ദീര്ഘകാല കോവിഡ് വില്ലനോ?; വായിലെയും ശ്വാസകോശത്തിലെയും ബാക്ടീരിയകളെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് പഠനം
ദീര്ഘകാല കോവിഡ് വായിലെയും ശ്വാസകോശത്തിലെയും ബാക്ടീരിയകളെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് പുതിയ പഠനം.
By PTI
Published : October 12, 2026 at 4:40 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദീര്ഘകാല കോവിഡ് ബാധിച്ച വ്യക്തികളിൽ വായയിലെയും ശ്വാസകോശത്തിലെയും ബാക്ടീരിയകളുടെ അളവിലും ഘടനയിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതായി പുതിയ പഠനം. യുകെയിലെ ലണ്ടൻ ഇംപീരിയൽ കോളജ്, ഡണ്ടി സർവകലാശാല എന്നിവടങ്ങളിലെ ഗവേഷകർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് നിര്ണായക കണ്ടെത്തൽ.
യൂറോപ്യന് റെസിപിറേറ്ററി ജേര്ണലില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ ഗവേഷണം, ദീര്ഘകാല കോവിഡിൻ്റെ തീവ്രതയും ശരീരത്തിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സുപ്രധാന വിവരങ്ങളാണ് നല്കുന്നത്. ശ്വാസകോശത്തിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ വ്യത്യാസങ്ങള് ലോങ് കോവിഡിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചിന്താശേഷി, ദഹനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.
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ദീര്ഘകാല കോവിഡില് സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ഘടന മാറ്റങ്ങള് പരിശോധിക്കേണ്ടത് യുക്തിസഹമാണെന്ന് യുകെയിലെ ഡണ്ടി സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകയും പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരിൽ ഒരാളുമായ ഡാനിയേല ആൽഫെറസ് ഡി ലിമ ഹെഡ്ലി പറഞ്ഞു. "ലോങ് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ കുടലിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ഘടനയിൽ (ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി മുൻപഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കോവിഡ് പ്രധാനമായും ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമായതിനാൽ, ലോങ് കോവിഡ് അവസ്ഥയിൽ ശ്വാസകോശത്തിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ഘടനയിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് യുക്തിസഹമാണ്" ഡാനിയേല പറഞ്ഞു.
ലോകമെമ്പാടും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ലോങ് കോവിഡ് ബാധിതരാണെന്നും എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇനിയും അജ്ഞാതമാണ്. ലോംങ് കോവിഡ് ശരീരത്തിലെ പല അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്, അതിനാൽ ലോങ് കോവിഡിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇതിനെയും കണക്കാക്കാമെന്ന് അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
യുകെയിലെ 38 ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടിയ 771 രോഗികളിൽ നിന്നാണ് പഠനത്തിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് അഞ്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രത വിലയിരുത്തുകയും ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വായയിൽ നിന്നുള്ള ഉമിനീർ , ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നുള്ള കഫം എന്നിവ ഡിഎൻഎ സീക്വൻസിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ വഴി പരിശോധിക്കുകയുമാണുണ്ടായത്.
സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ വൈവിധ്യവും അളവും വിശകലനം ചെയ്ത് രോഗികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു. അതിതീവ്രമായ ലോംഗ് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ വായയിലെയും ശ്വാസകോശത്തിലെയും സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ഘടനയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ദീർഘകാല കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നത് പോലുള്ള പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളും പഠനഫലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി.
ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുക, മസ്തിഷ്ക മന്ദത , ഓർമ്മക്കുറവ്, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയ ന്യൂറോ കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രശ്നങ്ങൾ, വയറുവേദന, ഓക്കാനം, വയറിളക്കം പോലുള്ള ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുന്നവരിൽ ഈ ബാക്ടീരിയൽ വ്യത്യാസം പ്രകടമാണ്. ലോംഗ് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ കഠിനമായവരിൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ അളവ് വായയിലും ശ്വാസകോശത്തിലും വളരെ കൂടുതലായി കാണപ്പെട്ടു. ഇത് രക്തത്തിലെ വീക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യ ഗവേഷകനുമായ ജെയിംസ് ചാൽമേഴ്സ് പറഞ്ഞു.
"കോവിഡ് ബാധയ്ക്ക് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചവരിൽ, അവരുടെ വായയിലെയും ശ്വാസകോശത്തിലെയും സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു" ചാൽമേഴ്സ് പറഞ്ഞു.
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