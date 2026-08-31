മുഖത്തെ ചുവന്ന പാടുകൾ അവഗണിക്കരുത്; ലൂപ്പസ് ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയാം
സന്ധിവാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗമാണ് ലൂപ്പസ്
Published : August 31, 2026 at 11:14 AM IST
സ്ത്രീകളിൽ നിശ്ശബ്ദമായി പടർന്നുപിടിക്കുന്ന ലൂപ്പസ് (Lupus) രോഗം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നതായി ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. കൃത്യമായ അവബോധമില്ലാത്തതിനാൽ വൃക്കകൾ തകരാറിലാകുന്ന അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് പലരും ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നത്. ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ സ്വന്തം കോശങ്ങളെ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയാണിത്.
സന്ധിവാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗമാണ് ലൂപ്പസ്. രാജ്യത്തെ പ്രധാന സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ലൂപ്പസ് രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. രോഗം ബാധിക്കുന്നവരിൽ 80 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ സ്ത്രീകളാണെന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. യാതൊരുവിധ മുന്നറിയിപ്പുകളോ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളോ ഇല്ലാതെ തന്നെ വൃക്കകളെ തകരാറിലാക്കാൻ ഈ രോഗത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ലൂപ്പസ് നെഫ്രൈറ്റിസ് (Lupus nephritis) എന്ന ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇത് പലപ്പോഴും നയിക്കുന്നത്.
ലൂപ്പസ് നെഫ്രൈറ്റിസ് ബാധിച്ച 144 രോഗികളിൽ ഉസ്മാനിയ ആശുപത്രി മുൻപ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇതിൽ 45.8 ശതമാനം പേരും വൃക്ക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ബയോപ്സി പരിശോധനയിൽ ഇവർ വൃക്ക ലൂപ്പസിൻ്റെ നാലാം ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, മറ്റ് 29.1 ശതമാനം രോഗികളിലും വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം അതിവേഗം കുറയുന്നതായും ഡോക്ടർമാർ നിരീക്ഷിച്ചു. ലൂപ്പസ് രോഗം ശരീരത്തിൽ ഓട്ടോആൻ്റിബോഡികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും, അവ രക്തത്തിൽ കലർന്ന് വൃക്കകൾക്കുള്ളിൽ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിൽ കടുത്ത നീർവീക്കത്തിനും മൂത്രത്തിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ക്രമേണ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് രോഗി എത്തിച്ചേരും.
ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക
മൂക്ക്, കവിൾ, മുഖം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചുവന്ന പാടുകൾ, പതയുള്ള മൂത്രം, കണങ്കാലുകളിലും പാദങ്ങളിലുമുണ്ടാകുന്ന നീര് എന്നിവ ലൂപ്പസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതിനുപുറമെ വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണം, കടുത്ത സന്ധിവേദന, അമിതമായ മുടികൊഴിച്ചിൽ, വായിലെ അൾസർ എന്നിവയും കണ്ടേക്കാം. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തണം. ലൂപ്പസിനുള്ള ചികിത്സ ആരംഭിച്ചാൽ, ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മരുന്നുകൾ നിർത്താൻ പാടില്ല.
നേരത്തെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ പ്രധാനം
രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സീരപാണി ഗോപാലുനി വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണയായി നടത്തുന്ന രക്ത, മൂത്ര പരിശോധനകളിലൂടെ ലൂപ്പസ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡുകൾ, മൈക്കോഫെനോലേറ്റ്, സൈക്ലോഫോസ്ഫാമൈഡ് തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മികച്ച ഫലം നൽകും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മൂത്രത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ ചോർച്ച, രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിനിൻ്റെ അളവ് എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കടുത്ത സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് ലൂപ്പസ് രോഗം വർധിക്കാൻ കാരണമാകും. അതിനാൽ ദിവസവും 30 മിനിറ്റ് വ്യായാമം ചെയ്യുക, സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുക, ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
Also Read: പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെത്താം; നാനോപോർ സെൻസർ വികസിപ്പിച്ച് ആർജിസിബി