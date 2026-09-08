സംസ്ഥാനത്തെ 10 ആശുപത്രികൾക്ക് കൂടി എൻക്യുഎഎസ് അംഗീകാരം; പട്ടികയിൽ 375 സ്ഥാപനങ്ങൾ
പുതിയതായി എൻക്യുഎഎസ് അംഗീകാരം നേടിയ എട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രണ്ട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളും ആറ് ജനകീയ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്
Published : September 8, 2026 at 8:52 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ 10 ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടി ദേശീയ ഗുണനിലവാര അംഗീകാരമായ നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (എൻക്യുഎഎസ്) ലഭിച്ചു. എട്ട് ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം പുതുക്കി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് എൻക്യുഎഎസ് അംഗീകാരം നേടിയ ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം 375 ആയി ഉയർന്നു.
പുതിയതായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചവ
പുതിയതായി എൻക്യുഎഎസ് അംഗീകാരം നേടിയ എട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രണ്ട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളും ആറ് ജനകീയ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ സ്വന്തമാക്കിയത് പത്തനംതിട്ടയിലെ പാനിൽ ജനകീയ ആരോഗ്യകേന്ദ്രമാണ്. 93.96 ശതമാനം സ്കോറാണ് ഈ സ്ഥാപനം നേടിയത്. എറണാകുളം തുറവൂർ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രം 93.67 ശതമാനവും തൃശൂർ നടത്തറ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രം 93.27 ശതമാനവും നേടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.
പത്തനംതിട്ടയിലെ വള്ളംകുളം ജനകീയ ആരോഗ്യകേന്ദ്രം (91.65 ശതമാനം), മാന്തുക ജനകീയ ആരോഗ്യകേന്ദ്രം (89.77 ശതമാനം), കണ്ണൂർ ചിറക്കൽ ജനകീയ ആരോഗ്യകേന്ദ്രം (91.85 ശതമാനം), മലപ്പുറം മണിമൂളി ജനകീയ ആരോഗ്യകേന്ദ്രം (87.74 ശതമാനം) എന്നിവയാണ് പട്ടികയിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ. പുതിയതായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചവയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോർ ലഭിച്ചത് മലപ്പുറം മാമങ്കര ജനകീയ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിനാണ് (87.01 ശതമാനം).
പുനഃഅംഗീകാരം നേടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ
നിലവിലുള്ള എൻക്യുഎഎസ് അംഗീകാരം പുതുക്കി നൽകുന്ന നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുനഃഅംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. കാസർകോട് കരിന്തളം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രം 95.78 ശതമാനം സ്കോർ നേടിയപ്പോൾ, തൃശൂർ വി ആർ പുരം നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രം 92.57 ശതമാനം സ്കോർ സ്വന്തമാക്കി. ഇതിൽ കരിന്തളം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാര സ്കോർ ലഭിച്ചത്.
375 സ്ഥാപനങ്ങൾ എൻക്യുഎഎസ് പട്ടികയിൽ
പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 375 ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ എൻക്യുഎഎസ് അംഗീകാരം നേടിയതായി ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം വ്യക്തമാക്കി. ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 14 ജില്ല ആശുപത്രികൾ, എട്ട് താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ, 14 സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, 53 നഗര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, 184 കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, 102 ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നിലവിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവന നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാര നിർണയ ഏജൻസിയായ ഇൻ്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ ക്വാളിറ്റി ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ (ഇസ്ക്വ) അംഗീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനമാണിത്.
പരിശോധനയും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യവും
ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് മേഖലകളിൽ നടത്തുന്ന വിശദമായ പരിശോധനയുടെയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിൻ്റെയും പിൻബലത്തിലാണ് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും എൻക്യുഎഎസ് അംഗീകാരം നൽകുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, സേവന നിലവാരം, സുരക്ഷ, രോഗികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഇതിനായി വിലയിരുത്തും. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാനും രോഗികൾക്ക് മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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അംഗീകാരം നേടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കും. കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾക്കും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും ജനകീയ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പാക്കേജിന് 18,000 രൂപ വീതവും മറ്റ് ആശുപത്രികൾക്ക് ഒരു കിടക്കയ്ക്ക് 10,000 രൂപ വീതവുമാണ് വാർഷിക ഇൻസെൻ്റീവായി ലഭിക്കുക. എൻക്യുഎഎസ് അംഗീകാരങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷമാണ് കാലാവധി. മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ദേശീയ സംഘത്തിൻ്റെ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾ വിധേയമാകണം. കൂടാതെ ഓരോ വർഷവും സംസ്ഥാനതല പരിശോധനയും കർശനമായി നടത്തും.
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