മധുരം മാത്രമല്ല വില്ലൻ; ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തെ വിഴുങ്ങുന്ന ‘നിശബ്ദ കൊലയാളി’
ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ മെറ്റബോളിക് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുകയാണ്. 20 നും 30 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആരോഗ്യവാന്മാരായ നിരവധി യുവാക്കളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ട്
Published : May 23, 2026 at 6:55 PM IST
മധുരപലഹാരങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി, ചായയിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ, ജിമ്മിൽ കൃത്യമായി പോകുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ വരട്ടെ. ഇന്ത്യയിലെ യുവ കോർപ്പറേറ്റ് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡറുകൾ (ഉപാപചയ വൈകല്യങ്ങൾ) വൻതോതിൽ വർധിച്ചുവരുന്നതായാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ‘എക്കിൻകെയർ’ (ekincare) പുറത്തുവിട്ട ‘ഇന്ത്യയുടെ നിശബ്ദ ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി’ (India's Silent Health Crisis) എന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, രാജ്യത്തെ നാലിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ജീവനക്കാരൻ വീതം പ്രമേഹസാധ്യതയുടെ നിഴലിലാണ്. ഇരുപതുകളുടെ അവസാനത്തിലും മുപ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിലുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നവരിലേറെയും. പുറമെ തികച്ചും ആരോഗ്യവാന്മാരെന്നു തോന്നിക്കുന്നവരിലാണ് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആശങ്കാജനകം.
എന്താണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം?
കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലെ ആധുനിക തൊഴിൽ സംസ്കാരം തന്നെയാണ് ഈ നിശബ്ദ രോഗവ്യാപനത്തിന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
തുടർച്ചയായ മീറ്റിംഗുകൾ, ഡെഡ്ലൈനുകൾ, രാത്രി വൈകിയുള്ള ഇമെയിലുകൾ, കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കൽ എന്നിവ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക മെറ്റബോളിക് ബാലൻസ് തകിടം മറിക്കുന്നു.
"കോർപ്പറേറ്റ് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ പ്രമേഹം അതിവേഗം വർധിക്കുന്നത് കേവലം പഞ്ചസാരയുടെ അമിത ഉപയോഗം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല. കംപ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള നീണ്ട ഇരിപ്പ്, ക്രമരഹിതമായ ഭക്ഷണസമയങ്ങൾ, വിട്ടുമാറാത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം (Chronic Stress), ഉറക്കക്കുറവ് എന്നിവ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വർധിപ്പിക്കുന്നു," എന്ന് നാരായണ ഹെൽത്തിലെ എൻഡോക്രൈനോളജി വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റും ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ കണ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാർഷിക ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുകൾ മാത്രം പോരാ
പല കമ്പനികളും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തുന്ന സാധാരണ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് (HbA1c), കൂടിയ ബിഎംഐ (BMI) എന്നിവ പ്രായം കുറഞ്ഞ ജീവനക്കാരിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
പലപ്പോഴും പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജീവനക്കാർ ഇത് അവഗണിക്കാറാണ് പതിവ്. രോഗം ഗുരുതരമായ ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പലരും തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇതിനാൽ തന്നെ, കമ്പനികൾ കേവലമൊരു വാർഷിക പരിശോധന എന്നതിനപ്പുറം തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണവും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എക്കിൻകെയർ കോ-ഫൗണ്ടർ ഡോ. നോയൽ കുട്ടീഞ്ഞോ പറയുന്നു.
കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
ഈ പ്രതിസന്ധി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബിഡോ റൈസ് (BDO RISE) പോലുള്ള മുൻനിര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എച്ച്ആർ വിഭാഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വെൽനസ് നയങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്:
ശാരീരിക ചലനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക: ദീർഘനേരത്തെ മീറ്റിംഗുകൾക്കിടയിൽ 5 മിനിറ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് ബ്രേക്കുകൾ നിർബന്ധമാക്കുക, ഓഫീസിനുള്ളിൽ നടന്നു കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
പോഷകാഹാര ലഭ്യത: കഫെറ്റീരിയകളിൽ കൃത്രിമ പാനീയങ്ങൾക്കും ജങ്ക് ഫുഡുകൾക്കും പകരം പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങളും പഴവർഗങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുക.
ജോലി സമയ ക്രമീകരണം: രാത്രി വൈകിയുള്ള ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ ഉറക്ക സമയം സംരക്ഷിക്കുക.
ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും നിലനിൽപ്പും നിലനിർത്താൻ ജീവനക്കാരുടെ മെറ്റബോളിക് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ നേരത്തെ തന്നെയുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികളിലൂടെ ഈ ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധിയെ പൂർണമായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ദർ പ്രത്യാശിക്കുന്നത്.
Also Read:വർത്തമാനകാലം ആസ്വദിക്കാം; പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാൻ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ശീലിക്കാം