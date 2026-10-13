പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ ഗർഭച്ഛിദ്രം; 24 ആഴ്ച വരെ കോടതി അനുമതി വേണ്ട, പുതിയ മാർഗരേഖയുമായി കർണാടക
പെൺകുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെടുന്നതിനും ശക്തമായൊരു സംവിധാനം അനിവാര്യമാണെന്നും കോടതി
Published : October 13, 2026 at 10:37 AM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളിലെ ഗർഭധാരണം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായവും നിയമപരിരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ മാർഗരേഖ (എസ്.ഒ.പി) പുറത്തിറക്കി. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പൊലീസ്, ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ ചുമതലകൾ കൃത്യമായി നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത്.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് അനുമതി തേടി മാതാവ് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസ് എസ്. സുനിൽ ദത്ത് യാദവ് സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ മാർഗരേഖ രേഖപ്പെടുത്തി കേസ് തീർപ്പാക്കിയത്. ഗർഭധാരണം വൈകി കണ്ടെത്തുന്നത്, സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം, ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അഭാവം, നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ എന്നിവയിൽ കോടതി കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
പെൺകുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെടുന്നതിനും ശക്തമായൊരു സംവിധാനം അനിവാര്യമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ പുതിയ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ പ്രതിമ ഹൊന്നപ്പനാണ് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായത്.
ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് കോടതി അനുമതി ആവശ്യമില്ല
24 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലെ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് പ്രത്യേക കോടതി ഉത്തരവോ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ അനുമതിയോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് മാർഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാൽ മതിയാകും. 20 ആഴ്ച വരെയുള്ള ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായവും, 20 മുതൽ 24 ആഴ്ച വരെയുള്ളവയ്ക്ക് രണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായവും ആവശ്യമാണ്.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ രക്ഷിതാവിൻ്റെ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതം നിർബന്ധമാണ്. 24 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കേസുകൾ നിയമവ്യവസ്ഥകൾക്കും മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഗർഭിണിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തര ഗർഭച്ഛിദ്രം ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേക ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പൊലീസിനും കർശന നിർദേശം
ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചാൽ പൊലീസ് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായത്തിനും പരിശോധനയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ സീറോ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പിന്നീട് അധികാരപരിധിയുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റണം.
ഗർഭച്ഛിദ്ര നടപടികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ഡി.എൻ.എ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടത് പൊലീസിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. ലബോറട്ടറി അതേ ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലും, മറ്റ് ജില്ലകളിലാണെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിലും സാമ്പിളുകൾ എത്തിച്ചിരിക്കണം. എഫ്.ഐ.ആർ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ഉത്തരവ് എന്നിവയ്ക്കായി കാത്തുനിന്ന് വൈദ്യസഹായം വൈകിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നു.
കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ സംരക്ഷണം സർക്കാരിന്
ഗർഭച്ഛിദ്ര പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ കുഞ്ഞ് ജീവനോടെ ജനിച്ചാൽ, നവജാതശിശുവിൻ്റെ വൈദ്യസഹായത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും അടിയന്തര ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണം. കുഞ്ഞിനെ വളർത്തണോ അതോ ദത്ത് നൽകണോ എന്നതിൽ അമ്മയുടെ താത്പര്യം ചോദിച്ചറിയണം. ദത്ത് നൽകാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം ശിശുക്ഷേമ സമിതി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം.
ദത്തെടുക്കൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെയുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ സർക്കാർ വഹിക്കും. കേസിനെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ച് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകാൻ അഭിഭാഷകർ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്ന നടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും, ശിപാർശ ചെയ്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രത്യേക നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം അനിവാര്യം
അഞ്ച് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ലൈംഗിക, പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന് മാർഗരേഖ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സ്കൂളുകൾ, ശിശുസംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇതിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകും. കുട്ടികളുടെ ആർത്തവചക്രം അനാവശ്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതും നിർബന്ധിത ഗർഭപരിശോധന നടത്തുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.
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മാർഗരേഖയുടെ നടത്തിപ്പ് വിലയിരുത്താൻ സംസ്ഥാന, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കും. ബെംഗളൂരുവിൽ അമ്മയോടൊപ്പം താമസിക്കുന്ന ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ലൈംഗികാതിക്രമത്തെ തുടർന്ന് ഗർഭിണിയായതാണ് കേസിന് ആധാരം. 32 ആഴ്ച പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. തുടർന്ന് ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് അനുമതി തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കോടതി അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും കുഞ്ഞ് ജീവനോടെ ജനിച്ചു. പെൺകുട്ടിക്ക് താത്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ കുഞ്ഞിനെ പിന്നീട് ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു.
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