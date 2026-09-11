പനി പിടിച്ച് കേരളം; ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളുടെ തിരക്ക്, ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടർമാരില്ല
ഇന്നലെ മാത്രം 10660 പേരാണ് പനി ബാധിച്ച് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിയത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ളത്
Published : September 11, 2026 at 1:56 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പനി ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന. ഇന്നലെ മാത്രം 10660 പേർ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയപ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ 11 ദിവസത്തിനിടെ എലിപ്പനി ബാധിച്ച് 11 പേർ മരിച്ചു. രോഗികൾ കൂടുമ്പോഴും ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ കടുത്ത ക്ഷാമം തുടരുകയാണ്.
ഇന്നലെ മാത്രം 10660 പേരാണ് പനി ബാധിച്ച് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിയത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ളത്. ഇവിടെ 2133 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി. കാസർകോട് 1284, പാലക്കാട് 956, തിരുവനന്തപുരം 818, തൃശൂർ 813, കോഴിക്കോട് 806, എറണാകുളം 779, വയനാട് 664, കണ്ണൂർ 604, ആലപ്പുഴ 475, കൊല്ലം 383, പത്തനംതിട്ട 363, കോട്ടയം 341, ഇടുക്കി 241 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ പനി ബാധിതരുടെ കണക്കുകൾ.
ഇന്നലെ മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് 56 പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 20 പേർ എലിപ്പനി ബാധിതരായി ചികിത്സ തേടിയപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്ക് ഷിഗല്ലയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ മാസം മാത്രം 106602 പേരാണ് പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടിയത്. സർക്കാർ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിലെത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം മാത്രമാണിത്. യഥാർഥ രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ തോത് ഇതിലും ഉയർന്നതാണെന്നാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നിഗമനം.
മഴക്കാലപൂർവ ശുചീകരണവും കൊതുക് നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കാത്തത് രോഗവ്യാപനത്തിന് സാഹചര്യമൊരുക്കിയെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് പനി ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ഒപി വിഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
ഡോക്ടർമാരുടെ കടുത്ത ക്ഷാമം
പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ കടുത്ത ക്ഷാമം തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ 799 ഒഴിവുകൾ സംസ്ഥാനത്താകെയുണ്ട്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അസിസ്റ്റൻ്റ് സർജൻ തസ്തികയിലാണ്. 431 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. പിഎസ്സി മുഖേന 430 പേർക്ക് അഡ്വൈസ് മെമ്മോ അയച്ചതിൽ 134 പേർക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് നൽകി. അതിൽത്തന്നെ കുറച്ചുപേർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല. കൂടുതൽ ഡോക്ടർക്ഷാമം കാസർകോട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ്. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് സർജൻ തസ്തികയിൽ മാത്രം 113 ഒഴിവുകളുണ്ട്. സിവിൽ സർജൻ തലത്തിൽ മൂന്ന് ഒഴിവുകളുമുണ്ട്. പാലക്കാട് 87, കണ്ണൂർ 70, ഇടുക്കി 41 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് സർജൻ ഒഴിവുകൾ.
പിഎസ്സി ശുപാർശ ചെയ്തവർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാത്തതും സ്ഥാനക്കയറ്റം സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാത്തതുമാണ് ഒഴിവുകൾ തുടരാൻ പ്രധാന കാരണം. സ്ഥിതി പരിഹരിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രത്യേക എച്ച്ആർ സെൽ രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരുടെ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക തയ്യാറാക്കി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുകയാണ് സെല്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ വർഷം ഡിസംബറിനു മുൻപ് ഇതു തീർപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
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അതിനിടെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ 24 മണിക്കൂറും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. ഡോക്ടർമാരുടെ ഒഴിവുകൾ നികത്താതെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സേവനം നിർബന്ധമാക്കരുതെന്ന കെജിഎംഒഎയുടെ ആവശ്യം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പൂർണമായി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.
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