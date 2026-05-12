ആശുപത്രിയുടെ 'ഹൃദയം' തൊട്ടറിഞ്ഞ നഴ്‌സ്; എൻജിനീയറിങ് ഉപേക്ഷിച്ചത് ആതുര സേവനത്തിന്, മാതൃകയായി സോണിയ ചൗഹാൻ

എൻജിനീയറിങ് കരിയർ ഉപേക്ഷിച്ച് നഴ്‌സിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത സോണിയ ചൗഹാൻ, ഡൽഹി എയിംസ് ട്രോമ സെൻ്ററിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത സേവനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിങ് ഗേള്‍ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 6:22 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ആശുപത്രിയുടെ ഹൃദയമാണ് നഴ്‌സുമാർ. ഹൃദയമില്ലാത്ത മനുഷ്യശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതുപോലെ നഴ്‌സുമാരില്ലാത്ത ആശുപത്രികൾക്കും നിലനിൽപ്പില്ല. അന്താരാഷ്‌ട്ര നഴ്‌സസ് ദിനത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, ഡൽഹി എയിംസിലെ ട്രോമ സെന്‍ററിൽ 18 വർഷമായി സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന, രാജ്യത്തിന്‍റെ പരമോന്നത നഴ്‌സിങ് ബഹുമതിയായ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിങ് ഗേള്‍ പുരസ്‌കാര ജേതാവ് സോണിയ ചൗഹാനാണ്.

എൻജിനീയറിങ് വേണ്ടെന്നുവെച്ചു; ലക്ഷ്യം സേവനം

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനം ലഭിച്ച സോണിയയുടെ ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞത് പിതാവിന്‍റെ വാക്കുകളിലൂടെയാണ്. ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനും ആദരവ് നേടാനും നഴ്‌സിങ് ആണ് ഉത്തമമെന്ന പിതാവിന്‍റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് എൻജിനീയറിങ് ഉപേക്ഷിച്ച സോണിയ, 2002-ൽ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനമായ എയിംസിൽ നഴ്‌സിങ് പഠനത്തിന് ചേർന്നു. 2006 മുതൽ എയിംസ് ട്രോമ സെന്‍ററിൽ സേവനം ആരംഭിച്ച അവർ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച നഴ്‌സിനുള്ള പുരസ്‌കാരം രണ്ടുതവണ കരസ്ഥമാക്കി.

അവാർഡ് തിളക്കത്തിൽ സോണിയ

2020-ൽ തന്‍റെ 37-ാം വയസ്സിൽ, കോവിഡ്-19 മഹാമാരിക്കാലത്തെ സ്‌തുത്യർഹമായ സേവനം പരിഗണിച്ച് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി രാം നാഥ് കോവിന്ദ് സോണിയയെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ പുരസ്‌കാരം നൽകി ആദരിച്ചു.

ഇതിനുപുറമെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണമനുസരിച്ച് ചെങ്കോട്ടയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളിലും അവർ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. എയിംസ് ട്രോമ സെന്‍ററിലെ ജോലി കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദമുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് സോണിയ പറയുന്നു.

"കൺമുന്നിൽ ഒരു രോഗി മരിക്കുമ്പോൾ ആ സങ്കടം മാറ്റിവച്ച് മറ്റൊരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഉടനടി ഓടേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെ പതിവാണ്. അവയവങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടും വീൽചെയറിലുമായി മടങ്ങുന്ന രോഗികളുടെ കാഴ്‌ചകൾക്കിടയിലും 24 മണിക്കൂറും ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രോഗികൾ സുഖം പ്രാപിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം" - സോണിയ പറഞ്ഞു.

അതിരുകൾ കടന്ന സേവനവഴി

ഡോക്‌ടർമാരുടെ വെറും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് അല്ല നഴ്‌സുമാരെന്നും രോഗശാന്തിയിൽ ഡോക്‌ടർമാർക്ക് തുല്യമായ പങ്ക് നഴ്‌സുമാർക്കുണ്ടെന്നും പുതിയ തലമുറയെ അവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഇസ്രായേൽ, ഇറാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും സോണിയ തന്‍റെ സേവനവും പരിശീലനവും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി മാനേജ്‌മെന്‍റ്, അൾട്രാസൗണ്ട് ട്രോമ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശീലനം നേടുകയും ക്ലാസുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. മുൻ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ആബട്ട് എയിംസ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ സംയുക്ത പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതും സോണിയയെയായിരുന്നു.

മനസ്സറിഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഉപരിപഠനം

നിലവിൽ എയിംസിലെ ഡോക്‌ടറെ വിവാഹം കഴിച്ച സോണിയ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ്. സർക്കാർ ജോലിയിലെ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാതെ പഠനം തുടരാനാണ് അവരുടെ തീരുമാനം. ട്രോമ സെന്‍ററിലെത്തുന്ന രോഗികൾ നേരിടുന്ന മാനസികാഘാതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ സോണിയ, ഇപ്പോൾ സൈക്യാട്രിക് നഴ്‌സിങ്ങിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുകയാണ്.

2026 ഒക്ടോബറിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി തിരികെ എയിംസ് ട്രോമ സെന്‍ററിൽ ജോലിക്കെത്താനാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവയവങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് മാനസിക പിന്തുണ നൽകുക എന്നതാണ് തന്‍റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്ന് ഈ കരുത്തുറ്റ നഴ്‌സിങ് ഓഫീസർ പറയുന്നു.

