കേരളത്തിൽ പാമ്പുകടി വർധിക്കുന്നു; തല്ലിക്കൊല്ലരുത്, ഈ മുൻകരുതലുകൾ ഏറെ പ്രധാനം

പാമ്പ് കടിയേറ്റാലും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തുകാണുക. വിട്ടുമാറാത്ത വയറുവേദന, കടുത്ത പേശിവേദന, ക്ഷീണം എന്നിവയാണ് പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങൾ

PAPPINISSERI VISHA CHIKILSA KENDRAM KANNUR SNAKE PREVENTION TRICKS SNAKE ATTACK KERALA
MVR Ayurveda Medical College & Hospital, Parassinikkadav (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 28, 2026 at 9:58 AM IST

കണ്ണൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് പാമ്പുകടിയേൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വീണ്ടും ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകൾ ഒരുക്കുകയാണ് പാപ്പിനിശ്ശേരി വിഷചികിത്സ കേന്ദ്രവും പറശ്ശിനിക്കടവ് സ്നേക്ക് പാർക്കും. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് സ്നേക്ക് പാർക്ക് ചെയർമാൻ കുഞ്ഞിരാമൻ വ്യക്തമാക്കി.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ വൻതോതിൽ വർധിച്ച ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. 1960കളുടെ തുടക്കത്തിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം. വിപുലമായ ചികിത്സ സൗകര്യങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് എവിടേയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ പാമ്പുകടിയേറ്റുള്ള മരണനിരക്കും വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ എം.വി രാഘവൻ വിഷചികിത്സ സൊസൈറ്റി എന്ന നിർണായക ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

PAPPINISSERI VISHA CHIKILSA KENDRAM KANNUR SNAKE PREVENTION TRICKS SNAKE ATTACK KERALA
എംവി ആർ ഹോസ്‌പ്പിറ്റൽ (ETV Bharat)

പാമ്പുകടിയേറ്റുള്ള പൊക്കൻ മാസ്റ്ററുടെ ആകസ്മിക മരണവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവായ സഖാവ് പി. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ അന്ത്യവും ഈ ആശയം വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ കാരണമായി. അങ്ങനെയാണ് പാപ്പിനിശ്ശേരിയിലൊരു വിഷചികിത്സ കേന്ദ്രത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ പാമ്പുകടി വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. ഇതുൾപ്പെടെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സൊസൈറ്റി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയ ചികിത്സ രീതികളും നിരീക്ഷണവും കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കുന്നത്.

നിശ്ശബ്ദ കൊലയാളിയായി ശംഖുവരയൻ

കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന വിഷപ്പാമ്പുകളിൽ പ്രധാനിയാണ് ശംഖുവരയൻ. വെള്ളിക്കെട്ടൻ എന്ന പേരിലും ഈ പാമ്പുകൾ പ്രാദേശികമായി അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ പാമ്പിൻ്റെ വിഷം നാഡീവ്യൂഹത്തെയാണ് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഭാഗത്ത് കാര്യമായ വേദനയോ വലിയ പാടുകളോ സാധാരണയായി കാണാറില്ല. അതിനാൽ ഇവയെ നിശ്ശബ്ദ കൊലയാളികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ പല്ലുകൾക്ക് നീളം കുറവായതിനാൽ കടിയേൽക്കുന്നത് ഒരു ഉറുമ്പോ കൊതുകോ കടിക്കുന്നതുപോലെ മാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ.

ചെയർമാൻ കുഞ്ഞിരാമൻ സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

സാധാരണയായി രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായും ശംഖുവരയൻ്റെ കടിയേൽക്കാറുള്ളത്. പാമ്പ് കടിയേറ്റാലും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തുകാണുക. വിട്ടുമാറാത്ത വയറുവേദന, കടുത്ത പേശിവേദന, ക്ഷീണം എന്നിവയാണ് പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങൾ. പിന്നീട് കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയും കടുത്ത ശ്വാസതടസവും രോഗിക്ക് അനുഭവപ്പെടും.

ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ രോഗിയെ വെൻ്റിലേറ്റർ സൗകര്യമുള്ള നല്ലൊരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം. പാമ്പ് കടിയേറ്റ് പരമാവധി ഒന്നര മണിക്കൂറിനകം ആൻ്റിവെനം ലഭ്യമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. സമയം വൈകുന്തോറും വിഷം ശരീരത്തിൽ വേഗത്തിൽ പടരുന്നതാണ് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത്.

പാമ്പുകളെ കൊന്നൊടുക്കരുത്

സംസ്ഥാനത്ത് പാമ്പുകടിയേറ്റുള്ള മരണവാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ ജനങ്ങൾ വലിയ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്. വീടിന് പരിസരങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ അവയെ ഉടൻ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന പ്രവണതയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരുകാരണവശാലും പാമ്പുകളെ അടിച്ചു കൊല്ലുകയോ അവയുടെ മുകളിൽ പരക്കെ മണ്ണെണ്ണ പോലുള്ളവ ഒഴിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

മനുഷ്യവാസമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻതന്നെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ സർപ്പ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ ഫോണിൽ വിവരം അറിയിക്കണം. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച സർപ്പ വൊളന്റിയർമാർ സ്ഥലത്തെത്തും. അവർ പാമ്പുകളെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നുവിടും. മറ്റൊരുകാര്യം പാമ്പുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലെ പിഴവാണ്.

ജനങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ ശംഖുവരയൻ, വെള്ളിക്കെട്ടൻ എന്നിവയുമായി രൂപസാദൃശ്യമുള്ള മറ്റ് വിഷമില്ലാത്ത പല പാമ്പുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. വിഷപ്പാമ്പായ വെള്ളിക്കെട്ടനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇത്തരം സാധുവായ പാമ്പുകളെയും പലരും അടിച്ചു കൊല്ലുന്നുണ്ട്. അനാവശ്യമായ ഭയവും ആശയക്കുഴപ്പവും ഒഴിവാക്കി ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായി നേരിട്ടാൽ അപകടങ്ങൾ പൂർണമായും തടയാൻ കഴിയും.

Also Read: കളിക്കുന്നതിനിടെ നാലരവയസുകാരിക്ക് മൂർഖൻ പാമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റു; കുട്ടി ചികിത്സയിൽ

