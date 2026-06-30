കായികരംഗത്തെ അപകടങ്ങൾ നിസാരമാക്കരുത്; ചെറിയ ക്ഷതങ്ങളും മസ്തിഷ്കത്തിന് ഗുരുതര ഭീഷണി
കൺകഷൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ആവർത്തിച്ചുള്ള ചെറിയ ആഘാതങ്ങൾ ക്രോണിക് ട്രോമാറ്റിക് എൻസെഫലോപ്പതിഎന്ന മസ്തിഷ്കരോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ
By PTI
Published : June 30, 2026 at 4:37 PM IST
മെൽബൺ: കായിക മത്സരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തോതിലുള്ള തലയിലെ മുട്ടലുകള് പോലും ദീർഘകാലശേഷം ഗുരുതരമായ മസ്തിഷ്ക ക്ഷതത്തിന് കാരണമാകാമെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വലിയ ക്ഷതമല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ആവർത്തിച്ചുള്ള ചെറിയ ആഘാതങ്ങൾ ക്രോണിക് ട്രോമാറ്റിക് എൻസെഫലോപ്പതിഎന്ന മസ്തിഷ്കരോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഓസ്ട്രേലിയൻ ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയായ ഫോർ കോർണേഴ്സ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ റൂൾസ് ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളിൽ ക്രോണിക് ട്രോമാറ്റിക് എൻസെഫലോപ്പതി(സിടിഇ) കേസുകൾ വർധിച്ചുവരുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മരണശേഷം മാത്രമേ ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് വിദഗ്ദർ പറയുന്നത് .
23-ാം വയസിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിക്ടോറിയൻ ഫുട്ബോൾ താരം നിക്ക് ലോഡൻ്റെ മസ്തിഷ്ക പരിശോധനയിൽ രണ്ടാം ഘട്ട സിടിഇ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കുടുംബത്തിന് ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചോ, ആവർത്തിച്ചുള്ള തലക്കടികളുടെ ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചോ മുൻകൂട്ടി അറിവില്ലായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ പഠനങ്ങളിൽ 15 മുതൽ 17 വയസ്സ് വരെയുള്ള യുവ കായികതാരങ്ങളിലും സിടിഇ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് തലയിൽ ആഘാതമേൽക്കുന്നത് രോഗസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണെന്നാണ് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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സിടിഇ പുതിയ രോഗമല്ലെന്നും, തലക്കടികളുടെയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷങ്ങളുടേയും അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള മെഡിക്കൽ പഠനങ്ങൾ 1928 മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ 1936 ൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
കളിക്കാരുടെ സുരക്ഷയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുൻഗണനയെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് (എഎഫ്എൽ) അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപകടകരമായ ടാക്കിളുകളും ഉയർന്ന സമ്പർക്കവും കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നിയമഭേദഗതികളും തലയില് ഏല്ക്കുന്ന ചെറിയ ക്ഷതത്തിനു ശേഷമുള്ള നിർബന്ധിത വിശ്രമവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ പുതിയ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം, കൺകഷൻ മാത്രമല്ല, കളിക്കിടയിലും പരിശീലനത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ചെറിയ തലക്കടികളാണ് സിടിയുടെ പ്രധാന കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തരം ആഘാതങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അടുത്ത വെല്ലുവിളിയെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
2023 ൽ പുറത്തിറക്കിയ സിടിഇ പ്രതിരോധ മാർഗനിർദേശത്തിൽ, 14 വയസ്സ് വരെ എല്ലാ കോൺടാക്റ്റ് സ്പോർട്സ്കളും സമ്പർക്കമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നടത്തണമെന്ന് കൺകുഷൻ ആൻഡ് സിടിഇ ഫൗണ്ടേഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടകം തന്നെ വേൾഡ് റഗ്ബി, നാഷണൽ റഗ്ബി ലീഗ്,എഎഫ്എൽ എന്നിവ പരിശീലനത്തിലെ സമ്പർക്കസമയം കുറയ്ക്കുന്ന നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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