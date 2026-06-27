കുഞ്ഞിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണോ? പുരുഷന്മാരുടെ ഈ ശീലങ്ങൾ ഗർഭധാരണത്തെ തടസപ്പെടുത്താം
ജേണൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സയൻസസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവലോകന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആഗോളതലത്തിൽ 40 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ വന്ധ്യതാ കേസുകൾക്ക് കാരണം പുരുഷന്മാരിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്
Published : June 27, 2026 at 11:31 AM IST
ഗർഭധാരണം എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയാൻ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം മാത്രം പോരെന്ന നടുക്കുന്ന യാഥാർഥ്യം തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം. കുഞ്ഞിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ദമ്പതികളിൽ പകുതിയോളം പേരുടെയും കണ്ണീരിന് കാരണം പുരുഷന്മാരിലെ വന്ധ്യതയാണെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. പുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതശൈലിയും ബീജത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ഭാവിയെപ്പോലും മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാർ.
ഗർഭധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ എക്കാലവും സ്ത്രീകൾക്കാണ് മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നത്. ഹോർമോൺ പരിശോധനകൾ, ഫെർട്ടിലിറ്റി ആപ്പുകൾ, ഓവുലേഷൻ ട്രാക്കറുകൾ, സപ്ലിമെൻ്റുകൾ, മരുന്നുകൾ തുടങ്ങി ബന്ധുക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര വരെ എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ചുറ്റുമാണ്. അതേസമയം ഒരു കുഞ്ഞിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പുരുഷൻ ഈ പ്രക്രിയയിൽ പലപ്പോഴും കാഴ്ചക്കാരനായി മാറി മൂലയിൽ നിശബ്ദം മാസിക വായിച്ച് സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് പതിവ്.
എന്നാൽ ഗർഭധാരണത്തിൽ പുരുഷൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും തുല്യ പങ്കുണ്ടെന്ന യാഥാർഥ്യം പലപ്പോഴും തഴയപ്പെടുകയാണെന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ബിർള ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഐവിഎഫിലെ ഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോ. മഞ്ജുനാഥ് സിഎസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രത്യുത്പാദനം എന്നത് ഒരിക്കലും ഏകപക്ഷീയമായ പ്രവർത്തിയല്ലെന്നും ഗർഭധാരണത്തിൽ പുരുഷൻ്റെ പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ജേണൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സയൻസസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവലോകന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആഗോളതലത്തിൽ 40 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ വന്ധ്യതാ കേസുകൾക്ക് കാരണം പുരുഷന്മാരിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യൻ ദമ്പതികൾക്കിടയിലും സമാനമായ ഉയർന്ന നിരക്കാണ് കാണുന്നത്. അതിനാൽ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യത്തിന് തുല്യ ക്ലിനിക്കൽ പരിഗണന നൽകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇത് അടിവരയിടുന്നത്. പല പുരുഷന്മാരും വന്ധ്യതാ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയരാകാൻ വൈകാറുണ്ട്. ഇത് രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ വൈകാൻ കാരണമാകുന്നു. ജൂൺ മാസം വന്ധ്യതാ ബോധവത്കരണ മാസമായി ആചരിക്കുമ്പോൾ, പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സത്യം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഒരു അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഗർഭധാരണത്തിന് മുൻപുള്ള പുരുഷൻ്റെ ആരോഗ്യം പ്രത്യുത്പാദന ശേഷിയെ മാത്രമല്ല, ഗർഭധാരണ ഫലങ്ങളെയും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ദീർഘകാല ആരോഗ്യത്തെയും നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുമെന്ന യാഥാർഥ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.
ജീവിതശൈലിയും വന്ധ്യതയും
ബീജങ്ങൾ കേവലം വാഹനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ വികാസത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ജനിതക വിവരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവ കൂടിയാണ്. ബീജത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമാകുമ്പോൾ ഗർഭധാരണത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് സിരക്പൂരിലെ നോവ ഐവിഎഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോ. രൂപ്നിത് കൗർ പറയുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി പലപ്പോഴും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. പുകവലി, അമിതമായ മദ്യപാനം, അമിതഭാരം, പൊണ്ണത്തടി, മോശം ഉറക്കം, വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദം, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അഭാവം, പാരിസ്ഥിതിക വിഷവസ്തുക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി ശീലങ്ങളെല്ലാം ബീജത്തിൻ്റെ ഉത്പാദനത്തെ കുറയ്ക്കുകയും ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ആധുനിക ജീവിതത്തിലെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് ഉയർത്തുന്നത്. നീണ്ട ജോലി സമയം, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അത്താഴങ്ങൾ, അഞ്ച് മണിക്കൂർ മാത്രമുള്ള ഉറക്കം, വാരാന്ത്യങ്ങളിലെ അമിത മദ്യപാനം, അർധരാത്രി വരെയുള്ള മൊബൈൽ റീൽ സ്ക്രോളിങ് തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങളൊന്നും പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമതയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതായി തോന്നാതിരിക്കാം. എന്നാൽ അവ ബീജത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തെയും ചലനശേഷിയെയും ഡിഎൻഎ സമഗ്രതയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബീജത്തിൻ്റെ എണ്ണക്കുറവ്, മോശം ചലനശേഷി, കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ഡിഎൻഎ എന്നിവ ഗർഭധാരണം ദുഷ്കരമാക്കുമെന്ന് നോയിഡ മദർഹുഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഐവിഎഫിലെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഹെൽത്ത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിൻ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റുമായ ഡോ. മാണ്ഡവി റായ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് ഗർഭധാരണ സമയത്ത് ആവർത്തിച്ചുള്ള ഗർഭമലസലിനും ഇംപ്ലാൻ്റേഷൻ പരാജയം തുടങ്ങിയ സങ്കീർണതകൾക്കും കാരണമാകാം. പുരുഷന്മാർക്ക് സാധാരണ ബീജത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ സമ്മർദം, പുകവലി, മലിനീകരണം, അമിതവണ്ണം, അണുബാധകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോശം ജീവിതശൈലി എന്നിവ കാരണം അടിസ്ഥാന ഡിഎൻഎയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ഫെർട്ടിലിറ്റി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോ. മാണ്ഡവി റായ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബീജത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനും ചലനശേഷിക്കും അപ്പുറം ഡിഎൻഎ വിഘടനം അഥവാ ബീജത്തിനുള്ളിലെ ജനിതക വസ്തുക്കൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ പ്രാധാന്യം വർധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഡോ. മഞ്ജുനാഥ് സിഎസ് പറയുന്നു. 2024ൽ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ഇൻ എൻഡോക്രൈനോളജിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനമനുസരിച്ച്, ബീജത്തിൻ്റെ ഡിഎൻഎ തകരാറ് 30 ശതമാനം കടക്കുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഗർഭധാരണ നഷ്ടത്തിന് സാധ്യത വർധിക്കുന്നു. പുരുഷൻ്റെ ആരോഗ്യം ഗർഭധാരണ സാധ്യതയെ മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യകരമായ ഗർഭാവസ്ഥ നിലനിർത്താനുള്ള സാധ്യതയെയും സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പരിഹാരങ്ങളും ചികിത്സയും
എന്നാൽ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിലൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലനിർത്തുക, സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുക, കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക, പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഒഴിവാക്കുക, വിറ്റാമിൻ ഡി, വിറ്റാമിൻ ബി 12 എന്നിവയുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് ബെംഗളൂരു ആസ്റ്റർ സിഎംഐ ആശുപത്രിയിലെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ. പ്രകൃത എസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഗർഭധാരണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നതുപോലെ, പുരുഷന്മാരും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസം മുൻപെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് ഡോ. മാണ്ഡവി റായ് നിർദേശിക്കുന്നു. ബീജോത്പാദനത്തിന് ഏകദേശം 70 മുതൽ 90 ദിവസം വരെ സമയമെടുക്കുന്നതിനാലാണിത്. ഈ കാലയളവിൽ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പുരുഷന്മാർക്ക് സാധിക്കും. ഭാരം, പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മികച്ച ഫലം നൽകുമെന്ന് ഡോ. മഞ്ജുനാഥ് സിഎസും സമ്മതിക്കുന്നു. ഗർഭധാരണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ദമ്പതികൾ നിർബന്ധമായും സെമൻ അനാലിസിസ് നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
വന്ധ്യതാ ചികിത്സകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമില്ലായ്മയാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളിയെന്ന് മിലാൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ബർത്തിങ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഡയറക്ടർ അഞ്ജലി അജയ്കുമാർ പറയുന്നു. ബീജം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചും മൈക്രോസർജറികളെക്കുറിച്ചും പലർക്കും അറിയില്ല. ബീജത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞവർക്കും ഇന്ന് മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ഗർഭധാരണം സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നും അത് പങ്കാളികളുടെ കൂട്ടായ കടമയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗർഭധാരണത്തിന് മുൻപ് പിതാവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഡോ. പ്രകൃത വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ ഗർഭധാരണം തുടങ്ങുന്നത് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇരുവരും ചേർന്ന് ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെയാണെന്നും അവർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
ALSO READ: രക്തപ്പകര്ച്ചയില് ഇനി ടെന്ഷന് വേണ്ട; എല്ലാം ഫാർമക്കോപ്പിയയിലുണ്ട്, ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യയില്