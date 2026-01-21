രാജ്യത്തെ 'എംപോക്സ്' വ്യാപനം: മലയാളികളുടെ വിദേശ യാത്രയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പഠനം
20204ൽ സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകളുടെ സാമ്പളുകൾ പരിശോധിക്കുകയും രോഗം ബാധിച്ച പത്തിൽ ഏഴ് പേരും യുഎഇ യാത്ര ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Published : January 21, 2026 at 5:15 PM IST
ഒരു സമയത്ത് കേരളത്തെ പോലും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയ ഒന്നായിരുന്നു എംപോക്സ് അഥവാ മങ്കിപോക്സ്. മങ്കിപോക്സ് വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈറൽ രോഗമാണിത്. എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്ത് മങ്കിപോക്സ് വന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകർ. കേരളത്തിലാണ് ആദ്യമായി രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ് പോലുള്ള മലയാളികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രയുമായി രോഗത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. പൂനെയിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച്-നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിലെ ഗവേഷകരാണ് പുതിയ പഠനം നടത്തിയത്. ഇതിനായി 2024 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2025 മാർച്ച് വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട എംപോക്സ് വൈറസ് കേസുകളുടെ ഒരു വിശകലനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെയാണ് രോഗം ബാധിച്ച പത്തിൽ ഏഴ് പേരും യുഎഇ യാത്ര ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയത്.
ഈ കാലയളവിൽ 70% വ്യക്തികളും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലേക്കോ തിരിച്ചോ യാത്ര ചെയ്തവരാണ്. ഒരു കേസ് ഒമാനിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തിക്കായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന് സമ്പർക്ക കേസും. സമാന സംഭവങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ 102,000-ത്തിലധികം കേസുകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും എന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി.
അന്താരാഷ്ട്ര ആശങ്ക
1958ൽ ഡെൻമാർക്കിലെ ഗവേഷണ കുരങ്ങുകളിലാണ് വസൂരിക്ക് സമാനമായ രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗത്തിന് മങ്കിപോക്സ് എന്ന് പേര് നല്കിയതും. പിന്നീട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മങ്കിപോക്സിനെ 'എംപോക്സ്' (MPOX) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 70ല് അധികം രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു 2022ല് എംപോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
2023 സെപ്തംബറിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയിലാണ് ആദ്യ കേസ് സ്ഥീരീകരിച്ചത്. പിന്നാലെ ഉഗാണ്ട, റുവാണ്ട, കെനിയ, ബുറുണ്ടി എന്നിവയുൾപ്പെടെ മറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വൈറസ് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 2024ൽ കേരളത്തില് ആദ്യമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അത് യുഎഇയില് നിന്നെത്തിയ എടവണ്ണ ഒതായി സ്വദേശിക്കാണ്.
എന്താണ് എംപോക്സ്?
ആരംഭത്തില് മൃഗങ്ങളില് നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരു ജന്തുജന്യ രോഗമായിരുന്നു എംപോക്സ്. എന്നാല് ഇപ്പോള് മനുഷ്യരില് നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് നേരിട്ട് പകരുന്ന രോഗമാണിത്. തീവ്രത കുറവാണെങ്കിലും 1980ല് ലോകമെമ്പാടും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഓര്ത്തോപോക്സ് വൈറസ് അണുബാധയായ വസൂരിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി എംപോക്സ് ലക്ഷണങ്ങള്ക്ക് സാദൃശ്യമുണ്ട്.
രോഗ പകര്ച്ച എങ്ങനെ: കൊവിഡോ എച്ച്1 എന്1 ഇന്ഫ്ളുവന്സയോ പോലെ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു രോഗമല്ല എംപോക്സ്. രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയുമായി മുഖാമുഖം വരിക, നേരിട്ട് തൊലിപ്പുറത്ത് സ്പര്ശിക്കുക, ലൈംഗിക ബന്ധം, രോഗിയുടെ കിടക്ക, വസ്ത്രം എന്നിവ സ്പര്ശിക്കുക, സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കാതിരിക്കുക, തുടങ്ങിയവയിലൂടെ രോഗസാധ്യത വളരെയേറെയാണ്.
രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്: പനി, തീവ്രമായ തലവേദന, കഴലവീക്കം, നടുവേദന, പേശി വേദന, ഊര്ജക്കുറവ് എന്നിവയാണ് രോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്. പനി തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് ദേഹത്ത് കുമിളകളും ചുവന്ന പാടുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാന് തുടങ്ങുന്നു. മുഖത്തും കൈകാലുകളിലുമാണ് കൂടുതല് കുമിളകള് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ കൈപ്പത്തി, ജനനേന്ദ്രിയം, കണ്ണുകള് എന്നീ ശരീരഭാഗങ്ങളിലും ഇവ കാണപ്പെടുന്നു.
പ്രതിരോധം ഇങ്ങനെ: രോഗികളുമായി നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷ മാര്ഗങ്ങള് അവലംബിക്കാതെ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നവര്ക്കാണ് എംപോക്സ് ഉണ്ടാകുക. വൈറസ് ബാധയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതോ സ്ഥിരീകരിച്ചതോ ആയ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകരും രോഗബാധിതരുടെ സ്രവങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും രോഗപ്പകര്ച്ച ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നിര്ബന്ധമായും നിര്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അണുബാധ നിയന്ത്രണ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കണം.
