ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ 746 പേർ ദീർഘകാല അവധിയിൽ: 1800 പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കും, 66 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വലിയ നിയമന ശുപാർശ
ഡോക്ടര്മാര് കൂട്ടത്തോടെ ദീര്ഘ അവധിയില്. സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്.
Published : October 20, 2026 at 1:29 PM IST
സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ 746 പേർ ദീർഘകാല അവധിലായതിനാൽ 1800 പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ധനവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. 1960ന് ശേഷം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിയമന ശുപാർശയാണിത്. പഠനാവശ്യത്തിനും വിദേശ ജോലിക്കുമായി അനുവദിക്കുന്ന അഞ്ച് വർഷ അവധിയിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാരും. അവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഹാജരാകാത്തതിനാൽ 352 പേരെയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ പിരിച്ചുവിട്ടത്.
ആരോഗ്യവകുപ്പ് അടുത്തിടെ 430 നിയമന ഉത്തരവ് നൽകിയെങ്കിലും 134 ഡോക്ടർമാർ മാത്രമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അതിൽ 60ലധികം പേർ മാത്രമാണ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. 1800 പുതിയ തസ്തികകളിൽ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗങ്ങളിലായി ഏകദേശം 800 ഡോക്ടർമാരുടെ നിയമനത്തിനാണ് ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർമാർക്ക് പുറമെ നഴ്സുമാർ, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻമാർ, ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ആയിരത്തോളം അനുബന്ധ പാരാമെഡിക്കൽ തസ്തികകളും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ ഉടൻ അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ധനവകുപ്പിലേക്ക് അടിയന്തരമായി ഫയൽ നീങ്ങിയത്.
വിദേശത്തുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 746 ആണെങ്കിൽ അഞ്ചുവർഷം മറ്റ് അവധിയിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം അതിലുമേറെയാണ്. അവധി കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ജൂനിയർ നഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ 19 പേര്, 662 നഴ്സിങ് ഓഫിസർ, 37 മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ, അസി.സർജൻ 20, ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് 2 ൽ 1, ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് 1 ൽ 5, ഒപ്റ്റാമെട്രിസ്റ്റുമാർ 12, ഡെന്റൽ ഹൈജീനിക്മാർ -8, 2 റേഡിയോഗ്രാഫർമാർ, ഫിസിയോ തെറപിസ്റ്റ് 2, നഴ്സിങ് ടൂട്ടർ-2, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കളോജിസ്റ്റ് 1, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസർമാർ 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടവരിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ 336, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കളോജിസ്റ്റ്-2 എന്നിവരുണ്ട്.
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അനധികൃതമായി ജോലിക്ക് ഹാജരാകാതിരുന്നതിന് വിജിലൻസ് പിരിച്ചുവിട്ടവർ 14 പേരുണ്ട്. ആകെ 338 പേരെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷ കാലയളവിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ അനധികൃതമായി സേവനങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന 51 ഡോക്ടർമാരെ സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലെ ഡോക്ടർമാരായിരുന്നു അവർ. പല തവണ അവസരം നൽകിയിട്ടും സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ജീവനക്കാർക്കെതിരെയാണ് നടപടി കൈക്കൊണ്ടത്.
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