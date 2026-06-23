23-കാരിക്ക് 5 വയസ്സുകാരിയുടെ വളർച്ച മാത്രം; ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകി ഹൈക്കോടതി
പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തങ്ങൾക്ക് മകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നും അതിനാൽ ഗർഭപാത്രം പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്യുന്ന 'ടോട്ടൽ അബ്ഡോമിനൽ ഹിസ്റ്റെറക്ടമി' എന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് അനുമതി നൽകണമെന്നും മാതാപിതാക്കൾ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു
Published : June 23, 2026 at 11:28 AM IST
ബെംഗളൂരു: ഗുരുതരമായ ബൗദ്ധിക, വികസന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയുടെ ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യാൻ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി. യുവതിയുടെ ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ, അന്തസ്സ് എന്നിവ മുൻനിർത്തിയാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് കോടതി അനുമതി നൽകിയത്. ജസ്റ്റിസ് സൂരജ് ഗോവിന്ദരാജ് അധ്യക്ഷനായ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രധാന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
മാതാപിതാക്കളുടെ ആശങ്ക
ശാരീരികമായി വളർച്ചയെത്തിയെങ്കിലും സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് യുവതിയെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ആർത്തവ സമയത്ത് ശുചിത്വം പാലിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അടിക്കടി അണുബാധയും പനിയും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തങ്ങൾക്ക് മകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നും അതിനാൽ ഗർഭപാത്രം പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്യുന്ന 'ടോട്ടൽ അബ്ഡോമിനൽ ഹിസ്റ്റെറക്ടമി' എന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് അനുമതി നൽകണമെന്നും മാതാപിതാക്കൾ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ
ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി, യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിക്കാൻ ജൂൺ രണ്ടിന് ബെംഗളൂരുവിലെ വാണി വിലാസ് ആശുപത്രിയിലെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു. യുവതിക്ക് 75 ശതമാനം സ്ഥിരമായ വൈകല്യമുണ്ടെന്നാണ് ബോർഡിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഗ്ലോബൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിലേ, സെറിബ്രൽ പാൾസി, അപസ്മാരം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളുള്ള യുവതിയുടെ ഐക്യു നിലവാരം 36 മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള യുവതിയുടെ മാനസിക വളർച്ച അഞ്ച് വയസ്സും നാല് മാസവും പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടേതിന് തുല്യമാണെന്നും മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. ആർത്തവ ശുചിത്വം പാലിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം
മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടും വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പരിശോധിച്ച കോടതി ജൂൺ 17ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി. സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ യുവതിക്ക് ശേഷിയില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മകളുടെ ആരോഗ്യവും ഭാവിയും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മാത്രമാണ് മാതാപിതാക്കൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും ഇതിൽ മറ്റ് താത്പര്യങ്ങളില്ലെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഈ കേസിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് അനുമതി നൽകുന്നതെന്നും, സമാനമായ മറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കുള്ള പൊതുവായ അനുമതിയല്ല ഇതെന്നും കോടതി പ്രത്യേകം ഓർമിപ്പിച്ചു.
വാണി വിലാസ് ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടിനാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ചുമതല. മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ നിർദേശങ്ങളും നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണം. ചികിത്സയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും രോഗിയുടെ സുരക്ഷയും അന്തസ്സും ഉറപ്പാക്കണം.
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുൻപും ശേഷവും ആവശ്യമായ കൗൺസിലിങ്ങും മാനസിക പിന്തുണയും നൽകണം. മാതാപിതാക്കളുമായും ഡോക്ടർമാരുമായും കൂടിയാലോചിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ തീയതിയും സമയവും തീരുമാനിക്കാം. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില നിരീക്ഷിച്ച് എട്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറലിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
Also Read:തോൽക്കാൻ മനസില്ല; പുനർമൂല്യനിർണയത്തിൽ 500ൽ 500 മാർക്ക് നേടി അവ്നി കെജ്രിവാൾ