മലബന്ധം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണോ? ഈ പഴം കഴിച്ചാൽ ഉടൻ പരിഹാരമെന്ന് പുതിയ പഠനം
മലബന്ധം അകറ്റാൻ പുതിയ പരിഹാരങ്ങള് നിർദേശിക്കുകയാണ് ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന മറ്റു പാനീയങ്ങളും ഡയറ്റും വിശദമായി അറിയാം.
Published : October 16, 2025 at 8:50 PM IST
പല ആളുകളെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മലബന്ധം. അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, വ്യായാമത്തിന്റെ അഭാവം എന്നിവയാണ് മലബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും വേദന, മലാശയ രക്തസ്രാവം, നിരാശ, ക്ഷീണം, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അസ്വസ്ഥത എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മലബന്ധം മൂലം ഉണ്ടായേക്കാം.
ഇവ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിരവധി വഴികളുണ്ട്. മലബന്ധത്തിനും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു പരിഹാരം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് പുതിയ പഠനം. മലബന്ധം തടയാനും എളുപ്പത്തിൽ ദഹനം നടക്കാനും കിവി ഫ്രൂട്ട് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങള് പറയുന്നത്.
ലണ്ടനിലെ കിംഗ്സ് കോളജിലെ ഗവേഷകരാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ. കിവിഫ്രൂട്ട്സ്, റൈ ബ്രെഡ്, ഉയർന്ന ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയ വെള്ളം എന്നിവ മലബന്ധം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. പ്രോബയോട്ടിക് സ്ട്രെയിനുകൾ, മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് സപ്ലിമെൻ്റുകൾ എന്നിവ ഫലപ്രദമാണെന്നും പഠനം പറയുന്നു.
ജേണൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്റെറ്റിക്സ്, ന്യൂറോഗാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി ആൻഡ് മോട്ടിലിറ്റി എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഡയറ്റെറ്റിക് അസോസിയേഷൻ (ബിഡിഎ) അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
കിവി ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ
ധാരാളം പോഷക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പഴമാണ് കിവി അഥവാ ചൈനീസ് ഗൂസ്ബെറി. വിറ്റാമിൻ സി, വിറ്റാമിൻ കെ, വിറ്റാമിൻ ഇ, ഫോളേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം, ഫൈബർ, ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയാരോഗ്യം മുതൽ ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വരെ നിലനിർത്താൻ കിവി സഹായിക്കും.
- പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നു.
- ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.
- ചർമത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നു.
- കാഴ്ച ശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം, മലബന്ധം എന്നിവ തടയുന്നു.
ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കു ഒന്നാണ് മലബന്ധം. ഭക്ഷണക്രമത്തിലും മറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കുറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ലണ്ടനിലെ കിംഗ്സ് കോളജിലെ ന്യൂട്രീഷണൽ സയൻസസിലെ റീഡറും പഠനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ രചയിതാവുമായ ഡോ എറിനി ഡിമിഡി പറഞ്ഞു. മലബന്ധം തടയാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.
- നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണക്രമം മലബന്ധം തടയാൻ സഹായിക്കും. അതിനാൽ ലയിക്കുന്ന നാരുകൾ അടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗങ്ങൾ, വിത്തുകൾ എന്നിവ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
- ദിവസേന കുറഞ്ഞത് 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കുക.
- നടത്തം, ജോഗിങ്, നീന്തൽ തുടങ്ങിയ ശാരീരിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കുടലിൻ്റെ ചലനശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.
- മലവിസർജ്ജനം നടത്തണമെന്ന് തോന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മലം പിടിച്ചു നിർത്തരുത്.
- ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനായി തൈര്, കെഫീർ, പുളിപ്പിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ കഴിക്കുക.
- യോഗ, ധ്യാനം, ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവ പതിവാക്കുക.
- മഗ്നീഷ്യം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നട്സ്, വിത്തുകൾ, ഇലക്കറികൾ, വാഴപ്പഴം എന്നിവ പതിവായി ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
മലബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ അകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില പാനീയങ്ങൾ
- പ്രൂൺ ജ്യൂസ്
- നാരങ്ങാ വെള്ളം
- ആപ്പിൾ സിഡെർ വിനെഗർ
- പുതിന ചായ
- ഇഞ്ചി ചായ
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
