർന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി കാൻസർ പ്രതിരോധ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. സ്തനാർബുദം, ഗർഭാശയഗള കാൻസർ എന്നിവ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീകൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ബോധവത്‌കരണം നൽകുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

കാൻസർ അതിജീവന മാസത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ കാൻസർ പരിശോധനയും ബോധവത്‌കരണവും വളരെ കുറവാണെന്ന വലിയ പൊതുജനാരോഗ്യ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇതിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന കാൻസറുകളാണെങ്കിലും, രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് ഗർഭാശയഗള കാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ സ്തനാർബുദ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ദേശീയ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

പരിശോധനകളുടെ അഭാവം കാരണം രോഗം മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇത് ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെയും അതിജീവന സാധ്യതയെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്കാണ് സ്തനാർബുദവും ഗർഭാശയഗള കാൻസറും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. കൃത്യസമയത്ത് രോഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് മരണനിരക്ക് വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം.

ബോധവത്‌കരണവും പരിശീലനവും
ഈ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, കാൻസറിൻ്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ, സ്തനാർബുദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വയം അവബോധം, ഗർഭാശയഗള കാൻസർ പരിശോധന, കാൻസർ പ്രതിരോധത്തിൽ എച്ച്പിവി വാക്സിനേഷൻ്റെ പങ്ക് എന്നിവയിൽ ഊന്നിയുള്ള വലിയ ബോധവത്‌കരണ പരിപാടികൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതിനുപുറമെ ആശാ വർക്കർമാർ, എഎൻഎംമാർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ഓഫിസർമാർ (സിഎച്ച്ഒ), പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനവും നൽകും.

സമൂഹത്തെ ബോധവത്കരിക്കാനും, കൃത്യസമയത്ത് പരിശോധനകൾ നടത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും, രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമായി ശരിയായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകാനും ഈ പരിശീലനം അവരെ പ്രാപ്തരാക്കും. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പദ്ധതി വലിയ ആശ്വാസമാകും.

ചികിത്സാ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും, നിരവധി സ്ത്രീകൾക്ക് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സ്തനാർബുദവും ഗർഭാശയഗള കാൻസറും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതെന്ന് സർ ഗംഗാറാം ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി വിഭാഗം വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോ. ആദിത്യ സരിൻ വ്യക്തമാക്കി. ബോധവത്‌കരണം, പരിശോധന, വാക്സിനേഷൻ എന്നിവയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ മാർഗങ്ങളെന്നും, രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതിജീവന സാധ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സമൂഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോധവത്‌കരണത്തിന് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ആദ്യം ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയാണെന്ന് യശോദ മെഡിസിറ്റിയിലെ മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോ. മനീഷ് സിംഗാൾ പറഞ്ഞു. കാൻസർ പ്രതിരോധം, പരിശോധന, ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെടാനും ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

കാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മാൻകൈൻഡ് ഫാർമ സീനിയർ പ്രസിഡൻ്റ് അതിഷ് മജുംദാർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബോധവത്‌കരണത്തിൻ്റെയും ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുടെയും അഭാവം വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുകയാണ്.

ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ, രോഗസാധ്യതകൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാനും കൃത്യസമയത്ത് പരിശോധനകൾ നടത്താനും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും സമൂഹത്തെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാൻകൈൻഡ് ഫാർമയുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ കൈൻഡ്കെയറിൻ്റെ കീഴിൽ മാംത എച്ച്ഐഎംസിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) അധിഷ്ഠിതമായ ഗർഭാശയഗള കാൻസർ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവത്‌കരണവും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നൽകും. രോഗനിർണയം വേഗത്തിലാക്കാനും മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

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TAGGED:

PREVENTIVE ONCOLOGY PROGRAM
BREAST CANCER AWARENESS INDIA
CERVICAL CANCER SCREENING
AI ENABLED CANCER DETECTION
MANKIND PHARMA CANCER INITIATIVE

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