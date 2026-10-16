പ്രശസ്തമായ ജോണ് മാഡോക്സ് പുരസ്കാര പട്ടികയില് കേരളത്തില് നിന്നുളള 'ദി ലിവര് ഡോക്'; അന്തിമ ലിസ്റ്റിലെ എട്ട് പേരില് ഒരാള്
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും, ഏറ്റവുമധികം ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതും, അതീവ പ്രശസ്തവുമായ ശാസ്ത്ര ജേണലായ നേച്ചർ-ന്റെ മുൻ എഡിറ്ററും റോയൽ സൊസൈറ്റി ഫെല്ലോയുമായിരുന്ന സർ ജോൺ മാഡോക്സിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി 2012-ൽ ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ പുരസ്കാരം.
Published : October 16, 2026 at 5:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 2026ലെ ജോണ് മാഡോക്സ് പുരസ്കാരത്തിനുളള അന്തിമ പട്ടികയില് ഇടംനേടി കേരളത്തില് നിന്നുളള പ്രശസ്ത കരള്രോഗ വിദഗ്ധന് ഡോ. സിറിയക് എബി ഫിലിപ്പ്. പട്ടികയില് ഇടംപിടിച്ച എട്ട് പേരില് ഒരാളായാണ് 'ദി ലിവര് ഡോക്' എന്ന പേരില് അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം മാറിയത്. വ്യാജ വൈദ്യങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ലാത്ത ചികിത്സാ രീതികൾക്കുമെതിരെയുള്ള ശക്തമായ നിലപാടുകളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയനാണ് ഡോ. സിറിയക് എബി ഫിലിപ്പ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും, ഏറ്റവുമധികം ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതും, അതീവ പ്രശസ്തവുമായ ശാസ്ത്ര ജേണലായ നേച്ചർ-ന്റെ മുൻ എഡിറ്ററും റോയൽ സൊസൈറ്റി ഫെല്ലോയുമായിരുന്ന സർ ജോൺ മാഡോക്സിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി 2012-ൽ ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ പുരസ്കാരം.
"ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ പുരസ്കാരത്തിനുള്ള അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്", ഡോ. സിറിയക് എബി തന്റെ 'എക്സ്' പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
വിവാദപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളെയും തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പൊതു ചർച്ചകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് ഈ പുരസ്കാരം നല്കി ആദരിക്കുന്നത്. 'സെൻസ് എബൗട്ട് സയൻസ്'എന്ന സംഘടനയാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്; റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പിന്തുണയും ഇതിനുണ്ട്.
രോഗികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രീയമായ വൈദ്യശാസ്ത്ര തെളിവുകൾ എത്തിച്ചുനൽകുന്നതിൽ ഡോ. സിറിയക് എബി കാണിക്കുന്ന പ്രതിബദ്ധതയെ വിധികർത്താക്കൾ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞു. പരമ്പരാഗത ചികിത്സാരീതികൾക്ക് വലിയ തോതിൽ സാംസ്കാരിക പിന്തുണയും സർക്കാർ അംഗീകാരവുമുള്ള ഒരു സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ, ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനായി വാദിക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികളും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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താൻ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ വിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്രീയ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന അംഗീകാരമായാണ് ഡോ. സിറിയക് എബി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വ്യാജശാസ്ത്രത്തെയും, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ആരോഗ്യ അവകാശവാദങ്ങളെയും, ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ലാത്ത ചികിത്സാരീതികളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തിപരവും നിയമപരവും തൊഴിൽപരവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഞാൻ വിജയിച്ചേക്കാം, വിജയിച്ചില്ലെന്നും വരാം. എന്നാൽ ഈ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടംനേടിയതിലൂടെ, തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വാദത്തിന് ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടാകുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ അംഗീകാരം ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള, വിശാലമായ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെയും പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെയും ഗവേഷകരെയും, ശാസ്ത്രീയ സത്യസന്ധത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പരസ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിലവില് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കളമശ്ശേരി രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കരൾ രോഗ വിദഗ്ധനാണ് ഡോ. സിറിയക് എബി ഫിലിപ്പ്. പരമ്പരാഗത ചികിത്സാരീതികളും അനുബന്ധ ചികിത്സകളും മൂലമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് കരളിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാൻ ഇടയുള്ള മരുന്നുകളെയും ചികിത്സകളെയും കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്താനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രോഗികൾക്ക് കൃത്യമായ ആരോഗ്യപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പൊതുജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു.
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