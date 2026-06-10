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കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് മാറും; പ്രഖ്യാപനവുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് എംഎൽഎമാർ അവരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുംമെഡിക്കൽ കോളേജിന് ഫണ്ട് കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്

HEALTH MINISTER K MURALEEDHARAN KOZHIKODE MEDICAL COLLEGE NEW UPDATION OF HEALTH SECTOR
കെ മുരളീധരൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 10, 2026 at 8:50 PM IST

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കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് മാറ്റാനൊരുങ്ങുകയാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ രൂപരേഖ തയാറാക്കിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജും കോഴിക്കോട് ബീച്ച് സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി.

മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലെ നഴ്‌സിങ് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് എംഎൽഎമാർ അവരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ കോളജിന് ഫണ്ട് കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വെൻ്റിലേറ്റർ സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സജ്ജമാക്കും. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കുടിവെള്ള പ്രശ്‌നത്തിൻ്റെ പ്രയാസമുണ്ട്. അതിന് ഉടൻപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും. പഴയ കേഷ്വലിറ്റി നവീകരിക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കും. ഇത് നവീകരിക്കുന്നതോടെ നിരവധി രോഗികളെ സുരക്ഷിതമായി ഇവിടെ കിടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കെ മുരളീധരൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

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നിലവിൽ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കയറി പ്രയാസം നേരിടുന്ന പീഡിയാട്രിക് ഐസിയു മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് മാറ്റും. കോം ക്ലിയാർ ഓപ്പറേഷൻ തിയ്യേറ്റർ നവീകരിക്കുന്നതിന് പിഡബ്ല്യുഡി വിഭാഗത്തിന് പണം കൈമാറിയിട്ടും ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. അവർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. വെർച്ച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സിക്ക് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് കോടി രൂപ ചിലവ് വരും. അത് കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും.

കുതിരവട്ടം മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള മെൻ്റൽ വെൽ ബീൻ ഹാപ്പിനസ് സെൻറർ ആക്കി മാറ്റും. കൂടാതെ താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെർച്വൽ ഓട്ടോപ്‌സിക്ക് പണം കണ്ടെത്താൻ നടപടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ജനറൽ ആശുപത്രി എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി മാതൃകയിൽ ഉയർത്തും. ധനകാര്യ വകുപ്പിനോട് കൂടുതൽ ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു

അതേസമയം ചേവായൂർ അവയവദാന ആശുപത്രിയുടെ തറക്കല്ലിടൽ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നടന്നതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ പരിഹസിച്ചു. അതിൻ്റെ തുടർനടപടികൾ ചർച്ചചെയ്‌ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി.
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TAGGED:

HEALTH MINISTER
K MURALEEDHARAN
KOZHIKODE MEDICAL COLLEGE
NEW UPDATION OF HEALTH SECTOR
KOZHIKODE MEDICAL COLLEGE UPGRADED

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