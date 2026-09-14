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എച്ച്പിവി വാക്സിനേഷനിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്രനേട്ടം; പ്രശംസിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കാൻസർ നിർമാർജന ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഈ മുന്നേറ്റം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡയറക്ടർ ജനറൽ

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Representative Image (PIB)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 11:46 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഗർഭാശയഗള കാൻസർ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ദേശീയ എച്ച്പിവി വാക്സിനേഷൻ കാമ്പയിൻ വൻവിജയത്തിലേക്ക്. പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് ഏഴു മാസത്തിനുള്ളിൽ 80 ലക്ഷത്തിലധികം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകിയ ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അഭിനന്ദിച്ചു. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ പി നഡ്ഡയെയും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് പ്രശംസിച്ചു.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രശംസ
ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയിലൂടെയും കൃത്യമായ വാക്സിനേഷനിലൂടെയും ഗർഭാശയഗള കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടമെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. കൃത്യസമയത്തുള്ള പരിശോധനകളും ചികിത്സയും രോഗം വരാതെ തടയാൻ സഹായിക്കും. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കാൻസർ നിർമാർജന ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഈ മുന്നേറ്റം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തടയാൻ കഴിയുന്ന ഈ രോഗം മൂലം ഒരു സ്ത്രീ പോലും മരിക്കാത്ത ഭാവിയിലേക്കാണ് നാം സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന കാൻസറുകളിലൊന്നാണ് ഗർഭാശയഗള കാൻസർ. അതിനാൽ തന്നെ ഈ വാക്സിനേഷൻ കാമ്പയിൻ രാജ്യത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ലക്ഷ്യം 1.2 കോടി പെൺകുട്ടികൾ
2026 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദേശീയ എച്ച്പിവി വാക്സിനേഷൻ കാമ്പയിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. 14 വയസുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഗവൺമെൻ്റ് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി സൗജന്യമായി ഒറ്റ ഡോസ് വാക്സിൻ നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മതത്തോടെ മാത്രമാണ് വാക്സിൻ നൽകുന്നത്. രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 2021ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, രാജ്യത്ത് പ്രതിവർഷം 1.2 കോടി പെൺകുട്ടികളാണ് 14 വയസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഇവർക്കെല്ലാം പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഗർഭാശയഗള കാൻസർ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് (എച്ച്പിവി) വാക്സിൻ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികളിലും എത്തിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

മുന്നേറി സംസ്ഥാനങ്ങൾ
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും വാക്സിനേഷൻ വിതരണത്തിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. ഗുജറാത്ത്, ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, മിസോറാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട 100 ശതമാനം പേർക്കും ഇതിനോടകം വാക്സിൻ നൽകി കഴിഞ്ഞു. ബിഹാർ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, അസം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ 90 ശതമാനത്തിലധികം കവറേജ് നേടിയപ്പോൾ കർണാടക 85 ശതമാനത്തിലധികം പേർക്ക് വാക്സിൻ നൽകി. കേരളം, ഛത്തീസ്ഗഡ്, സിക്കിം, തെലങ്കാന, ഒഡിഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 60 ശതമാനത്തിലധികം പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കിയത്.

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ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്സിനേഷൻ നടന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. 22 ലക്ഷത്തിലധികം പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് ഇവിടെ വാക്സിൻ നൽകിയത്. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയും ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയുമാണ് മധ്യപ്രദേശും ഗുജറാത്തും 100 ശതമാനം നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. അസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മികച്ച ഏകോപനമാണ് വാക്സിനേഷൻ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിച്ചത്. വാക്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റുന്നതിനായി രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലമായ ബോധവത്കരണ പരിപാടികളും രാജ്യത്തുടനീളം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

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