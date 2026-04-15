തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആശ്വാസം; പുതിയ ന്യൂറോ സർജിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യ 50 രോഗികളിൽ വിജയം
Published : April 15, 2026 at 7:39 AM IST
ചെന്നൈ: തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവം സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായി ചികിത്സിക്കാൻ പുതിയ ന്യൂറോ സർജിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ച് ഗവൺമെൻ്റ് കിൽപോക് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ. 'കിൽപോക് കീഹോൾ ക്രാനിയോടോമി' (കെകെസി) എന്നാണ് പുതിയ ചികിത്സാരീതിക്ക് പേരുനൽകിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫ. എം കോഡീശ്വരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ. 2026 ഫെബ്രുവരിയിലെ 'ന്യൂറോളജി ഇന്ത്യ' ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രബന്ധത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്. ഗുരുതരമായ മസ്തിഷ്ക രക്തസ്രാവം ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി തലയോട്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗം താത്കാലികമായി നീക്കം ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ക്രാനിയോടോമി.
കെകെസി ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പ്രത്യേകതകൾ
നിലവിലുള്ള സിംഗിൾ-ബർ-ഹോൾ എൻഡോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലപരിമിതി വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് കെകെസി വികസിപ്പിച്ചത്. താക്കോൽ പഴുതിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ ക്രാനിയോടോമിക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്.
എൻഡോസ്കോപ്പ് കടത്തിവിടാനുള്ള ലാൻഡിങ് ഏരിയയും (ഇ-ലാൻഡിങ്), ഉപകരണങ്ങൾ സുഗമമായി ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫ്ലോയിങ് സോണും (ഇ-ഫ്ലോയിങ്). ഉപകരണങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്തം, മെംബ്രൺ എന്നിവ കൃത്യമായി നീക്കം ചെയ്യാനും പുതിയ രീതിയിലൂടെ സാധിക്കും. ഒപ്പം ചരിഞ്ഞ അരികുകളുള്ള തലയോട്ടിയുടെ ഘടനയും ശസ്ത്രക്രിയ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
തലയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുകയും രക്തസമ്മർദം വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ക്രോണിക് സബ്ഡ്യൂറൽ ഹെമറ്റോമ (സിഎസ്ഡിഎച്ച്). പരിക്കേറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുക. തലവേദന, ഛർദി, തലകറക്കം, ഓർമക്കുറവ്, കൈകാലുകളുടെ തളർച്ച എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇത്തരം രോഗികളിലാണ് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന രക്തം ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തെടുക്കാം.
വിജയകരമായി 50 ശസ്ത്രക്രിയകൾ
പരമ്പരാഗത ശസ്ത്രക്രിയകളുടെ പരിമിതികൾ മറികടക്കാൻ കെകെസിയിലൂടെ സാധിച്ചുവെന്ന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ച പ്രൊഫ. എം കോഡീശ്വരൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനോടകം അമ്പതിൽ കൂടുതൽ രോഗികളിൽ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. സിഎസ്ഡിഎച്ച്, ക്രോണിക് എക്സ്ട്രാഡ്യൂറൽ ഹെമറ്റോമ തുടങ്ങിയ വിവിധ ന്യൂറോട്രോമാറ്റോളജി രോഗികളിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും പ്രയോഗിച്ചത്.
തലച്ചോറിലെ മുഴകൾ, അണുബാധ, തലയോട്ടിയിലെ പരിക്കുകൾ എന്നിവ ചികിത്സിക്കാനും ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കാം. എൻഡോസ്കോപ്പ് വഴിയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയായതിനാൽ രോഗികൾക്ക് വേഗത്തിൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്കാനിങ്ങുകളിൽ രോഗികളുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ വലിയ പുരോഗതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരുംകാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ന്യൂറോ എൻഡോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് കെകെസി ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ തീരുമാനം.
Also Read: ജിമ്മില് യുവാക്കള് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിക്കുന്നത് കൊവിഡ് വാക്സിൻ മൂലമോ? ഡോക്ടറും പഠനങ്ങളും പറയുന്നത്...