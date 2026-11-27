'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ'യോട് പട പൊരുതി ജീവിതം; ആറുവയസുകാരി ഐസയുടെ യാത്ര
വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടിയിൽ അഞ്ജലി, അഖിൽ കെസി എന്നിവരുടെ മകൾ ഐസയ്ക്ക് 'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ' എന്ന അപൂർവ ജനിതക രോഗമാണ്. അറിയാം 'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ'യെക്കുറിച്ച്.
Published : November 27, 2026 at 6:25 PM IST
നാൽപത് ലക്ഷം പേരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം വരുന്ന ഒരു അപൂർവ ജനിതക രോഗാവസ്ഥയോട് പൊരുതുകയാണ് വയനാട്ടിലെ ആറുവയസുകാരി 'ഐസ അഖിൽ'. 'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ' (Cutis Laxa) എന്ന അപൂർവ്വമായ 'കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യു' (connective tissue) രോഗാവസ്ഥയുമായാണ് അവൾ ജീവിക്കുന്നത്. ചർമ്മം അയഞ്ഞ്, തൂങ്ങി, ചുളിവുകൾ വീഴുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഐസയുടെ അതിജീവനശക്തിയെക്കുറിച്ചും, ഈ അപൂർവ്വ ജനിതക രോഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവളുടെ കുടുംബം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വാർത്തകൾ അടുത്തിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടിയിൽ അഞ്ജലി, അഖിൽ കെസി എന്നിവരുടെ മകളായി ജനിച്ച ഐസയ്ക്ക്, ജനനസമയത്ത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റേത് കുഞ്ഞിനെയും പോലെ ആരോഗ്യവതിയായിരുന്നു അവളും. ആറുമാസം പ്രായമായപ്പോഴാണ് മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ തൊലി പെട്ടെന്ന് അയഞ്ഞ് ചുളിയാൻ തുടങ്ങി. കാരണം കണ്ടെത്താൻ മാതാപിതാക്കൾ കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള പത്തിലധികം ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടു. ഒടുവിൽ ഒമ്പതാം മാസം അവൾക്ക് 'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ' ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
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'ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ ഡെർമറ്റോളജി'യിലെ ഒരു ലേഖനമനുസരിച്ച്, 40 ലക്ഷം പേരിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ന നിരക്കിലാണ് 'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ' കണ്ടുവരുന്നത്. ജനിതകമായ കാരണങ്ങളാൽ അല്ലാതെ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന (acquired) 'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ' കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ജന്മനാ ഉണ്ടാകുന്ന (congenital) 'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ' വളരെ അപൂർവ്വമാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്ര സാഹിത്യത്തിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ.
എന്താണ് 'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ'?
ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ ഒരു അപൂർവ രോഗമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 450-ലധികം കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പേശികൾ, സന്ധികൾ, ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ, ചർമ്മം എന്നിവയ്ക്ക് ഘടനയും ബലവും നൽകുന്ന 'കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യു'വിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണിത്. പാരമ്പര്യമായാണ് രോഗം ബാധിക്കുന്നതെന്നാണ് മിക്ക കേസുകളും പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന് 'ഇലാസ്റ്റിൻ' (elastin) നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീനുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം (വ്യതിയാനം) മൂലമാണ് ജന്മനാ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ സംഭവിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ചില കേസുകൾ പാരമ്പര്യമല്ലാതെ, ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലമല്ലാതെയും ഉണ്ടാകാം (acquired). പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്ന 'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ'യുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശൈശവത്തിലോ കുട്ടിക്കാലത്തോ തന്നെ പ്രകടമാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ പാരമ്പര്യമല്ലാത്തവ സാധാരണയായി ജീവിതത്തിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.
'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ' (Cutis Laxa) എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിനർത്ഥം 'അയഞ്ഞ ചർമ്മം' എന്നാണ്. ചർമ്മം തൂങ്ങിനിൽക്കുന്നതും, ഇലാസ്തികത (വലിയാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവം) ഇല്ലാത്തതുമാണ് ഈ അവസ്ഥയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. ചർമ്മം അയഞ്ഞ് മടക്കുകളായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ, മുഖത്തും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും തൂങ്ങിയതോ ചുളിവുകൾ വീണതോ ആയ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാകുന്നു. കഴുത്ത്, കക്ഷം, തുടയിടുക്ക് (groin) തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ചർമ്മം അമിതമായി ചുളിവ് വീണ നിലയിൽ കാണപ്പെടാം.
ഈ അവസ്ഥയുടെ മറ്റ് പേരുകൾ: ഡെർമറ്റോളിസിസ്, ഡെർമറ്റോമെഗലി
ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സയുടെ തരങ്ങൾ: രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇതിനെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തിരിക്കാം:
ആർജ്ജിത (Acquired) തരം: ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ, സാധാരണയായി മുതിർന്നവരിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും രോഗം, അണുബാധ, അല്ലെങ്കിൽ ചില മരുന്നുകളോടുള്ള പ്രതികരണം എന്നിവയെത്തുടർന്ന് ഇത് ഉണ്ടാകാം.
ജന്മനാ ഉള്ളത് (Inherited): ഈ തരം ജനനം മുതൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളിൽ നിന്നോ രണ്ടുപേരിൽ നിന്നോ പകർന്നു കിട്ടിയ ജീനുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ഇതിന് കാരണം.
ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: രോഗത്തിൻ്റെ തരമനുസരിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. എന്നാൽ, പ്രധാന ലക്ഷണം ചർമ്മം അയഞ്ഞ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ്. വലിച്ചുവിട്ടാൽ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ചർമ്മമാണിത്.
ഈ അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടുവരാവുന്ന മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- കൂടുതൽ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ചർമ്മം, പ്രത്യേകിച്ച് മുഖത്ത്.
- വളർച്ചയിലോ പഠനത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം.
- മുഖഘടനയിലോ അസ്ഥികളിലോ കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ.
- കുട്ടിക്കാലത്തെ മന്ദഗതിയിലുള്ള വളർച്ച.
- നട്ടെല്ലിനോ നെഞ്ചിനോ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ.
- അമിതമായി വഴക്കമുള്ളതോ അയഞ്ഞതോ ആയ സന്ധികൾ.
ഇതിൽ പലതരം ജനിതക വകഭേദങ്ങളുണ്ട്:
ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സയുടെ നിരവധി വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ഗവേഷകർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാരമ്പര്യ രീതി അനുസരിച്ച് ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സയെ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമൻ്റേറ്റ്, ഓട്ടോസോമൽ റീസെസീവ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്-ലിങ്ക്ഡ് എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്നു.
ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ (Autosomal dominant cutis laxa - ADCL): മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന, ELN (ഇലാസ്റ്റിൻ) ജീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബുലിൻ (FBLN5) ജീനിലോ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മൂലം ഇത് സംഭവിക്കുന്നു.
ഓട്ടോസോമൽ റിസെസീവ് ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ (Autosomal recessive cutis laxa - ARCL): മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജീനുകളിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് FBLN5, FBLN4, അല്ലെങ്കിൽ ATP6V0A2) ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. പൊതുവേ, ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സയുടെ ഓട്ടോസോമൽ റീസെസീവ് രൂപങ്ങൾ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമൻ്റേറ്റ് രൂപങ്ങളേക്കാൾ കഠിനമായിരിക്കും, എന്നിരുന്നാലും ഓട്ടോസോമൽ ഡോമൻ്റേറ്റ് ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ ഉള്ള ചിലരെ ഇത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നു.
മുകളിൽ വിവരിച്ച സവിശേഷതകൾക്ക് പുറമേ, ഓട്ടോസോമൽ റീസെസീവ് ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ ഉള്ളവർക്ക് വളർച്ചാ വൈകല്യങ്ങൾ, ബുദ്ധിപരമായ വൈകല്യം, അപസ്മാരം, ചലന പ്രശ്നങ്ങൾ, കണ്ണിൻ്റെയോ അസ്ഥിയുടെയോ അസാധാരണതകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.
എക്സ്-ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ (X-linked recessive cutis laxa - ഇതിനെ 'ഓക്സിപിറ്റൽ ഹോൺ സിൻഡ്രോം' എന്നും വിളിക്കുന്നു): X ക്രോമസോമിലുള്ള ഒരു ജീനിൽ (ATP7A) ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മൂലം ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ, മാതാപിതാക്കൾ ആർക്കും ഇത്തരം ജീൻ മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ കണ്ടുവരാം.
ഈ രോഗാവസ്ഥയുടെ ഒരു നേരിയ തരം മെൻകെസ് സിൻഡ്രോമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ശരീരത്തിലെ ചെമ്പിൻ്റെ അളവിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും ഇലാസ്തികതയില്ലാത്തതുമായ ചർമ്മത്തിന് പുറമെ, തലയോട്ടിയുടെ പിൻഭാഗത്തുള്ള അസ്ഥിയിൽ (ഓക്സിപിറ്റൽ ബോൺ) ഉണ്ടാകുന്ന മുഴ, കട്ടിയുള്ള മുടി, അയഞ്ഞ സന്ധികൾ എന്നിവയാണ് ഓക്സിപിറ്റൽ ഹോൺ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ (Occipital horn syndrome) പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.
വിവിധ തരം
ആർട്ടീരിയൽ ടോർട്ടുവോസിറ്റി സിൻഡ്രോം, ജെറോഡെർമ ഓസ്റ്റിയോഡിസ്പ്ലാസ്റ്റിക്ക, RIN2 സിൻഡ്രോം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് അപൂർവ അവസ്ഥകളെ ചിലപ്പോൾ ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസ്ഥകളായി തരംതിരിക്കാറുണ്ട്, കാരണം ഇത് ബാധിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് അയഞ്ഞതും തൂങ്ങുന്നതുമായ ചർമ്മം ഉണ്ടാകാം. ഈ അവസ്ഥകളിൽ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത ടിഷ്യൂകളെയും ശരീര വ്യവസ്ഥകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട്.
താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ ബാധിക്കാം
- രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണം (Immune response)
- ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങൾ (ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം സ്വന്തം കോശങ്ങളെത്തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ)
- ചിലതരം അണുബാധകൾ
- വീക്കം (Inflammation)
- ചില മരുന്നുകളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ
ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ (Risk factors): മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കോ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ജീൻ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കും ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
ജന്മനാ ലഭിക്കുന്നതല്ലാത്ത (Acquired) ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സയുടെ കാര്യത്തിൽ, ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും മറ്റ് പ്രതികരണങ്ങളും ഇതിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാം. അവയിൽ ചിലത് താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
- ചില മരുന്നുകളോട് (ഉദാഹരണത്തിന് പെൻസിലിൻ) ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പ്രതികരണങ്ങൾ
- അമിലോയിഡോസിസ് (Amyloidosis)
- ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന വീക്കം സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ
- മൈലോമ (Myeloma - ഒരു തരം രക്താർബുദം)
- റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് (സന്ധിവാതം)
- സ്റ്റിൽസ് ഡിസീസ് (Still’s disease)
- സിഫിലിസ് (Syphilis)
ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണ്ണതകൾ: രോഗത്തിൻ്റെ തരമനുസരിച്ച് സങ്കീർണ്ണതകളും വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് (Autosomal dominant) വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവയിൽ സങ്കീർണ്ണതകൾ താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് (Autosomal recessive) വിഭാഗത്തിൽ അവ കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചിയിലോ കുടലിലോ വീർക്കൽ (ഡൈവർട്ടികുല), ദഹനത്തിലോ മൂത്രമൊഴിക്കലിലോ അസ്വസ്ഥതയോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
ഹൃദയം, രക്തക്കുഴലുകൾ, കുടലുകൾ, ശ്വാസകോശം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യുവിനെയും 'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ' ബാധിക്കാം; ഈ അസുഖം ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അസാധാരണമായ സങ്കോചം, വീർക്കൽ, ഗുരുതരമായ രക്തക്കുഴലുകൾ കീറുന്നതിനും കാരണമാകും. രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് അടിവയറ്റിലോ (ഇഞ്ചുവൈനൽ ഹെർണിയ) നാഭിയിലോ (പൊക്കിൾ ഹെർണിയ) മൃദുവായ തടിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കങ്ങൾ എന്നിവ കാണപ്പെടാം.
മൂത്രസഞ്ചി, കുടൽ തുടങ്ങിയ ചില അവയവങ്ങളുടെ ഭിത്തികളിൽ 'ഡൈവർട്ടിക്കുല (diverticula)' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചെറിയ സഞ്ചി പോലുള്ള വീക്കങ്ങൾ രൂപപ്പെടാറുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്ത്, ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സയുള്ള ചിലരിൽ എംഫിസെമ എന്ന ആജീവനാന്ത ശ്വാസകോശ രോഗം വികസിക്കുന്നു, ഇത് ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ഏത് അവയവങ്ങളെയും ടിഷ്യുകളെയും ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്നത് വരെയാകാം.
ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ
- ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ (എംഫിസെമ)
- ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ (അയോർട്ടിക് അനൂറിസം)
- ശ്വാസകോശ രോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയമിടിപ്പ് (കോർ പൾമോണേൽ)
- കാലക്രമേണ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നു
- നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശം, ഹൃദയം, ദഹനവ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രവ്യവസ്ഥ പോലുള്ള അവയവങ്ങളിലെ ദുർബലമായ ടിഷ്യു പിന്തുണ
- വളർച്ചയിലും വികാസത്തിലും കാലതാമസം
ഹൃദയ, ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണയായി കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ചില സങ്കീർണതകൾ ഗുരുതരമായതോ ജീവന് ഭീഷണിയുള്ളതോ ആകാം. അതുകൊണ്ടാണ് പതിവായി പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
രോഗനിർണയവും പരിശോധനകളും: ഡോക്ടർമാർ ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു- ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ദാതാവിന് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ചർമ്മം നോക്കി ഈ അവസ്ഥ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കുട്ടികളിലെ അയഞ്ഞ ചർമ്മം ഒരു ശിശുരോഗവിദഗ്ധൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആർക്കെങ്കിലും സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ എന്നും അവർ ചോദിച്ചേക്കാം. ശാരീരിക പരിശോധനയ്ക്കിടെ ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മുതിർന്നവരേയും പരിശോധിക്കും.
രോഗനിർണയം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ഇനിപ്പറയുന്നവ ശുപാർശ ചെയ്തേക്കാം:
- നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിലെ എലാസ്റ്റിൻ നാരുകൾ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിന് കീഴിൽ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്കിൻ ബയോപ്സി
- നിർദ്ദിഷ്ട ജീനുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ജനിതക പരിശോധന
നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തെ മാത്രമല്ല - ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെയും ഈ അവസ്ഥ ബാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ദാതാവ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അവർ ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള അധിക പരിശോധനകൾക്ക് ഉത്തരവിട്ടേക്കാം:
- നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളും രക്തക്കുഴലുകളും പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഇമേജിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ (എക്സ്-റേ, സിടി സ്കാനുകൾ, അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോകാർഡിയോഗ്രാമുകൾ പോലുള്ളവ)
- നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായി ശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാൻ ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തന പരിശോധനകൾ
മാനേജ്മെൻ്റും ചികിത്സയും: ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ എലാസ്റ്റിൻ നാരുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചികിത്സയും ഇല്ല. എന്നാൽ ചില രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയുന്ന ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളുണ്ട്.
കോസ്മെറ്റിക് നടപടിക്രമങ്ങൾ: ഇവയ്ക്ക് അയഞ്ഞ ചർമ്മം മുറുക്കുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം, അത് എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നുവെന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. മുഖം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ലിഫ്റ്റുകൾ, ലേസർ ചികിത്സകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടുലിനം ടോക്സിൻ (ബോട്ടോക്സ്®) കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എന്നിവ ചെയ്യാം. സൗന്ദര്യവർദ്ധക ചികിത്സകൾ സ്ഥിരമായ ഫലം നൽകില്ല; കാലക്രമേണ ചർമ്മം വീണ്ടും അയഞ്ഞുപോയേക്കാം.
സങ്കീർണ്ണതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ: നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപരിപാലന സംഘം (care team) നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ നൽകും. ഹൃദയ സംബന്ധമായോ രക്തക്കുഴലുകൾ സംബന്ധമായോ ഉള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകൾ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഹെർണിയ (hernia) ശരിയാക്കുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ, പുകവലിയോ മറ്റ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗമോ ഒഴിവാക്കുക. പുകവലി ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാക്കുകയും, ചർമ്മത്തിന് ഇലാസ്തികത നൽകുന്ന 'ഇലാസ്റ്റിൻ' (elastin) എന്ന ഘടകത്തിന് കൂടുതൽ കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യും.
എപ്പോഴാണ് ഒരു ഡോക്ടറെയോ ആരോഗ്യവിദഗ്ധനെയോ സമീപിക്കേണ്ടത്?
പ്രായമാകുമ്പോഴോ ശരീരഭാരം കുറയുമ്പോഴോ ചർമ്മം അയഞ്ഞുപോകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ, അസാധാരണമായ രീതിയിലോ പെട്ടെന്നോ ചർമ്മം അയഞ്ഞുതൂങ്ങുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, ഒരു ആരോഗ്യവിദഗ്ധനെ സമീപിക്കുക. നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കോ 'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ' (cutis laxa) എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും, ഈ അവസ്ഥ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതും ഡോക്ടർ നിരീക്ഷിക്കും.
താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ ബന്ധപ്പെടുക:
- വയറുവേദന അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിൽ മുഴകൾ കാണപ്പെടുക.
- മലവിസർജ്ജനവുമായോ മൂത്രസഞ്ചിയുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ.
- നെഞ്ചുവേദന.
- ശ്വാസതടസം.
പ്രതിരോധം: 'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ' തടയാൻ കഴിയുമോ? ഈ അവസ്ഥ തടയാൻ നിലവിൽ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജനിതകമായി ലഭിക്കുന്ന 'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ', ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ ചില ജീനുകളിൽ (genes) മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ തടയാൻ നിങ്ങൾക്കോ പങ്കാളിക്കോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ 'ക്യൂട്ടിസ് ലാക്സ' കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ആരോഗ്യവിദഗ്ധനുമായി സംസാരിക്കുക.
REFERENCE: https://medlineplus.gov/genetics/condition/cutis-laxa/
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