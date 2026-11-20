കൊവിഡിന് ശേഷം സ്വയം ചികിത്സ നടത്തുന്നവരിൽ വൻ വർധവ്; പഠനം പറയുന്നു
ഡോ. രാജേഷ് ഗൗതം, ടെക്സാസിലെ ടാർലെറ്റൺ സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ഡോ. സുബി ഗാന്ധി, ന്യൂജേഴ്സിയിലെ മോണ്ട്ക്ലെയർ സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ യാം ലിംബു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്.
Published : November 20, 2026 at 3:03 PM IST
ഇൻഡോർ: ഇന്ത്യയിൽ സ്വയം ചികിത്സ നടത്തുന്ന രീതി വളരെ സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ കൊവിഡിന് ശേഷം ഈ പ്രവണത വർധിച്ചുവെന്നും ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും പലചരക്ക് കടകളിൽ പോലും ചില മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണെന്നും പുതിയ പഠനം പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞ 26 വർഷത്തിനിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 145 ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തതിൽ നിന്ന്, തെലങ്കാനയിലാണ് സ്വയം ചികിത്സ നടത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതലെന്നും കേരളത്തിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കുറവെന്നും പഠനത്തിലൂടെ വ്യക്തമായി. നഗരങ്ങളിൽ ലുധിയാനയിലാണ് ഈ പ്രവണത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്, ബെർഹാംപൂരിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ്.
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സാഗറിലെ ഡോ. ഹരിസിങ് ഗൗർ സർവകലാശാലയിലെ നരവംശശാസ്ത്ര വിഭാഗം (Department of Anthropology) വിദഗ്ധൻ ഡോ. രാജേഷ് ഗൗതം, ടെക്സാസിലെ ടാർലെറ്റൺ സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ഡോ. സുബി ഗാന്ധി, ന്യൂജേഴ്സിയിലെ മോണ്ട്ക്ലെയർ സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ യാം ലിംബു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്.
കർശനമായ നിയമങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും അഭാവം
സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കർശനമായ നിയമങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും അഭാവമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണമെന്നും ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നും പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പലപ്പോഴും ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ വൈകിയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. കൂടാതെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധശേഷി (antibiotic resistance) വളരാൻ കാരണമായേക്കാം.
ഇന്ത്യയെപ്പോലെ വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ആശുപത്രികളുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും കുറവ് ഇതിനൊരു കാരണമാകാമെങ്കിലും, സർക്കാർ ഈ വിഷയം ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
"ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വയം ചികിത്സാ രീതിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ, ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശമില്ലാതെ തന്നെ ആളുകൾ ധാരാളം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഭാരത സർക്കാറിൻ്റെ ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് വകുപ്പിൻ്റെ (Drug and Cosmetic Department) മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിക്കാവുന്ന മരുന്നുകളുടെ പട്ടിക ഈ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ഏതൊക്കെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പട്ടിക അവർ നൽകുന്നില്ല" ഡോ. ഗൗതം പറഞ്ഞു.
മരുന്ന് വിൽക്കുന്നവർ ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, ഈ പ്രവണത മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ ദോഷം വരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ദോഷഫലം.
"ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ, അനാവശ്യമായോ, കുറഞ്ഞ അളവിലോ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ മരുന്നുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധശേഷി (antibiotic resistance) വളരാൻ കാരണമായേക്കാം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടും. ഇന്ത്യയെപ്പോലെ വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത്, ആശുപത്രികളും ഡോക്ടർമാരും ലഭ്യമല്ലാത്ത ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചികിത്സ (self-medication) നടത്തേണ്ടി വരുന്നു" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്വയം ചികിത്സ വർധിച്ചുവരുന്നു
"ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന ഏകദേശം 4,000 പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് 145 ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. 1998-നും 2024-നും ഇടയിലാണ് ഇവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. കോവിഡിന് മുമ്പും, കോവിഡ് കാലത്തും, അതിനുശേഷവും സ്വയം ചികിത്സിക്കുന്ന ശീലം എങ്ങനെ വർധിച്ചു എന്ന് ഈ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു." ഡോ. ഗൗതം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും തെലങ്കാനയും ലുധിയാനയും മുന്നിൽ
കൊവിഡിന് മുമ്പ് 57 ശതമാനം ആളുകളിലും, കോവിഡ് കാലത്ത് 61 ശതമാനം ആളുകളിലും, കോവിഡിന് ശേഷം 63 ശതമാനം ആളുകളിലും സ്വയം ചികിത്സ (self-medication) നടത്തുന്ന ശീലം കണ്ടുവെന്ന് ഡോ. ഗൗതം പറഞ്ഞു.
"വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വയം ചികിത്സ നടത്തുന്നത് തെലങ്കാനയിലാണ് (77%), ഏറ്റവും കുറവ് കേരളത്തിലും (29%). മധ്യപ്രദേശിൽ ഈ ശീലം 65% മുതൽ 70% വരെയാണ്. നഗരങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്താൽ, ലുധിയാനയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ (86%) സ്വയം ചികിത്സ നടത്തുന്നത്; ബെർഹാംപൂരിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് (19%)," അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ ആഹ്വാനം
ഈ പ്രവണത തടയുന്നതിനായി നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ഗവേഷകർ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിനും വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതായി ഡോ. ഗൗതം അറിയിച്ചു.
"മരുന്ന് നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾക്കും ഏജൻസികൾക്കും ഈ വിവരങ്ങളും വസ്തുതകളും പ്രയോജനകരമാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ആരോഗ്യസംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഈ ഗവേഷണം സർക്കാരിനെ സഹായിക്കും. നിലവിൽ, ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവ്, രോഗികളുടെ അമിതമായ തിരക്ക്, ഡോക്ടർമാരുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് എന്നിവയാണ് വൈദ്യോപദേശം തേടുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. ഇതുകൊണ്ടാണ് സ്വയം ചികിത്സ വ്യാപകമാകുന്നത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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