തണുപ്പെന്ന് കരുതി വെള്ളംകുടി കുറയ്‌ക്കല്ലേ; ശൈത്യകാലത്ത് വില്ലനായി വൃക്കയിലെ കല്ല്, തടയാൻ ചെയ്യേണ്ടത്...

ഒരുകാലത്ത് പ്രായമായവരുടെ രോഗമായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന ഈ രോഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണശീലങ്ങളും കാരണം ചെറുപ്പക്കാരിൽ സർവ സാധാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

Illustration of kidney stones (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 12, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read
ശൈത്യകാലത്ത് രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഭക്ഷണ ക്രമം, ദിനചര്യ എന്നിവയിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട സമയം കൂടിയാണ് ഇത്. തണുപ്പ് കാലത്ത് യുവാക്കൾക്ക് ഇടയിൽ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് അഥവാ വൃക്കയിലെ കല്ല് വർധിച്ചു വരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്.

20-40 വയസ് പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും കാണുന്നത്. ഒരുകാലത്ത് പ്രായമായവരുടെ രോഗമായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണശീലങ്ങളും കാരണം ചെറുപ്പക്കാരിൽ സർവ സാധാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൃക്കയിൽ കല്ല്‌ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നും ഇതിനു വേണ്ടി നാം എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ.പവൻ റഹാങ്‌ഡെയ്ൽ പറയുന്നത് കേൾക്കാം.

വൃക്കയിൽ കല്ല് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

താപനില കുറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ വിയർക്കുന്നത് കുറയുകയും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു, ദ്രാവകം ലയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ധാതുക്കൾ നമ്മുടെ വൃക്കകൾ എപ്പോഴും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമില്ലാതെ, കാത്സല്യവും യൂറിക് ആസിഡും ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചെറിയ കല്ലുകൾ അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു.

പല ചെറുപ്പക്കാരും ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി ജങ്ക്‌ ഫുഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. നിർജലീകരണം തടയാതെ ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ദീർഘനേരം ഇരിക്കുന്നതും ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ മോശമാക്കുന്നു. മാംസം, ചായ തുടങ്ങിയവ നിങ്ങളുടെ വാരിയെല്ലുകൾക്കിടയിൽ ധാതു നിക്ഷേപം രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

വൃക്കയിലെ കല്ലുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പുറകിലോ അടിവയറ്റിലോ മൂർച്ചയുള്ള വേദന, രക്തം കലർന്ന മൂത്രം, ഓക്കാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള തോന്നൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ശരിയായ സമയത്ത് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അവ വളരുകയും മൂത്രാശയ അണുബാധയ്ക്കും വൃക്ക തകരാറിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. വൃക്കയിലെ കല്ലുകളുടെ വലുപ്പത്തേയും സ്ഥാനത്തേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ.

ചെറിയ കല്ലുകൾ പലപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായി കടന്നുപോകുന്നു. വലിയ കല്ലുകൾക്ക് ലിത്തോട്രിപ്‌സി അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി തുടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. അപകടം നിറഞ്ഞ കേസുകളിൽ, വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ തടയാനുള്ള വഴി

ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യുവാക്കൾ കുറഞ്ഞത് 3 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ജലാംശം നിലനിർത്തണം. ഉപ്പ് കൂടിയ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തണം. ജങ്ക് ഫുഡ്‌ നിയന്ത്രിക്കണം, പഴങ്ങൾ കഴിക്കണം, സിട്രസും നാരുകളും അടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇത് കല്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വൃക്കയിൽ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയും കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. മെറ്റബോളിസവും വൃക്കയുടെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുക.

