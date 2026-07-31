കുട്ടികളിലെ അര്ബുദം; ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ബാല അര്ബുദ രോഗികളും ഇന്ത്യയിലെന്ന് പഠനം
നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന പനി, കാരണമില്ലാതെയുണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകള്, എല്ലുകളിലെ വേദന, അണുബാധകള് എന്നിവ അവഗണിക്കരുതെന്ന് ശിശു അര്ബുദ വിദഗ്ദ്ധര് രക്ഷിതാക്കളോട് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. ഗൗതം ദിബ്രോയുടെ റിപ്പോര്ട്ട്.
Published : July 31, 2026 at 4:23 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ദക്ഷിണേഷ്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ശൈശവ അര്ബുദ രോഗികളുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ട്. സാര്ക് മേഖലയിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ശൈശവ അര്ബുദ രോഗികളും ഇന്ത്യയിലാണുള്ളതെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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യഥാര്ത്ഥ കണക്കുകള് ഇതിലും ഭീകരമായിരിക്കാമെന്നും വിദഗ്ദ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. കാരണം മിക്ക കുട്ടികളിലെയും അര്ബുദ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാതെയോ ശ്രദ്ധിക്കാതെയോ ചിലപ്പോള് അര്ബുദ രേഖകളില് പെടുത്താതെയോ പോയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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അടുത്തിടെ ലാന്സെറ്റ് റീജിയണല് ഹെല്ത്ത് -സൗത്ത് ഏഷ്യ പുറത്ത് വിട്ട കണക്കുകള് പ്രകാരം പതിനാല് വയസില് താഴെയുള്ള 25,939അര്ബുദ രോഗികള് ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്ന് 2022ലെ കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദക്ഷിണേഷ്യയിലെമ്പാടും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത 37,700 ശൈശവ അര്ബുദങ്ങളുടെ 68ശതമാനം വരുമിത്. ഇതേ വര്ഷം ദക്ഷിണേഷ്യയില് അര്ബുദം ബാധിച്ച മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം 17,700 ആണെന്നും കണക്കുകള് പറയുന്നു.
രാജ്യത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം കുഞ്ഞുങ്ങള് അര്ബുദ ബാധിതരാണെന്ന് ഗവേഷകര് പറയുന്നു. എന്നാല് നമ്മുടെ അര്ബുദ കണക്കുകള് അപൂര്ണമാണെന്നും വിദഗ്ദ്ധ രോഗനിര്ണയത്തിന്റെ അഭാവവും കണക്കുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നതും രാജ്യത്തെ യഥാര്ത്ഥ രോഗ കണക്കുകള് ഇതിലുമേറെയാകാമെന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യവും വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ ബൃഹത്തായ ശൈശവ ജനസംഖ്യ ഭാഗികമായി മാതരമേ ഈ ഉയര്ന്ന സംഖ്യ വിശദീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപൂര്ണമായ അര്ബുദ കണക്കുകളും പരിമിതമായ രോഗനിര്ണയ സൗകര്യങ്ങളും രോഗ ബാധിതരുടെ കണക്കുകള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന സൂചന നല്കുന്നുണ്ട്.
കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിക്കുന്നത് രക്താര്ബുദം
ദക്ഷിണേഷ്യയിലെമ്പാടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിക്കുന്നത് രക്താര്ബുദമാണ്. രക്തം ഉണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങളെയും മഞ്ജയെയും അടക്കം ബാധിക്കുന്ന അര്ബുദമാണിത്.
മിക്ക സാര്ക്ക് രാജ്യങ്ങളിലും രക്താര്ബുദം 35-മുതല് അന്പത് ശതമാനം വരെയുണ്ടെന്നും കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭൂട്ടാനും മാലദ്വീപുകളുമാണ് ഇതിനൊരു അപവാദം. ഇവിടെ 88 മുതല് നൂറ് ശതമാനം വരെ രക്താര്ബുദ രോഗികളുണ്ടെന്ന് കണക്കുകള് പറയുന്നു.
ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികളില് 7.8ശതമാനം അര്ബുദ ബാധിതരുണ്ടെന്നും കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കു്നനു. ഇത് ശ്രീലങ്കയിലേതിനെയും പാകിസ്ഥാനെയുംകാള് കുറവാണ്. ശ്രീലങ്കയിലിത് 10.40ശതമാനമാണ്. പാകിസ്ഥാനിലാകട്ടെ 10.06ഉം. അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശിനെയും നേപ്പാളിനെയും അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലും. ബംഗ്ലാദേശില് ശൈശവ അര്ബുദ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തില് 3.68ശതമാനം മാത്രമാണ്. നേപ്പാളിലാകട്ടെ 4.06ശതമാനവും.
ഈ കണക്കുകളിലെ അന്തരത്തിന് കാരണം രോഗനിര്ണയത്തിലെ അപര്യാപ്തതകളും, കണക്കുകള് ശേഖരിക്കുന്നതിലെ പിഴവുകളും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ലഭ്യതക്കുറവും മറ്റും ആകാമെന്നും വിദഗ്ദ്ധര് പറയുന്നു. രോഗത്തിലെ കുറവ് മാത്രമാകില്ല എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ കാരണമെന്നും ഇവര് പറയുന്നു.
ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും ശൈശവ അര്ബുദ നിരക്ക് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അര്ബുദം തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തണം. അര്ബുദ കണക്കുകള് പൂര്ണവും ഗുണപരവുമാക്കണം. രോഗനിര്ണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമുള്ള സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തണം. നിരീക്ഷണത്തിനും ആരോഗ്യപരിരക്ഷയ്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലും കൂടുതല് അര്ബുദ രോഗങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്തരം രാജ്യങ്ങള് അവയെ കാര്യക്ഷമമായി തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ്. ഇതേസമയം സൗകര്യങ്ങള് കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളില് രോഗനിര്ണയവും കണക്കുകളും പരിമിതമാകുന്നുവെന്നും ശൈശവ അര്ബുദ രോഗ വിദഗ്ദ്ധനായ ഡോ.ശങ്കര് ദിബ്രോയ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കൃത്യസമയത്തുള്ള രോഗനിര്ണയവും വൈദ്യ ഇടപെടലുകളും പതിനായിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവന് പ്രതിവര്ഷം രക്ഷിക്കാന് സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
നേരത്തെയുള്ള രോഗനിര്ണയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി
ശൈശവ അര്ബുദം പ്രായപൂര്ത്തിയായവരിലെ അര്ബുദം പോലെയല്ല. കാരണം ഇവ പലപ്പോഴും ജീവിതചര്യകളായ പുകയില, മദ്യം തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് ഒന്നും തുടക്കത്തില് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു.
മിക്ക ശൈശവ അര്ബുദങ്ങളും നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാല് വലിയ തോതില് ഭേദമാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ശൈശവ രക്താര്ബുദ വിദഗ്ദ്ധനായ നിഹാന്തെ ശ്രീനാഥ് പറയുന്നു.
നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന പനി, വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത പരിക്കുകള്, അണുബാധകള്, എല്ലുവേദന തുടങ്ങിയവ അവഗണിക്കരുതെന്ന് രക്ഷിതാക്കളോട് അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. നേരത്തെ നിങ്ങള് ഒരു വിദഗ്ദ്ധ കേന്ദ്രത്തില് എത്തിച്ചേര്ന്നാല് അത്ഭുതകരമായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന പനി,അകാരണമായി ശരീരഭാരം കുറയുക, വിശപ്പില്ലായ്മ, അമിത ക്ഷീണം, മോണയില് നിന്നോ മൂക്കില് നിന്നോ രക്തസ്രാവം, സ്ഥിരമായ അസ്ഥി-സന്ധി വേദനകള്, കണ്ണിലെ വെളുപ്പ് നിറം, കാഴ്ചയില് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്, നിരന്തര തലവേദന, ഛര്ദ്ദി, വയര് വീര്ക്കല്, എന്നിവ കണ്ടാല് ഉടന് തന്നെ രക്ഷിതാക്കള് കുട്ടികളെ വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കണം.
ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ശൈശവ അര്ബുദ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാന് നിരന്തര നിരീക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ലാന്സെറ്റ് സ്റ്റഡി പറയുന്നു. രോഗനിര്ണയത്തോടൊപ്പം ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കണം ശൈശവ അര്ബുദ ചികിത്സയ്ക്കും രോഗനിര്ണയത്തിനും വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാന് നിക്ഷേപവും ആവശയമാണ്.
ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദത്തിലും വര്ദ്ധന
ശൈശവ അര്ബുദം വലിയ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട വിഷയമായിരിക്കുമ്പോഴും രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നമായ ഗര്ഭാശയഗള അര്ബുദം മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2025ല് മാത്രം രാജ്യത്ത് 79,239 പേരില് ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2021nz 76,898ല് നിന്നാണ് ഈ വര്ദ്ധന.
ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2021ല് 41523ആയിരുന്നത് 2025ല് 42,789 ആയി ഉയര്ന്നു. 2025ല് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത് ഉത്തര്പ്രദേശില് നിന്നാണ്. 11,530രോഗികളാണ് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത്. തൊട്ടുപിന്നിലെ 8,389 രോഗികളുമായി തമിഴ്നാടും ഉണ്ടായിരുന്നു. 8250 രോഗികളുമായി ബിഹാര് ആയിരുന്നു മൂന്നാംസ്ഥാനത്ത്. പശ്ചിമബംഗാളില് 6,437 രോഗികളും കര്ണാടകയില് 5712 രോഗികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഉത്തര്പ്രദേശിലാണ് മരണനിരക്കും കൂടുതല് .6226 മരണങ്ങളാണ് ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദം മൂലം ഉണ്ടായത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ 4530 മരണങ്ങളുമായി തമിഴ്നാടും 4455 മരണവുമായി ബിഹാര് മൂന്നാമതുമുണ്ടായിരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളില് 3470 രോഗികളാണ് മരിച്ചത്. കര്ണാടകയില് 3084പേരും മരിച്ചു.
ഡല്ഹിയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഒരു അപവാദം. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷത്തിനിടെ രോഗികളുടെയും മരണത്തിന്റെയും നിരക്കില് ഇവിടെ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ രോഗം കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെയും മികച്ച ബോധവത്ക്കരണത്തിലൂടെയും ചികിത്സയിലൂടെയും ആരോഗ്യപരിരക്ഷയിലൂടെയുമെല്ലാം കാര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇത് നല്കുന്നത്.
പ്രതിരോധവും ബോധവത്ക്കരണവും സുപ്രധാനം
ഇന്ത്യയുടെ അര്ബുദ രോഗകണക്കുകളുടെ ശേഖരിക്കല് കൂടുതല് ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിദഗ്ദ്ധ ശൈശവ അര്ബുദ സേവനങ്ങള് വ്യാപിപ്പിക്കുക, കൃത്യസമയത്ത് രോഗനിര്ണയം നടത്തുക-പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ-ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളില് .
എച്ച്പിവി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്, നിരന്തര പരിശോധന, എച്ച്പിവി പരിശോധന, പാപ് സ്മിയേഴ്സ്, കൃത്യമായ ചികിത്സ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാനാകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ ഉപദേശക സമിതിയംഗവും പ്രമുഖ ആരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധയുമായ ഡോ.സുനീല ഗാര്ഗ് പറയുന്നു.