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കാഴ്ചനഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒ.എം.എം.പി; രോഗനിർണയം എളുപ്പമാക്കി പുതിയ പഠനം

കണ്ണുകളുടെ പോളകളുടെ ഉൾഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗമാണ് ഒക്യുലാർ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രേൻ പെംഫിഗോയിഡ് അഥവ ഒ.എം.എം.പി

RARE EYE DISEASES LV PRASAD EYE INSTITUTE NEW EYE STUDY DIRECT IMMUNOFLUORESCENCE
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2026 at 10:51 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: അപൂർവവും ഗുരുതരവുമായ നേത്രരോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലെ സാങ്കേതികവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ വെല്ലുവിളികൾ മറികടക്കാൻ പുതിയ മാർഗം കണ്ടെത്തി എൽ.വി പ്രസാദ് ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ (എൽ.വി.പി.ഇ.ഐ) ശാസ്ത്രജ്ഞർ. ഒക്യുലാർ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രേൻ പെംഫിഗോയിഡ് (ഒ.എം.എം.പി) പോലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ പരിശോധനകൾക്കായി ഇനിമുതൽ അതിശൈത്യത്തിൽ സാമ്പിളുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ രോഗികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നത്.

എന്താണ് ഒ.എം.എം.പി?
കണ്ണുകളുടെ പോളകളുടെ ഉൾഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗമാണ് ഒക്യുലാർ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രേൻ പെംഫിഗോയിഡ്. ഈ രോഗം കണ്ണുകളിൽ വിട്ടുമാറാത്ത വീക്കത്തിനും പാടുകൾക്കും കാരണമാവുകയും, കാലക്രമേണ പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചനഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രതിവർഷം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ഈ അസുഖം ബാധിക്കുന്നത്. ഈ രോഗം കൃത്യമായി നിർണയിക്കുന്നതിന് ഡയറക്ട് ഇമ്മ്യൂണോഫ്ലൂറസെൻസ് (ഡി.ഐ.എഫ്) എന്ന പ്രത്യേക പരിശോധനയാണ് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനായി കണ്ണിലെ സുതാര്യമായ പാളിയായ കൺജങ്റ്റൈവയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു കോശ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഈ സാമ്പിളുകൾ കേടാകാതിരിക്കാൻ ദ്രവീകൃത നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ക്രയോസ്റ്റാറ്റ് മൈക്രോടോമുകൾ, ദ്രവീകൃത നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നറുകൾ തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഇതിനായി ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലുമുള്ള നേത്രാശുപത്രികളിൽ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തരം അപൂർവ നേത്രരോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾക്ക് വിദൂര നഗരങ്ങളിലെ വലിയ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഫലം കൃത്യമാകില്ലെന്ന ആശങ്കയും നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എൽ.വി പ്രസാദ് ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗവേഷകരുടെ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

ആശ്വാസമായി പുതിയ കണ്ടെത്തൽ
ഒ.എം.എം.പി രോഗനിർണയത്തിനായുള്ള ബയോപ്സി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചയുടൻ തന്നെ അതിശൈത്യത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാധാരണ ഐസ് പാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സാമ്പിളുകൾ ലബോറട്ടറികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പരിശോധനാ ഫലത്തെ യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. സാമ്പിളുകൾ ലബോറട്ടറിയിൽ എത്തിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടാലും അത് രോഗനിർണയത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ഒട്ടും കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ എൽ.വി.പി.ഇ.ഐയിലെ പ്രധാന ഗവേഷക ഡോ. മരിയ ബി. വ്യക്തമാക്കി.

പുതിയ കണ്ടെത്തലോടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് വലിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാതെ തന്നെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്കായി അയക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് രോഗനിർണയം വേഗത്തിലാക്കാനും കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനും സഹായിക്കും.

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നേത്രപടലത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ നേത്രരോഗ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ദ്രവീകൃത നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഴയ രീതിക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ചെലവും ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഐസ് പാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുതിയ രീതി ഈ ചെലവുകൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമേകാനും സഹായിക്കും.

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RARE EYE DISEASES
LV PRASAD EYE INSTITUTE
NEW EYE STUDY
DIRECT IMMUNOFLUORESCENCE
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