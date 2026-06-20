ദിവസേന ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ദാനം; റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ കാലത്തും രക്തം അനിവാര്യം
രക്തം ആവശ്യമായ ആളുകള്ക്ക് അത് നല്കി അവരുടെ ജീവന് രക്ഷിക്കുന്ന വേദനയില്ലാത്ത പ്രവര്ത്തനമാണ് രക്തദാനം എന്നത്.
Published : June 20, 2026 at 7:51 PM IST
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ മേഖല കൈവരിച്ച പുരോഗതി വളരെ മികച്ചതാണ്. മെഡിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിരവധി കണ്ടെത്തലുകള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് ശസ്ത്രക്രിയാ റോബോട്ടുകൾ. പരമ്പരാഗത ശസ്ത്രക്രിയാ രീതികളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കൃത്യത, ചെറിയ മുറിവുകൾ, കുറഞ്ഞ വേദന, വേഗത്തിലുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ എന്നിവ സാധ്യമാകും.
മിക്ക ആശുപത്രികളും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് സാധിക്കും. എന്തെല്ലാം പുരോഗതി വന്നാലും രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നത് എക്കാലത്തെയും പോലെ അനിവാര്യമായി തുടരുമെന്ന് സിഎംആർഐയിലെ സികെ ബിർള ഹോസ്പിറ്റലിലെ സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജി & അഡ്വാൻസ്ഡ് റോബോട്ടിക് സർജറി കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ. എസ്. കെ. ബാല പറയുന്നു.
രക്തദാനത്തെയും റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയയെയും കുറിച്ച് പലർക്കും തെറ്റുദ്ധാരണകളുണ്ട്. രക്തം ആവശ്യമായ ആളുകൾക്ക് അത് നൽകി അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന വേദനയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് രക്തദാനം എന്നത്. കൂടുതൽ ആളുകളെ രക്തദാനത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ പേരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയെന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
സുരക്ഷിതമായ രക്തദാനത്തിലൂടെ ദിവസേന നിരവധി ജീവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ രക്ത ക്ഷാമം വളരെയധികം രൂക്ഷമാണ്.വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്താൻ ആശുപത്രികൾ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ രക്തത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കുറഞ്ഞുവെന്ന ധാരണ തെറ്റാണ്. ഏത് ശസ്ത്രക്രിയയാണെങ്കിലും രോഗിക്ക് രക്തം ആവശ്യമായി വന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ നൽകിയേ തീരൂവെന്ന് ഡോ. ബാല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാൻസർ, അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ, പ്രസവം തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം രക്തം ആവശ്യമാണ്. വളരെ സങ്കീർണമായ റോബോട്ടിക് നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ, അപ്രതീക്ഷിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാമെന്നും രോഗിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് മതിയായ രക്ത വിതരണം നിർണായകമാണെന്നും ഡോ. ബാല വ്യക്തമാക്കി. മനുഷ്യ രക്തം പുനർനിർമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല. അത് സ്വമേധയാ രക്തം ദാനം നൽകാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാകണം.
ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് രക്തത്തെ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ, പ്ലാസ്മ, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളായി വേർതിരിക്കാം. ഇവയിൽ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത രോഗികളുടെ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകും. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പുറമേ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾക്ക് ദിവസേന രക്തം ആവശ്യമായി വരുന്നു. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനോടൊപ്പം, സ്വമേധയാ ഉള്ള രക്തദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുന്നതും തുടരണമെന്ന് ഡോ. ബാല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ തുള്ളി രക്തവും ഇപ്പോഴും പ്രധാനമാണ്. ദിനംപ്രതി ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഈ സമ്മാനത്തിന് പകരം വയ്ക്കാൻ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. 18 വയസിനും 65 വയസിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും രക്തം ദാനം ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇയാൾക്ക് 40 മുതൽ 45 കിലോ വരെ ശരീരഭാരം ഉണ്ടാകണം. മാത്രമല്ല ശരീരതാപനില നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് രക്തദാനം ചെയ്യാനാകുക.
രക്തദാനത്തിന് നാലുമണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കണം. രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നയാളുടെ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് 12.5 ശതമാനത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല. മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. രക്തദാനത്തിലൂടെ അനേകം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനോടൊപ്പം രക്തദാതാവിനും നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു.
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