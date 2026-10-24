ആദ്യത്തെ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ കലണ്ടർ; രോഗ വ്യാപനവും മരണവും കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ്
കേരള ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ കലണ്ടർ പുറത്തിറക്കി.
By PTI
Published : October 24, 2026 at 1:15 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഔദ്യോഗികമായി ‘പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ കലണ്ടർ’ പുറത്തിറക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുക, അവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഓരോ മാസവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങളെയും അവയെ നേരിടാനുള്ള മുൻകരുതലുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കലണ്ടറാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിനായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് രൂപീകരിച്ച ഹൈപവർ കമ്മിറ്റിയിലെ വിദഗ്ധരാണ് ഈ കലണ്ടറിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. കലണ്ടറിൽ ഓരോ മാസവും പ്രസക്തമായ രോഗങ്ങൾ, അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, രോഗം പടരുന്ന രീതികൾ, വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിനും സ്വീകരിക്കാവുന്ന പ്രതിരോധ നടപടികൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"പകർച്ചവ്യാധികളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കും. അതേസമയം രോഗബാധയുണ്ടാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ഇത്തരം ബോധവത്ക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒതുക്കിനിർത്തണമെന്നായിരുന്നു മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ്. എന്നാൽ ഈ സമീപനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരണം. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുമെന്നും" കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
രോഗപ്രതിരോധവും ചികിത്സയും ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും പൊതുജനങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അത്തരമൊരു ഏകോപനം സാധ്യമാക്കുകയാണ് ഈ കലണ്ടർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഈ കലണ്ടർ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനൊപ്പം, ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലും ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. വിവിധ രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പടരുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വ്യക്തമായി അറിയാമെങ്കിലും, ഈ അറിവ് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് പൂർണമായി എത്തിയിട്ടില്ല.
ഇത് സമൂഹത്തിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിനെയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൊതുജന അവബോധം വർധിപ്പിക്കുക, രോഗപ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുക, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഉന്നതാധികാര സമിതി ചെയർമാൻ എസ്എസ് ലാൽ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും, പുതിയ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഹൈപവർ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എസ്എസ് ലാൽ, ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഷർമിള മേരി ജോസഫ്, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
Also Read: ലോക പോളിയോ ദിനം 2026: കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ പ്രധാനമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? വിദഗ്ധർ പറയുന്നതിങ്ങനെ..