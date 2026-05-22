ആരോഗ്യത്തിന്റെ തമിഴ് മാതൃക; കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സഹായിച്ചത് അടിയന്തര മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങളിലെ നിക്ഷേപമെന്ന് പഠനം
84 ലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള 42 ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് മദ്രാസ് ഐഐടിയുടെ പഠനം.
Published : May 22, 2026 at 3:33 PM IST
ചെന്നൈ : അടിയന്തര മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങളിലും (ഇഎംഎസ്) മാതൃ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും ഉണ്ടായ തുടർച്ചയായ നിക്ഷേപങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടില് കൊവിഡ്-19 മൂലമുണ്ടായ ഗുരുതരമായ തടസങ്ങൾ നികത്തിയതായി ഐഐടി മദ്രാസ് നടത്തിയ പഠനം. കൂടാതെ പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ശേഷമുള്ള കാലയളവിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ മാതൃ-നവജാത ശിശു ആരോഗ്യ ഫലങ്ങൾ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടതായും ഐഐടി മദ്രാസ് നടത്തിയ പഠനം വെളിപ്പെടുത്തി.
തമിഴ്നാട്ടിലെ 108 അടിയന്തര പ്രതികരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 2017 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള ആംബുലൻസ് രജിസ്ട്രി ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്തായിരുന്നു പഠനം. ഒന്നിലധികം പാൻഡെമിക് ഘട്ടങ്ങളിലും 2023–2024 ലെ വീണ്ടെടുക്കൽ കാലഘട്ടത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും പഠനം പരിശോധിച്ചു. 84 ലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള 42 ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഐഐടി മദ്രാസ് പഠനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാല് തന്നെ വ്യക്തിഗത ആശുപത്രികളിലോ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിലോ മാത്രമായി നടന്ന മുൻ ഗവേഷണങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ പഠനം അഭൂതപൂർവമായ വിശകലനം നൽകുന്നുണ്ട്.
ആംബുലൻസ് ഫ്ലീറ്റുകളുടെ വിപുലീകരണം, റഫറൽ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, ലക്ഷ്യമിട്ട മാതൃ ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രപരമായ പൊതു നിക്ഷേപം വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ പോലും ആരോഗ്യ ഫലങ്ങൾ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതിനാല് തന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള് തമിഴ്നാടിന് പുറത്തേക്കും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, ഡാറ്റ സയൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ) എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ പ്രാക്ടീസ് പ്രൊഫസറായ വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ പൊലീസ് സർവീസ് (ഐപിഎസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പി കന്ദസ്വാമിയാണ് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ബെംഗളൂരുവിലെ മൂഡീസ് അനലിറ്റിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലെ അശ്വിൻ പ്രകാശും പ്രസ്തുത പഠനത്തില് പങ്കാളിയാണ്.
മാതൃ ആരോഗ്യം, ഗർഭം, പ്രസവം, നവജാത ശിശു സംരക്ഷണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ പിയർ-റിവ്യൂഡ്, ഓപ്പൺ-ആക്സസ് ജേണൽ ബിഎംസി പ്രെഗ്നൻസി ആൻഡ് ചൈൽഡ്ബർത്തിൽ ഐഐടി മദ്രാസിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഇഎംഎസിൽ നിന്നും നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷനിൽ നിന്നുമുള്ള ഡാറ്റ ആക്സസ് ഈ പഠനത്തിന് പിന്തുണ നൽകി.
"മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ, തമിഴ്നാട്ടിൽ മാതൃ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ഗുരുതരമായ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഗർഭിണികൾ ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നതിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടു, വീട്ടിലെ പ്രസവങ്ങൾ വർധിച്ചു, പകർച്ചവ്യാധിക്ക് മുമ്പുള്ള നിലവാരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാതൃമരണനിരക്ക് 98.5 ശതമാനമായി കുത്തനെ ഉയർന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഈ തടസങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാല പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായോ, അതോ സിസ്റ്റം വീണ്ടെടുത്തോ എന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഐഐടി മദ്രാസിന്റെ ഗവേഷണം ശ്രമിച്ചു. കണ്ടെത്തലുകൾ ശക്തവും പ്രോത്സാഹജനകവുമാണ്." -കന്ദസ്വാമി പറഞ്ഞു.
മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് ഗർഭധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര കോളുകളിൽ കുത്തനെ വർധനവുണ്ടായിട്ടും, പ്രതികരണ സമയം, രോഗിയെ എത്തിക്കാനെടുത്ത സമയം, ആശുപത്രി ഹാൻഡ്ഓഫ് സമയം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന അടിയന്തര മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങള് ആദ്യ തരംഗത്തിനുശേഷം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടു. 2023–2024 വരെ ഇത് കാര്യക്ഷമമായി തുടർന്നു.
“ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, പകർച്ചവ്യാധിക്ക് മുമ്പുള്ള അടിസ്ഥാന നിലവാരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ശേഷമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ മാതൃ-നവജാത ശിശു ആരോഗ്യ സൂചകങ്ങൾ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കാണിച്ചു. മാതൃ മരണനിരക്ക് 19 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 100,000 പേരില് 37 മരണം എന്നായി. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ താഴെയാണ്. വീട്ടിലെ പ്രസവങ്ങൾ 36%-ത്തിലധികം കുറഞ്ഞു, ഗർഭം അലസുന്ന കേസുകള് 28% കുറഞ്ഞു, സങ്കീർണ്ണമായ യോനി ജനനങ്ങൾ 19%-ത്തിലധികം കുറഞ്ഞു. നവജാത ശിശു മരണനിരക്കും ശിശു മരണനിരക്കും യഥാക്രമം 17% ഉം 19% ഉം ആയി കുറഞ്ഞു.” -കണ്ടെത്തലുകൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അശ്വിൻ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
അടിയന്തര മെഡിക്കല് സേവനങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ തൊഴിലാളികളുടെ വികാസം, മാതൃ ആരോഗ്യ പരിപാടികളിലെ സുസ്ഥിരമായ സർക്കാർ നിക്ഷേപങ്ങൾ കൊവിഡ് 19ന്റെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക മാത്രമല്ല, കൊവിഡിന് മുമ്പുള്ള നിലവാരത്തെ മറികടക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.
കൊവിഡ് 19ന്റെ സമയത്ത് വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങൾക്ക്, തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു എതിർബിന്ദു നൽകുന്നുണ്ട് ഈ പഠനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ പഠനം വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. കൊവിഡ് മഹാമാരിയെ ഒരൊറ്റ സംഭവമായി കണക്കാക്കുന്നതിനുപകരം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിതരണം കാലക്രമേണ എങ്ങനെ വികസിച്ചു എന്നതിന്റെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനം സാധ്യമാക്കാൻ ഗവേഷണം അതിനെ എട്ട് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഉയർന്ന മാതൃമരണ നിരക്കും ദുർബലമായ അടിയന്തര സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ് തമിഴ്നാട് മോഡൽ. സംയോജിതവും ശ്രേണിപരവുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിതരണം പ്രതിരോധശേഷി എങ്ങനെ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് റിസ്ക്-സ്ട്രാറ്റേറ്റഡ് ആന്റിനേറ്റൽ കെയർ, 108 ആംബുലൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണിച്ച് തരുന്നു.
Also Read: മയക്കുമരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യാപകം; 'പ്രിഗാബാലിൻ' വിൽപന കർശനമാക്കി സർക്കാർ