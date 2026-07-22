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കര്‍ക്കടകവും പഞ്ചകര്‍മ്മവും: ശരീരത്തിനും മനസിനും പുതുജീവന്‍ പകരുന്ന ആയുര്‍വേദത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണപാത

വെറും രോഗശമനത്തിനുള്ള ചികിത്സയല്ല, ശരീരത്തെയും മനസിനെയും ഒരുപോലെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സമഗ്ര ചികിത്സാസമ്പ്രദായമാണിത്.

PANJAKARMA AYURVEDIC TREATMENT HOLISTIC HEALTH PREVENTIVE HEALTHCARE
പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 22, 2026 at 5:21 PM IST

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കണ്ണൂര്‍: മഴയുടെ തണുപ്പും പ്രകൃതിയുടെ ഈര്‍പ്പവും നിറയുന്ന കര്‍ക്കടക മാസം ആയുര്‍വേദത്തില്‍ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കാലമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ശരീരത്തില്‍ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ദോഷങ്ങളെ നീക്കംചെയ്‌ത്‌ പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാനും രോഗങ്ങളില്‍നിന്ന് മോചനം നേടാനുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സാരീതികളിലൊന്നാണ് പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സ.

പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സ (ETV Bharat Graphics team)

വെറും രോഗശമനത്തിനുള്ള ചികിത്സയല്ല, ശരീരത്തെയും മനസിനെയും ഒരുപോലെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സമഗ്ര ചികിത്സാസമ്പ്രദായമാണിത്. രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില, പ്രകൃതി, രോഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നിവ വിശദമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചികിത്സാരീതി വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും. കര്‍ക്കടക മാസത്തിലെ അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്‌തി വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ആയുര്‍വേദ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത്.

"കര്‍ക്കടക മാസത്തിലെ അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്‌തി വര്‍ധിപ്പിക്കും. ആയുര്‍വേദത്തിലെ ത്രിദോഷങ്ങളായ വാതം, പിത്തം, കഫം എന്നിവയെ സന്തുലിതമാക്കുകയാണ് പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വമനം, വിരേചനം, വസ്‌തി, നസ്യം, രക്തമോക്ഷം എന്നീ അഞ്ച് പ്രധാന ചികിത്സകളുടെ സമാഹാരമാണ് പഞ്ചകര്‍മ്മം. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചികിത്സാരീതി വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില, പ്രകൃതി, രോഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയനുസരിച്ച് വിദഗ്‌ധരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സ നടത്തണം." എന്ന്‌ റെയില്‍വേ ആശുപത്രിയിലെ ആയുര്‍വേദ കണ്‍സള്‍ട്ടൻ്റ് ടി. എം. ദിവ്യജ്യോതി പറയുന്നു.

ശരീരശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങള്‍

ആയുര്‍വേദത്തിലെ ത്രിദോഷങ്ങളായ വാതം, പിത്തം, കഫം എന്നിവയെ സന്തുലിതമാക്കുകയാണ് പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വമനം, വിരേചനം, വസ്‌തി, നസ്യം, രക്തമോക്ഷം എന്നീ അഞ്ച് പ്രധാന ചികിത്സകളുടെ സമാഹാരമാണ് പഞ്ചകര്‍മ്മം. ശരീരത്തില്‍ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന വിഷാംശങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പുറത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്‌ത്‌ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി മെച്ചപ്പെടുകയും ശരീരത്തിന് പുതുമയും ഉന്മേഷവും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആയുര്‍വേദം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

PANJAKARMA AYURVEDIC TREATMENT HOLISTIC HEALTH PREVENTIVE HEALTHCARE
പൂര്‍വ്വകര്‍മ്മം (ETV Bharat Graphics team)

ഇതിലൂടെ ദഹനപ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുക, ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയരുക, സന്ധിവേദന, ചര്‍മരോഗങ്ങള്‍, ചില ദീര്‍ഘകാല അസുഖങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ ആശ്വാസം ലഭിക്കുക തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളും ലഭിക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

പൂര്‍വ്വകര്‍മ്മം നിര്‍ണായകം

പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സയ്ക്ക് മുമ്പ് ശരീരത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കുന്ന പൂര്‍വ്വകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തൈലം ഉപയോഗിച്ചുള്ള അഭ്യംഗം, ഉഴിച്ചില്‍, പിഴിച്ചില്‍, കിഴി, പൊടിക്കിഴി തുടങ്ങിയ ചികിത്സകളിലൂടെ ശരീരത്തിലെ ദോഷങ്ങളെ ഇളക്കിമാറ്റി പുറന്തള്ളാന്‍ അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

PANJAKARMA AYURVEDIC TREATMENT HOLISTIC HEALTH PREVENTIVE HEALTHCARE
പഞ്ചകര്‍മ്മത്തിലെ പ്രധാന ചികിത്സകള്‍ (ETV Bharat Graphics team)

പൂര്‍വ്വകര്‍മ്മങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് പ്രധാന പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സ നടത്തുന്നത്. ഈ ഘട്ടം ഒഴിവാക്കിയാല്‍ ചികിത്സയുടെ പൂര്‍ണഫലം ലഭിക്കില്ലെന്നാണ് ആയുര്‍വേദ വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായം. അതിനാല്‍ രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ശരീരപ്രകൃതിയും കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി പരിചയസമ്പന്നരായ വൈദ്യരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ മാത്രമേ ചികിത്സ നടത്താവൂ.

കര്‍ക്കടകകാലം എന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം?

കേരളത്തിലും ദക്ഷിണ കന്നഡ, കുടക് തുടങ്ങിയ മഴക്കാലം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് കര്‍ക്കടക മാസത്തില്‍ പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ശരീരം ചികിത്സയോട് കൂടുതല്‍ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനാല്‍ ചികിത്സയുടെ ഫലം മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണ് ആയുര്‍വേദം പറയുന്നത്.

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പഞ്ചകര്‍മ്മം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും യൗവനം നിലനിര്‍ത്താനുമുള്ള പ്രതിരോധ ചികിത്സയായും രോഗമുള്ളവര്‍ക്ക് രോഗശമന ചികിത്സയായും ഇത് നല്‍കുന്നു. എന്നാല്‍ ഏത് ചികിത്സാരീതിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് രോഗിയുടെ അവസ്ഥ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് വൈദ്യര്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്.

PANJAKARMA AYURVEDIC TREATMENT HOLISTIC HEALTH PREVENTIVE HEALTHCARE
പഞ്ചകര്‍മ്മം എന്താണ് (ETV Bharat Graphics team)

ഇക്കാലത്ത് വിവിധ പാക്കേജുകളിലൂടെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് നിരവധി പേര്‍ കര്‍ക്കടക ചികിത്സയ്ക്കായി കേരളത്തിലെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചികിത്സ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഉടന്‍ അത്യുഷ്‌ണമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് അനുകൂലമല്ലെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. അതുപോലെ കാലാവസ്ഥ പരിഗണിക്കാതെ നടത്തുന്ന കര്‍ക്കടക ചികിത്സയും കര്‍ക്കടക കഞ്ഞിയുടെ അമിത ഉപയോഗവും ഗുണത്തേക്കാള്‍ ദോഷം ചെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

PANJAKARMA AYURVEDIC TREATMENT HOLISTIC HEALTH PREVENTIVE HEALTHCARE
പഞ്ചകര്‍മ്മത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങള്‍ (ETV Bharat Graphics team)

ആയുര്‍വേദ ചികിത്സകള്‍ സ്വയം തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യോഗ്യരായ ആയുര്‍വേദ ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. ശരിയായ കാലത്തും ശരിയായ രീതിയിലും നടത്തുന്ന പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പുതുജീവന്‍ നല്‍കുന്ന സമഗ്ര ആരോഗ്യസംരക്ഷണ മാര്‍ഗമാണെന്നാണ് വിദഗ്‌ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമാണോ?

പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ വളരെ പ്രയോജനകരമാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമല്ല. ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില വ്യവസ്ഥകളും വ്യക്തിഗത ഘടകങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

  • പ്രായവും ആരോഗ്യ നിലയും: പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്‌ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലല്ലാതെ, വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് പഞ്ചകർമ്മ സാധാരണയായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല.
  • ഗർഭധാരണം: വിഷവിമുക്തമാക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ തീവ്രത കാരണം ഗർഭിണികൾ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ ഒഴിവാക്കണം.
  • ആർത്തവ സമയത്ത്: ശരീരം ഇതിനകം തന്നെ സ്വാഭാവിക വിഷവിമുക്തമാക്കൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതിനാൽ, ആർത്തവ സമയത്ത് പഞ്ചകർമ്മ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
  • അസുഖ സമയത്ത്: അണുബാധകൾ, കടുത്ത പനി, അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ ദഹന പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള വ്യക്തികൾ പഞ്ചകർമ്മയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ അവസ്ഥ സ്ഥിരമാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം.

പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയുടെ ഗുണങ്ങൾ

  • വിഷവിമുക്തമാക്കലും ശുദ്ധീകരണവും

പഞ്ചകർമ്മ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ വിഷവസ്‌തുക്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മികച്ചതാക്കുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

  • മെച്ചപ്പെട്ട ദഹനം

ദഹനത്തെ സന്തുലിതമാക്കുന്നതിലൂടെ, പഞ്ചകർമ്മ പോഷകങ്ങളുടെ ആഗിരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വയറുവേദന, മലബന്ധം, ദഹനക്കേട് തുടങ്ങിയ ദഹന വൈകല്യങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  • മെച്ചപ്പെട്ട പ്രതിരോധശേഷി

പതിവായി പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ നടത്തുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും അണുബാധകൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും എതിരെ ശരീരത്തെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  • സമ്മർദ്ദം കുറക്കുന്നു

ഈ തെറാപ്പി നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ശാന്തമാക്കുകയും, സമ്മർദ്ദ നില കുറയ്ക്കുകയും, മാനസിക വ്യക്തതയും വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  • ഭാരം നിയന്ത്രണം

മെറ്റബോളിസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും ശരീരത്തിലെ അധിക കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലനിർത്താൻ പഞ്ചകർമ്മ സഹായിക്കുന്നു.

  • ചർമ്മ പുനരുജ്ജീവനം

രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും വിഷവസ്‌തുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും പഞ്ചകർമ്മ ആരോഗ്യകരവും തിളക്കമുള്ളതുമായ ചർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

  • മെച്ചപ്പെട്ട ഉറക്കം

പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ മനസിനെ ശാന്തമാക്കുകയും ദോഷങ്ങളെ സന്തുലിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉറക്ക അസ്വസ്ഥതകൾ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

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TAGGED:

PANJAKARMA
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പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സ
കർക്കടകം
AYURVEDIC WELLNESS

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