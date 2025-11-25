ETV Bharat / health

തിപ്പലിയെ തഴയണ്ട, വൻകുടല്‍ കാൻസറിനുള്ള മരുന്നാണിത്; പുതിയ പഠനം

പനിയ്‌ക്കും ജലദോഷത്തിനും മാത്രമല്ല, തിപ്പലി വൻകുടല്‍ കാൻസറിനും മരുന്ന്. എൻഐടി റൂർക്കലയിലെ ഗവേഷകരുടെ പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍.

LONG PEPPER FOR COLON CANCER LONG PEPPER BENEFITS HOE TO USE LONG PEPPER FOR CANCER തിപ്പലിയുടെ ഗുണങ്ങള്‍
Long pepper (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 25, 2025 at 2:16 PM IST

2 Min Read
ലയാളികള്‍ക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമാണ് തിപ്പലി. പനി, ജലദോഷം, ചുമ, ദഹനക്കേട് തുടങ്ങി ആസ്‌ത്മയ്‌ക്കും മഞ്ഞപ്പിത്തതിനും പ്രസവാനന്തരമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ക്കും അടക്കം തിപ്പലി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പല്ലുവേദന, പൈല്‍സ്, പൊണ്ണത്തടി തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കും തിപ്പലി ഒരു പ്രതിവിധിയാണെന്ന് ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു.

കുരുമുളകിന്‍റെ കുടുംബത്തില്‍ പെട്ടതാണ് തിപ്പലി. വെറ്റിലയോടും കുരുമുളകിന്‍റെ ഇലയോടും സാദൃശ്യമുള്ള ഇലകളും നീളത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളുമാണ് തിപ്പലിക്ക്. തിപ്പലി സമൂലം ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ആയുർവേദ വിധി.

ആയുർവേദത്തില്‍ ത്രികടു എന്ന ഔഷധക്കൂട്ടുകളില്‍ പെട്ട തിപ്പലിയ്‌ക്ക് കാൻസറിനെതിരെ പ്രതവർത്തിക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് പുതിയ പഠനം പറയുന്നത്. വൻകുടലിലെ കാൻസർ കോശങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫലപ്രദമായ മരുന്നാണ് തിപ്പലിയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ സംയുക്തമെന്ന് റൂർക്കലയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ (എൻഐടി) ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാൻസറുകളില്‍ ഒന്നാണ് വൻകുടല്‍ കാൻസർ. വൻകുടലിൽ കോശങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായി വളർന്ന് ട്യൂമർ രൂപപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2022 ൽ, 1.9 ദശലക്ഷം വൻകുടല്‍ കാൻസർ കേസുകള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 900,000 പേരാണ് ലോകത്ത് ഈ രോഗം മൂലം മരിച്ചത്.

വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര കാൻസർ ഗവേഷണ സംഘങ്ങള്‍ പല കാൻസറുകളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കീമോതെറാപ്പിയ്‌ക്ക് പകരമായി തിപ്പലി പോലൊരു പ്രകൃതിദത്ത മരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ എൻഐടി റൂർക്കലയിലെ സംഘത്തിന് സാധിച്ചു. പലവിധ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലാണ് സംഘം വിജയിച്ചത്.

കീമോതെറാപ്പി പോലുള്ള പരമ്പരാഗത ചികിത്സകൾ വേദനാജനകമാണ്. ഒപ്പം മുടി കൊഴിച്ചിൽ, ക്ഷീണം, നാഡി ക്ഷതം, ദുർബലമായ പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവയുൾപ്പെടെ ദീർഘകാല പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. കൂടാതെ, കീമോതെറാപ്പിക്ക് ശേഷം കാൻസർ കോശങ്ങൾ ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് തുടർ ചികിത്സ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു. തിപ്പലിയുടെ ഔഷധ ഗുണം വൻകുടൽ കാൻസർ കോശങ്ങളെ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കുകയും കാൻസർ ഇതര കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രശസ്‌ത ജേണലായ ബയോഫാക്ടേഴ്‌സിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു.

'തിപ്പലിയിലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത സംയുക്തം കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു. ഇത് സുരക്ഷിതമായൊരു ബദല്‍ ചികിത്സ മാർഗമാണ്. പല കാൻസർ രോഗികളും കാലക്രമേണ കീമോതെറാപ്പിയോട് പ്രതികരിക്കാതെയാകും. ഇങ്ങനെ വന്നാല്‍ ചികിത്സ ഗുണം ചെയ്യില്ല. ഇത് മരണ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.' -എൻഐടി റൂർക്കലയിലെ ലൈഫ് സയൻസ് വകുപ്പിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫ. ബിജേഷ് കുമാർ ബിസ്വാൾ പറഞ്ഞു.

തിപ്പലി വൻകുടൽ കാൻസർ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഓക്‌സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കുകയും അവ സ്വയം നശിപ്പിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഗവേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യയില്‍ പാചകത്തില്‍ അടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് തിപ്പലി. വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ വളർത്താവുന്ന ഒരു സസ്യം കൂടിയാണിത്. പിപ്പലി എന്നും തിപ്പലി അറിയപ്പെടുന്നു. ഓക്‌സാലിപ്ലാറ്റിൻ പോലുള്ള കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകള്‍ക്കൊപ്പം തിപ്പലി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ സംഘം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ബിസ്വാൾ പറഞ്ഞു.

