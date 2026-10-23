ജനിതക ഘടനയിൽ രോഗസാധ്യത എല്ലാവരിലും; പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലെന്ന് പഠനം
പ്രമേഹവും ഹൃദ്രോഗവും വരാൻ ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യർക്കും ഉയർന്ന ജനിതക സാധ്യത, പുതിയ ജനിതക പഠനവിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
By PTI
Published : October 23, 2026 at 7:22 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, സ്കീസോഫ്രീനിയ എന്നിവ വരാൻ ലോകത്തെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഉയർന്ന ജനിതക സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പുതിയ പഠനം. ജനിതക ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 28 സാധാരണ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലെങ്കിലും, ഇവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഈ രോഗങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വരണമെന്നില്ലെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. യുകെയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എക്സെറ്ററിലെ ഗവേഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
നിലവിലെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്തുതന്നെയായാലും, ജനിതക ഘടനയുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല രോഗങ്ങളും വരാനുള്ള സാധ്യത എല്ലാവരിലുമുണ്ടെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജീനോം മെഡിസിൻ എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പഠനമനുസരിച്ച്, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജനിതക ഘടനയിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ദശലക്ഷത്തോളം വേരിയൻ്റുകൾ അഥവാ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന ഡിഎൻഎ ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏകദേശം 10,000-ത്തോളം വേരിയൻ്റുകൾ ജീൻ ശ്രേണികളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നവയാണ്.
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ഇവയ്ക്ക് ഗുണകരമോ ദോഷകരമോ ആയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ലാക്ടോസ് അസഹിഷ്ണുത മുതൽ മരുന്നുകളോടുള്ള പ്രതികരണം വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇവയിൽ പലതും ജൈവശാസ്ത്രപരമായി കാര്യമായ സ്വാധീനമില്ലാത്തവയുമാണ്. യുകെ ബയോബാങ്ക്, യുഎസിലെ 'ഓൾ ഓഫ് അസ്' എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന ബയോബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഗവേഷക സംഘം വിശകലനം ചെയ്തത്. ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളുടെ 'ഹോൾ ജീനോം സീക്വൻസിങ്' (ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഴുവൻ ജനിതക ഘടനയും പരിശോധിക്കുന്ന രീതി) വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ജനിതക രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഹോൾ ജീനോം സീക്വൻസിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എക്സെറ്ററിലെ സീനിയർ ഗവേഷകയായ കരോലിൻ റൈറ്റ് പറഞ്ഞു." രോഗസാധ്യത മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്നതിനായി ജനിതക പരിശോധനകൾ നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ്. എങ്കിലും, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജനിതക ഘടനയിൽ എത്രത്തോളം വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും അറിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, ഇത്തരം വ്യതിയാനങ്ങൾ സാധാരണമാണ്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ജനിതക ഘടനയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് ആദ്യമായി ഈ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു" കരോലിൻ റൈറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡോക്ടർമാർക്കും രോഗികൾക്കും ജനിതക വിവരങ്ങളെ മനസിലാക്കാനും, വ്യാഖ്യാനിക്കാനും, അവയുടെ പശ്ചാത്തലം തിരിച്ചറിയാനും ഈ പഠനം സഹായിക്കുമെന്ന് റൈറ്റ് പറഞ്ഞു. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തെന്നാൽ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ എല്ലാവരിലുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയിൽ പലതും ആ വ്യക്തിയിൽ യഥാർഥത്ഥത്തിൽ രോഗമുണ്ടാക്കണമെന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭാവിയിൽ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള 'പോളിജെനിക് റിസ്ക് സ്കോറുകൾ' സംബന്ധിച്ചും ഗവേഷകർ വിശകലനം നടത്തി. "യുകെ ബയോബാങ്കിലെ 28 സാധാരണ രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പോളിജെനിക് സ്കോറുകൾ പ്രയോഗിച്ച് നടത്തിയ വിശകലനത്തിൽ, ശരാശരി ഒരാൾ ഏകദേശം മൂന്ന് രോഗാവസ്ഥകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന 10 ശതമാനം വിഭാഗത്തിലും, അഞ്ച് പേരിൽ ഒരാൾ വീതം കുറഞ്ഞത് ഒരു രോഗാവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന 1 ശതമാനം വിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന്" ഗവേഷകർ എഴുതി.
ജനിതക പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് ഈ പഠനം ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് ഗവേഷണ സംഘത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗം പറഞ്ഞു. "ജനിതക പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, കുടുംബ ചരിത്രം, മറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഘടകങ്ങൾ, പാരിസ്ഥിതിക അപകടസാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ജനിതക പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന വിദഗ്ധർക്കും, ജനിതക സ്ക്രീനിങ് പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ നിർണായകമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം നൽകുന്നു" ഗവേഷണ സംഘത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ പഠനങ്ങൾ വിപുലമാണെങ്കിലും, ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്യൻ വംശജരാണ്. അതിനാൽ ജനിതക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പഠനഫലങ്ങളുടെ പ്രയോജനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും, കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ (ഡാറ്റ) ആവശ്യമാണെന്ന് ഗവേഷകർ സമ്മതിച്ചു.
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