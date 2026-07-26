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തിരക്കേറിയ മുറിയിലെ സംഭാഷണം മുതൽ വാർധക്യത്തിലെ ഓർമശക്തി വരെ; മസ്‌കിഷ്‌ക രഹസ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടി ഐഐടി ജോധ്പൂർ

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ജോധ്പൂരിലെ (ഐഐടി ജോധ്പൂർ) കോഗ്നിറ്റീവ് ബ്രെയിൻ ഡൈനാമിക്‌സ് ലാബിലെ (CBDL) ഗവേഷകരാണ് ഈ നിർണായക പഠനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ

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IIT Jodhpur Scientists Decode How the Human Brain Processes Memory, Emotions and Attention (ETV Bharat/Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 11:21 AM IST

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ജയ്‌പൂർ: തിരക്കേറിയ ഒരു മുറിയിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാൻ നമ്മൾ പാടുപെടുമ്പോൾ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ചിലർക്ക് വാർധക്യത്തിലും മികച്ച ഓർമ്മശക്തിയുണ്ടാവുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ വൈജ്ഞാനിക തകർച്ച (Cognitive Decline) അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരപകടത്തെ തലച്ചോറ് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്? മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഒരുപിടി അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ.

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ജോധ്പൂരിലെ (ഐഐടി ജോധ്പൂർ) കോഗ്നിറ്റീവ് ബ്രെയിൻ ഡൈനാമിക്‌സ് ലാബിലെ (CBDL) ഗവേഷകരാണ് ഈ നിർണായക പഠനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. ലബോറട്ടറിയിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് സ്കൂൾ പ്രൊഫസറായ ദിപഞ്ജൻ റോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഠനം നടക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധ, ഓർമശക്തി, വികാരങ്ങൾ, സംസാരം, വൈജ്ഞാനിക പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവയ്ക്ക് ആധാരമായ ന്യൂറൽ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ അത്യാധുനിക ന്യൂറോ സയൻസ് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

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ദേശീയതലത്തിലുള്ള ധനസഹായത്തോടെ നടക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം ഭാവിയിലെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, മാനസികാരോഗ്യ വൈകല്യങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകവുമായി മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ കാതലായ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

​ന്യൂറോസയൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രെയിൻ ഇമേജിങ്, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മോഡലിങ്, സിഗ്നൽ പ്രോസസിങ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ വിവരശേഖരണം, വികാരനിയന്ത്രണം, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവ ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.

​"ശാസ്ത്രത്തിന് അറിയാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ സംവിധാനമാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം. ഇത് വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളോട് എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ അറിവ് പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈജ്ഞാനിക തകർച്ച, മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും," പ്രൊഫസർ ദിപഞ്ജൻ റോയ് പറഞ്ഞു.

​ബഹളമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെ?

ശബ്ദായമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സംസാരം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറ് ഒന്നിലധികം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ലബോറട്ടറി ഗവേഷണം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കേൾവിയെ മാത്രമല്ല, സംസാരം മനസ്സിലാക്കാൻ ചുണ്ടുകളുടെ ചലനം പോലുള്ള ദൃശ്യ സൂചനകളെക്കൂടിയാണ് മനുഷ്യർ ആശ്രയിക്കുന്നത്. തലച്ചോറിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ വൈദ്യുത ഉത്തേജനം ശ്രവണ-ദൃശ്യ വിവരങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ തെളിയിച്ചു.

​തലച്ചോറിലെ ആന്ദോളനങ്ങൾ പഠിച്ചതിലൂടെ, ചില പ്രത്യേക ന്യൂറൽ ഫ്രീക്വൻസികൾക്ക് കേൾവി ധാരണകളെ മാറ്റാനും സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തി. സംസാര-ശ്രവണ വൈകല്യങ്ങളുള്ളവർക്ക് നൂതന സഹായ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഓഡിറ്ററി പ്രോസ്തെറ്റിക്സും വികസിപ്പിക്കാൻ ഇത് വഴിതുറക്കും.

ഓർമയുടെയും ആരോഗ്യകരമായ വാർധക്യത്തിൻ്റെയും രഹസ്യം

സംസാരം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറ് ഒന്നിലധികം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലബോറട്ടറി ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലബോറട്ടറിയിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ, ആളുകൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതിനെ മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ശബ്‌ദായമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, സംസാരം മനസിലാക്കാൻ ചുണ്ടുകളുടെ ചലനങ്ങൾ പോലുള്ള ദൃശ്യ സൂചനകളെയും ആശ്രയിക്കുന്നു. തലച്ചോറിൻ്റെ സൂക്ഷ്‌മമായ വൈദ്യുത ഉത്തേജനം ശ്രവണ, ദൃശ്യ വിവരങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തലച്ചോറിൻ്റെ ആന്ദോളനങ്ങൾ - പലപ്പോഴും "തലച്ചോറ് തരംഗങ്ങൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന താളാത്മക വൈദ്യുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ - പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, നിർദ്ദിഷ്ട ന്യൂറൽ ഫ്രീക്വൻസികൾ സംസാര ധാരണയെ മാറ്റാനും സംസാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രഹണ മിഥ്യാധാരണകൾ പോലും സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് സംഘം തെളിയിച്ചു. സംസാര, ശ്രവണ വൈകല്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നൂതന സഹായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ സാധ്യതകൾ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ തുറക്കുന്നു, കൂടാതെ ഭാവി ഓഡിറ്ററി പ്രോസ്തെറ്റിക്‌സിറ്റിലും ഇത് സംഭാവന നൽകിയേക്കാം.

ഓർമ്മയുടെയും ആരോഗ്യകരമായ വാർധക്യത്തിൻ്റേയും രഹസ്യം

​പ്രായമാകുമ്പോൾ ഓർമശക്തി കുറയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഐഐടി ജോധ്പൂരിലെ ഗവേഷകർ പഠനം നടത്തി. വിവരങ്ങൾ താത്കാലികമായി സംഭരിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള തലച്ചോറിൻ്റെ കഴിവിനെ (Working Memory) വിവിധ തരത്തിലുള്ള 'ശ്രദ്ധ' (Attention) എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇവർ പരിശോധിച്ചത്.

​ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രഫി (EEG), മാഗ്നറ്റോ എൻസെഫലോഗ്രഫി (MEG) തുടങ്ങിയ സങ്കീർണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വാർധക്യം ഓർമശക്തിയെയും ശ്രദ്ധയെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കുന്നത്. മൈൽഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഇംപെയർമെൻ്റ് (MCI), ഫ്രണ്ടോടെമ്പറൽ ഡിമെൻഷ്യ തുടങ്ങിയ നാഡീസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താനും ഫലപ്രദമായ രോഗനിർണയ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

​മാനസികാരോഗ്യ വൈകല്യങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ

​വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, ഒബ്‌സസീവ്-കംപൾസീവ് ഡിസോർഡർ (OCD) തുടങ്ങിയ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ന്യൂറോ സയൻസിലെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇതിനായി കോഗ്നിറ്റീവ് ബ്രെയിൻ ഡൈനാമിക്സ് ലാബ് നൂതന 'fMRI' സാങ്കേതികവിദ്യയും പ്രകൃതിദത്ത പരീക്ഷണ അന്തരീക്ഷവുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

​വ്യക്തികൾ തീവ്രവും അനിശ്ചിതവുമായ വൈകാരിക സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്ന് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ളവരുടെ മാനസികാരോഗ്യ വൈകല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'ന്യൂറോകോഗ്നിറ്റീവ് മാർക്കറുകൾ' തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു

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TAGGED:

IIT JODHPUR SCIENTISTS DECODE
COGNITIVE BRAIN DYNAMICS LAB
IIT JODHPUR
MYSTERY OF BRAIN RESEARCH
RESEARCH ON BRAIN IN IIT JODHPUR

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