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പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയെത്തി; കാസർകോട് വിദ്യാർഥിക്ക് നൽകിയത് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ആൻ്റിബയോട്ടിക്

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പോയതെന്നും അന്ന് നൽകിയ മരുന്ന് നാല് ദിവസം കഴിച്ചതായും അഹമ്മദ് ഇർഫാസ്

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ബായാർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 11:39 AM IST

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കാസർകോട്: ബായാർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് വിതരണം ചെയ്ത കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് 15കാരൻ നാല് ദിവസം കഴിച്ച സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. കാലിൻ്റെ വിരലിന് മുറിവും പനിയുമായെത്തിയ ബായാർ സ്വദേശി അഹമ്മദ് ഇർഫാസിനാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഗുരുതര വീഴ്ച കാരണം ജൂലൈയിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ആൻ്റിബയോട്ടിക് നൽകിയത്.

ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി പ്രകാരം ഫാർമസിയിൽനിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തി കഴിക്കുകയായിരുന്നു. നാല് ദിവസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം കുട്ടിക്ക് തലക്കറക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും വീട്ടുകാർ തുടക്കത്തിൽ കാര്യമാക്കിയില്ല. പിന്നീട് ഇളയ സഹോദരി മരുന്നിൻ്റെ പാക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ജൂലൈയിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നാണിതെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പോയതെന്നും അന്ന് നൽകിയ മരുന്ന് നാല് ദിവസം കഴിച്ചതായും അഹമ്മദ് ഇർഫാസ് വ്യക്തമാക്കി. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഭയന്നുപോയെന്നും നിലവിൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടറെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും കുട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പനിയും കാൽവേദനയുമായി ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ നൽകിയ മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോഴാണ് കുട്ടിക്ക് തലക്കറക്കം ഉണ്ടായതെന്ന് അമ്മ ഖദീജ ഭാനുവും വിശദീകരിച്ചു.

കുടുംബം പരാതി നൽകി; ജനരോഷം ശക്തം
സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ഭയന്നുപോയ കുടുംബം ഉടൻതന്നെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽ ബദൽ ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച ഗുരുതര വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുടുംബം ജില്ല മെഡിക്കൽ ഓഫിസർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകി.

ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് സമാനരീതിയിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ രോഗികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതായി പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരായ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം പ്രവർത്തകർ ബായാർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അടിയന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ഫാർമസികളിൽ മരുന്നുകളുടെ കാലാവധി കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന കർശന നിർദേശം നിലനിൽക്കെയാണ് ഈ ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായത്.

സംസ്ഥാനത്തെ മരുന്ന് ക്ഷാമവും വിശദീകരണവും
സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്ന് ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾക്കിടയിലാണ് ഈ ഗുരുതര സംഭവം പുറത്തുവരുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് മുടങ്ങില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ നേരത്തെ ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. അത്യാവശ്യ മരുന്നുകളുടെ വിതരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ കമ്പനികളോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഏതെങ്കിലും മരുന്നുകൾക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കാരുണ്യ വഴി ലോക്കൽ പർച്ചേസ് നടത്താൻ സ്ഥാപന മേധാവികൾക്ക് അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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അത്യാവശ്യ പട്ടികയിലുള്ള 855 മരുന്നുകളിൽ 664 എണ്ണത്തിന് ഓർഡർ നൽകുകയും 530 എണ്ണം ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ മരുന്നുകളെല്ലാം കൂടുതലായി എത്തും. ബാക്കിയുള്ള 191 ഇനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നടപടികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുകയാണ്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി നശിപ്പിക്കാൻ കൃത്യമായ മാർഗരേഖയുണ്ടെങ്കിലും പലയിടത്തും ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന വിമർശനവും ശക്തമാണ്.

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TAGGED:

BAYAR FAMILY HEALTH CENTRE
KERALA GOVERNMENT HOSPITAL ISSUE
EXPIRED MEDICINE DISTRIBUTION
KASARAGOD MEDICAL NEGLIGENCE
KASARAGOD EXPIRED MEDICINE

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