ശ്വാസകോശത്തെ പൊന്നുപോലെ കാക്കാം; ഭക്ഷണത്തില് ഇവ കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തൂ
അടുത്തിടെയായി ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള് വര്ധിച്ച് വരികയാണ്. ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താന് ഭക്ഷണത്തില് അല്പമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാല് മതി.
Published : March 9, 2026 at 10:52 AM IST
വിവിധ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് അടുത്തിടെയായി സമൂഹത്തില് പിടിമുറുക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അസുഖങ്ങള് ഉള്ളവര്ക്കാകട്ടെ അതിന്റെ കാഠിന്യവും കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും വന് വര്ധനവ് തന്നെയാണുള്ളത്. അത്തരത്തില് ഏറെ വില്ലനായ ഒന്നാണ് ശ്വാസകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങള്.
ശരീരത്തിലെ പ്രധാന അവയവങ്ങളിലൊന്നാണ് ശ്വാസകോശം. ഒരു ശരീരത്തിലെ ജീവന് നിലനിര്ത്തുന്നതില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന അവയവം. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും അതിനൊപ്പം രക്തചംക്രമണം ശരിയായ രീതിയില് നടക്കുന്നതിലും പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന അവയവം.
ജീവന് നിലനിര്ത്തുന്ന ശ്വസകോശത്തെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിര്ത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനായി ഭക്ഷണത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഏറെ ചിട്ടകള് വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ശ്വാസകോശത്തെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിര്ത്തുന്നതിന് സഹായകരമായ ഭക്ഷണങ്ങള് ഏതെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം.
ഗോള്ഡന് മില്ക്ക്: ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇതിലും മികച്ചൊരു ഡ്രിങ്ക് വേറെയില്ലെന്ന് പറയാം. ഗോള്ഡന് മില്ക്ക് എന്നാല് മഞ്ഞള് ചേര്ത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന പാലാണ്. രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്പം മഞ്ഞള്പൊടി ചേര്ത്ത് തിളപ്പിച്ച പാല് ചെറുച്ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ശരീരത്തിലെ നീര്ക്കെട്ട് അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാന് സഹായിക്കും.
ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന നീര്ക്കെട്ട് ശ്വാസം മുട്ടല്, കിതപ്പ്, കഫക്കെട്ട് അടക്കമുള്ള ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ആശ്വാസമാണ് ഗോള്ഡന് മില്ക്ക്. മാത്രമല്ല മഞ്ഞളില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുര്ക്കുമിന് ശ്വാസകോശം അടക്കമുള്ള അവയങ്ങളില് ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുള്ള കാന്സര് കോശങ്ങളുടെ വളര്ച്ചയെ തടയും. തുടര്ച്ചയായി ഗോള്ഡന് മില്ക്ക് കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ നീര്ക്കെട്ടിനെ പൂര്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പ്രായമായവര്ക്ക് എന്നും മഞ്ഞള് പാല് നല്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ചീര പരിപ്പ് കറി: ചീരയും പരിപ്പും ചേര്ത്തുള്ള കറിയും ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഉത്തമമാണ്. ചീരയില് ധാരാളം ആന്റിഓക്സിഡന്റുകള്, ഇരുമ്പ്, വിറ്റാമിന് സി എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിലെ ഓക്സിഡന് പ്രവാഹത്തെയും അതിലൂടെ ശ്വാസ കോശ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിപ്പില് ചീര ചേര്ത്ത് കഴിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇഞ്ചി ചായ: ശ്വസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഏറെ കാലമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇഞ്ചി. ഇത് ശരീരത്തിലെ വീക്കങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും. മാത്രമല്ല ശ്വാസകോശത്തിലും ശ്വാസനാളത്തിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫത്തെ ഉന്മൂലം ചെയ്യാനും ഇത് ഏറെ സഹായകരമാണ്. തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളില് ഇഞ്ചി ചായ കുടിക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ്. ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ ശേഷി നല്കാനും ഇഞ്ചി ചായയ്ക്ക് സാധിക്കും.
സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ്: പുളിയുള്ള പഴങ്ങള് കഴിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ നല്ലതാണ്. ഓറഞ്ച്, നാരങ്ങ, മുന്തിരി എന്നിവയില് ധാരാളം വിറ്റാമിന് സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിറ്റാമിന് സി ശ്വാസകോശ അണുബാധയെ ചെറുക്കാന് അത്യുത്തമമാണ്. മാത്രമല്ല വിറ്റാമിന് സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഴങ്ങള് ഉന്മേഷദായകവും ധാരാളം ജലാംശം അടങ്ങിയതുമാണ്.
ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും: ഇവ രണ്ടും ശരീര ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ നല്ലതാണ്. സാധാരണ ഇന്ത്യന് ഭക്ഷണങ്ങളില് ഇവ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വീക്കം കുറയ്ക്കാനും അതോടൊപ്പം ശ്വാസകോശത്തെയും ഹൃദയാരോഗ്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനും ഇത് ഗുണകരമാകും.
കാരറ്റും ബീറ്റ്റൂട്ടും: ബീറ്റാ കരോട്ടിനും നൈട്രേറ്റും കൂടുതല് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളാണ് കാരറ്റും ബീറ്റ്റൂട്ടും. ഇത് ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജന് പ്രവാഹത്തെ കൂടുതല് സഹായിക്കുന്നു. ഉപ്പും നാരങ്ങാ നീരും ചേര്ത്തുള്ള കാരറ്റ്-ബീറ്റ്റൂട്ട് സാലഡ് ശരീരത്തിന് കൂടുതല് ഊര്ജം നല്കുന്നതിനൊപ്പം ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യത്തെയും മെച്ചപ്പെടുത്തും.
നട്സ് & സീഡ്സ്: ബദാം, വാള്നട്ട്, ഫ്ലാക്സ് സീഡ് തുടങ്ങിയവ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. ഇതില് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകള് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മഗ്നീഷ്യം, വിറ്റാമിന് ഇ എന്നിവ കൂടുതല് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യത്തെ കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തും.
തക്കാളി: ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യത്തെ കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്താന് സഹായിക്കുന്ന ലൈക്കോപീന് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് തക്കാളി. ഇത് ചേര്ത്തുള്ള ഭക്ഷണം കൂടുതലായും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സാലഡുകളിലോ കറികളിലോയെല്ലാം ചോര്ത്ത് തക്കാളി കഴിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും.
ആപ്പിളും ഓട്സും: ആന്റിഓക്സിഡന്റുകള് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഴമാണ് ആപ്പിള്. ദിവസവും ഓരോ ആപ്പിള് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. രോഗങ്ങളെ അകറ്റാന് നല്ലൊരു മാര്ഗം കൂടിയാണ് ആപ്പിള്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഇനമാണ് ഓട്സ്. പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് അല്പം ഓട്സ് കഴിക്കുന്നത് ദിവസം മുഴുവന് ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കാന് സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല ഓട്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോള് അതില് ഒരു കഷണം കറുവപ്പട്ട ചേര്ക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
