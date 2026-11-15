കുത്തേറ്റ് കുടൽ പുറത്തുചാടിയ യുവാവിനെ 3 മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ രക്ഷിച്ച് ഡോക്ടർമാർ
ഗുജറാത്തിൽ കത്തിക്കുത്തിൽ കുടൽ പുറത്തുചാടിയ നിലയിലായ യുവാവിനെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.
Published : November 15, 2026 at 4:23 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: കത്തിക്കുത്തിനെത്തുടർന്ന് വയറ്റിൽ നിന്ന് കുടൽ പുറത്തുചാടിയ നിലയിലായ യുവാവിനെ, അഹമ്മദാബാദിലെ ശാരദാബെൻ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഗുജറാത്തി പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ, അർധരാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് നടത്തിയ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
നവംബർ 13ന് രാത്രി വൈകി, വയറ്റിൽ ഗുരുതരമായ കുത്തേറ്റ നിലയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സരാസ്പുരിലെ, അഹമ്മദാബാദ് മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന് കീഴിലുള്ള ശാരദാബെൻ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. മുറിവിനെത്തുടർന്ന് കുടൽ ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് തള്ളിവന്നതിനാൽ രോഗിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ സർജറി വിഭാഗം ഉടൻ തന്നെ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും കാലതാമസമില്ലാതെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയും ചെയ്തു.
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സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരായ ഹേമന്ത് ലുവ, ജൈനം ഷാ, ലക്കിർ പട്ടേൽ, പൃഥ ജാദവ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. റെസിഡൻ്റ് ഡോക്ടർമാരായ നചികേത് സഖിയ, ജയ് പട്ടേൽ, സംയം ഭട്ട് എന്നിവരും ഇവരെ സഹായിച്ചു. "മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. രോഗി ഇപ്പോൾ അപകടാവസ്ഥ തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നില ഇപ്പോൾ തൃപ്തികരമാണ്" ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
രോഗി പൂർണമായി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അടുത്ത നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി അദ്ദേഹത്തെ കർശനമായ വൈദ്യനിരീക്ഷണത്തിൽ വെക്കും. ദീപാവലി, ഗുജറാത്തി പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത്.
ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിൽ അടിയന്തര കേസുകൾ കൂടി
ദീപാവലി, ഗുജറാത്തി പുതുവത്സരം, ഭായ് ബീജ് എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ '108' എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സർവീസസ് 18,513 കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇത് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലെ ശരാശരിയെ അപേക്ഷിച്ച് 25.67 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. ഗുജറാത്തി പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ റോഡപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയർന്ന് 1,541 ആയി. സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലെ ശരാശരി കണക്കായ 646നേക്കാൾ 138.54 ശതമാനം കൂടുതലാണിത്. ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അഹമ്മദാബാദിലാണ്; ആകെ 437 അപകടങ്ങൾ. ആഘോഷവേളകളിൽ ശാരീരിക ആക്രമണങ്ങളും പൊള്ളലേറ്റതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളും വർധിച്ചതായി സേവന വിഭാഗം അറിയിച്ചു.
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