എക്സ്-റേയും സിടി സ്കാനും എംആർഐയും സുരക്ഷിതമോ? അറിയാം വിശദമായി
എക്സ്-റേ, എംആർഐ സ്കാനുകൾ, സിടി സ്കാനുകൾ എന്നിവ പരിക്കുകൾ, ആന്തരിക രക്തസ്രാവം, മുഴകൾ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
Published : November 15, 2026 at 3:42 PM IST
ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തില് രോഗനിർണയത്തിന് 'മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ്' ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമായി ശരീരത്തിനുള്ളിലെ അവയവങ്ങൾ, അസ്ഥികൾ, കലകൾ എന്നിവയെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്ന രീതിയാണ് മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ്. മെഡിക്കൽ ഇമേജിങിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എക്സ്-റേകൾ, എംആർഐ (MRI) സ്കാനുകൾ, സിടി (CT) സ്കാനുകൾ, അൾട്രാസൗണ്ട് പരിശോധനകൾ എന്നിവയാണ് രോഗനിർണയത്തിനായി ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രോഗത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇവ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ, കാലക്രമേണ ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം വർധിച്ചുവരികയാണ്.
ഡോക്ടർ ഒരു എക്സ് -റേയോ, സിടി സ്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എംആർഐയോ നിർദേശിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾക്ക് പലവിധ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആവർത്തിച്ചുള്ള എക്സ്-റേ പരിശോധനകൾ കാൻസർ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമോ? സിടി സ്കാൻ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമാണോ? എംആർഐയും സിടി സ്കാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്? തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും പ്രധാന സംശയങ്ങൾ. ഇത്തരം പരിശോധനകളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും ആശങ്കാകുലരാകാറുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യസമയത്ത് നടത്തുന്ന ഇമേജിങ് പരിശോധനകൾ രോഗനിർണയത്തിലും ചികിത്സയിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്നത് വാസ്തവമാണ്.
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"ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന ഭാഗമായി റേഡിയോളജി മാറിയിരിക്കുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ തന്നെ ശരീരത്തിനകത്തെ അവയവങ്ങൾ, അസ്ഥികൾ, പേശികൾ, രക്തക്കുഴലുകൾ, മറ്റ് കലകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഓരോ പരിശോധനയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്" എന്ന് സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് റേഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോ. ജൈനേന്ദ്ര ജെയിൻ പറഞ്ഞു. രോഗിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച്, ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പരിശോധനകളാണ് ഡോക്ടർമാർ സാധാരണയായി നിർദേശിക്കാറുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എക്സ്-റേ, സിടി സ്കാനുകള് അപകടകമാണോ?
തുടർച്ചയായി എക്സ്-റേകളോ സിടി സ്കാനുകളോ എടുക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി എക്സ്-റേകളിലും സിടി സ്കാനുകളിലും 'അയോണൈസിങ് ബീമുകൾ' (ionizing beams) ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോ. ജെയിൻ പറഞ്ഞു.
'ഓരോ പരിശോധനയിലും ശരീരത്തിന് ഏൽക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ അളവ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സാധാരണ എക്സ്-റേകളിൽ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള റേഡിയേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, സിടി സ്കാനുകളിൽ താരതമ്യേന ഉയർന്ന അളവിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
ആവശ്യമില്ലാതെ ആവർത്തിച്ച് ഇത്തരം പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുന്ന മൊത്തം റേഡിയേഷൻ്റെ അളവ് വർധിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം. ഇതിനർഥം ഇത്തരം പരിശോധനകൾ അത്യാവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ല. പരിശോധനയുടെ ആവശ്യകതയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകളും കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഇത്തരം പരിശോധനകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എംആർഐയും സിടി സ്കാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ
ശരീരത്തിനുള്ളിലെ അവയവങ്ങളുടെ വിശദമായ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സിടി സ്കാനിൽ എക്സ്-റേകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പരിക്കുകൾ, ആന്തരിക രക്തസ്രാവം, മുഴകൾ (ട്യൂമറുകൾ), മറ്റ് പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇത് വളരെ സഹായകമാണ്. മറുവശത്ത്, എംആർഐയിൽ ശക്തമായ കാന്തിക പ്രഭാവം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൽ എക്സ്-റേ റേഡിയേഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. തലച്ചോറ്, സുഷുമ്നാ നാഡി, പേശികൾ, സന്ധികൾ, ശരീരത്തിലെ മൃദുവായ കലകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിന് എംആർഐ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഏത് പരിശോധനയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എന്നത് രോഗിയുടെ പ്രത്യേക ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
അൾട്രാസൗണ്ട് റേഡിയോളജിയുടെ ഭാഗമാണോ?
റേഡിയോളജിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അൾട്രാസൗണ്ട്. ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനായി ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ (high frequency sound waves) അൾട്രാസൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൽ അയോണൈസിങ് രശ്മികൾ (ionizing rays) ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഗർഭകാലത്ത്, കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്ഥാനം പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഉദരഭാഗത്തെ അവയവങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഗർഭകാലത്ത് എക്സ്റേ, സിടി സ്കാൻ എന്നിവ സുരക്ഷിതമാണോ?
ഗർഭകാലത്ത് ഇത്തരം പരിശോധനകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് മുൻപായി, ഡോക്ടർമാർ അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടസാധ്യതകളും വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ വിലയിരുത്തലിന് ശേഷമാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഇത്തരം പരിശോധനകൾ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ, ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ, ഗർഭിണികൾ ഏതെങ്കിലും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകുന്നതിന് മുൻപായി തങ്ങൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം ഡോക്ടറെയും റേഡിയോളജി വിഭാഗത്തെയും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
റേഡിയോളജിയുടെ പ്രാധാന്യം
രോഗനിർണയത്തിൽ മാത്രമല്ല റേഡിയോളജിയുടെ പ്രാധാന്യം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർമാർ റേഡിയോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ചികിത്സയുടെ ഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും റേഡിയോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
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