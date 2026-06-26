ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പ്; ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യയില്
ഇന്ത്യൻ ഫാർമക്കോപ്പിയ 2026. രക്തത്തിനും രക്ത ഘടകങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായി ഫാർമക്കോപ്പിയൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യ. ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ നാഴികക്കല്ലെന്ന് വിദഗ്ധര്.
Published : June 26, 2026 at 5:46 PM IST
രക്തത്തിനും രക്ത ഘടകങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ഫാർമക്കോപ്പിയൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ. ആരോഗ്യ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങള് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും, ഫാര്മോക്കോപ്പിയ എന്നൊരു വാക്കിനെ കുറിച്ച് അധികം ധാരണയില്ലാവരാകും മിക്കവരും. ആരോഗ്യ മേഖലയില് നല്കുന്ന മുഴുവന് മരുന്നുകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നിയമ പുസ്തകം എന്നെല്ലാം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.
എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഫാർമക്കോപ്പിയ? രാജ്യത്ത് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യന് ഫാര്മക്കോപ്പിയ. മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതില് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. മരുന്നുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനോ മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതില് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതായത് ഓരോ മരുന്നിന്റെയും ഗുണനിലവാരം, ഇനം, ഡോസ് എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇതില് വിവരങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഈ വര്ഷം മരുന്നുകള്ക്ക് അപ്പുറം. രക്തം, രക്തത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മോണോഗ്രാഫുകള് കൂടി ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. ആഗോള തലത്തില് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു ഘടകം കൂടി ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരിലൊരാള് പറഞ്ഞു.
ജൂണ് 24നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത് വന്നത്. ജൂൺ 24ന് ഗാസിയാബാദ് കാമ്പസിൽ ഇന്ത്യൻ ഫാർമക്കോപ്പിയ കമ്മിഷൻ (ഐപിസി) സംഘടിപ്പിച്ച ഐപി 2026ല് 'എന്ഷൂവറിങ് ക്വാലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ആന്ഡ് ബ്ലഡ് കോമ്പോണന്സ്' എന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം പുറത്ത് വിട്ടത്.
ഇന്ത്യയിലെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരാണ് ഇതിന് പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ചത്. ബ്ലഡ് ബാങ്ക് പ്രൊഫഷണല്സ്, ക്വാലിറ്റി അഷ്വറന്സ് ഓഫിസേര്സ്, ഹീമോവിജിലൻസ് വിദഗ്ധർ, സ്റ്റേറ്റ് ലൈസന്സിങ് അതോറിറ്റീസ്, ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര് അടക്കം ഏകദേശം 160 ഓളം പേര് ഇതിനായി പ്രവര്ത്തിച്ചു.
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ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സുപ്രധാന നാഴകക്കല്ലാണിതെന്ന് പരിപാടിയില് വെര്ച്വലായി പങ്കെടുത്ത ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി (ഡ്രഗ് ആന്ഡ് ഫൂഡ് റെഗുലേഷന്) ഹര്ഷ് മംഗ്ലല പറഞ്ഞു. നിലവിൽ മറ്റൊരു ഫാർമക്കോപ്പിയയിലും സമാനമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ബ്ലഡ് ബാങ്കുകള് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫാര്മക്കോപ്പിയ കൂടുതല് ഫലപ്രദമാണെന്നും രക്തം സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് അതായത് സുരക്ഷ, ലഭ്യത എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇതിലൂടെ അറിയാനാകുമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളില് ഒരു ശാസ്ത്രീയ ചട്ടക്കൂട് അനിവാര്യമാണ്. ഇതിലൂടെ ഗുണനിലവാരം, സുരക്ഷ, ലഭ്യത എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫാർമക്കോപ്പിയ കമ്മിഷന്റെ സെക്രട്ടറിയും സയന്റിഫിക് ഡയറക്ടറുമായ ഡോ.വി. കലൈസെൽവൻ പറഞ്ഞു. രോഗികളുടെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
രക്തപ്പകര്ച്ച സംബന്ധിച്ചുള്ള സുരക്ഷയുടെ നിരവധി പ്രായോഗിക വശങ്ങളും സമ്മേളനം പരിശോധിച്ചു. പ്ലാസ്മ ഗുണനിലവാരം അടക്കം ചര്ച്ചാ വിഷയമായി. ഐപിസി, സംസ്ഥാന ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റികൾ, ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ വിദഗ്ധർ രക്ത കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമായി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു. രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ മാറ്റങ്ങൾ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാലും രക്തം ശേഖരിക്കുമ്പോഴോ പരിശോധിക്കുമ്പോഴോ സംഭരിക്കുമ്പോഴോ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അവയ്ക്ക് നേരിട്ട് സ്വാധീനമുണ്ട്.
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