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അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടുനിന്നിരുന്ന നിങ്ങളുടെ മാസമുറ ഇപ്പോള്‍ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നുവോ? വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നത് കേള്‍ക്കൂ

എന്ത് കൊണ്ടാണ് സ്‌ത്രീകളില്‍ ആര്‍ത്തവ ദിനങ്ങള്‍ ചുരുങ്ങുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുതിര്‍ന്ന സ്‌ത്രീ രോഗവിദഗ്ദ്ധ ഡോ ഋത ബക്ഷി ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ ടി സിന്ധുവുമായി സംസാരിക്കുന്നു.

HEALTH MENSTRUAL HEALTH REASONS FOR SHORT PERIODS CAUSES OF SHORT PERIODS
If you or someone you know is having shorter periods, read on to know why this is (Getty images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 3:03 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 3:17 PM IST

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എനിക്ക് ഈ മാസം രണ്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് മാസമുറ വന്നത്. എനിക്കും അതേ- ഒരു സംഘം സ്‌ത്രീകളുടെ ഇടയിലുള്ള സംസാരമാണ്. പിന്നെ അവര്‍ കൂട്ടമായി തീരുമാനിക്കുന്നു ഓ വിളര്‍ച്ച കാരണമാകും ഇത്. അല്ലെങ്കില്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ വ്യതിയാനം. അല്ലെങ്കില്‍ ആധുനിക ജീവിത ശൈലികളാകാം കാരണം. പിന്നീട് ഗൂഗിളിലും തെരഞ്ഞ് നിങ്ങള്‍ ഏഴ് അപൂര്‍വ രോഗങ്ങളും ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലൊന്ന് വിക്‌ടോറിയന്‍ കാലഘട്ടം മുതലുള്ള വിറ്റാമിന്‍ കുറവാണ്.

ചുരുക്കം ദിവസങ്ങളിലേ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആര്‍ത്തവം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനര്‍ത്ഥം എന്തോ കുഴപ്പം ഉണ്ടെന്നല്ല. ആരോഗ്യകരമായ ആര്‍ത്തവചക്രത്തിന്‍റെ മാനദണ്ഡം രക്തസ്രാവമുള്ള ദിവസത്തിന്‍റെ എണ്ണമല്ലെന്ന് റിസ ഐവിഎഫിലെ മുതിര്‍ന്ന സ്‌ത്രീരോഗവിദഗ്ദ്ധ ഡോ.ഋത ബക്ഷി പറയുന്നു. ഓരോ സ്‌ത്രീകളുടെയും ശരീരം വ്യത്യസ്‌തമാണ്. മാസമുറയില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് സ്വഭാവികവും.

എന്ത് കൊണ്ടാണ് ആര്‍ത്തവദിനങ്ങള്‍ ചുരുങ്ങുന്നത്?

കൗമാരകാലത്ത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ആര്‍ത്തവം തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഒരാഴ്‌ചയോളം നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു. കാലം പിന്നിടുന്തോറും അത് ക്രമേണ അഞ്ച് ദിവസമായി ചുരുങ്ങി. പിന്നെയും ഒരു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമായി.

ഇതോടെ നമ്മള്‍ ജാഗരൂകരാകാന്‍ തുടങ്ങി. കുറച്ച് രക്തം മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളോ?, തനിക്ക് ഇരുമ്പ് കുറവാണോ?, ഇത് സാധാരണയാണോ? തുടങ്ങി നൂറായിരം ചോദ്യങ്ങള്‍ നമ്മിലുദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരം നിരവധി മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഹോര്‍മോണുകള്‍ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, സമര്‍ദ്ദങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മാസമുറയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇത്രദിവസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്നു എന്നത് മുതല്‍ എത്ര കടുത്തതാണ് എന്നത് വരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് പോകുന്നത്.

ആര്‍ത്തവ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു എന്നതിനര്‍ത്ഥം നിങ്ങള്‍ക്ക് വിളര്‍ച്ചയുണ്ടെന്നാണോ?

ശരിക്കും അല്ല. രക്തസ്രാവത്തിന്‍റെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു എന്നതിനര്‍ത്ഥം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തില്‍ രക്തം കുറയുന്നു എന്നല്ല. വിളര്‍ച്ച മൂലം രക്തസ്രാവത്തിന്‍റെ കാലം കുറയില്ലെന്നാണ് ഡോ.ബക്ഷി പറയുന്നത്. പോഷകക്കുറവ്, തൈറോയ്‌ഡ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, ഹോര്‍മോണല്‍ അസ്ഥിരതകള്‍, ദീര്‍ഘകാലം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ നിങ്ങളുടെ ആര്‍ത്തവചക്രത്തെ സ്വാധീനിക്കാം. അതേസമയം പെട്ടെന്ന് ആര്‍ത്തവത്തില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുകയും ഇത് മാസങ്ങളോളം നീണ്ട് നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ കാര്യങ്ങള്‍ ഗൗരവമായി എടുക്കണം. വിദഗ്ദ്ധരെ സമീപിക്കുക തന്നെ വേണം.

ഒന്നോ രണ്ടോ ഹ്രസ്വ മാസമുറകള്‍ക്ക് ടെന്‍ഷന്‍ അടിക്കേണ്ടതില്ല.

അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആര്‍ത്തവം തിരികെ വരുമോ?

ചിലപ്പോള്‍ പഴയത് പോലെ തന്നെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആര്‍ത്തവചക്രം ഉണ്ടായേക്കാം. ചിലപ്പോള്‍ ഇടയ്ക്ക് ആര്‍ത്തവ ദിനങ്ങള്‍ ചുരുങ്ങുന്നത് സമ്മര്‍ദ്ദം കൊണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ശരീരഭാരം കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ആകാം. അതുമല്ലെങ്കില്‍ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് പോകുന്നത് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ചിലപ്പോള്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ഇത്തരത്തില്‍ ഹ്രസ്വആര്‍ത്തവത്തിന് ശേഷം ശരീരം സ്ഥിരതയാര്‍ജ്ജിക്കുന്നതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ പഴയ പടി തന്നെയാകാം.

HEALTH MENSTRUAL HEALTH REASONS FOR SHORT PERIODS CAUSES OF SHORT PERIODS
Keep track of your monthly cycle to understand the pattern (ETV Bharat)

മറ്റൊരു സാധ്യതയുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പുത്തന്‍ സാധാരണത്വം അതുപോലെ തുടരുകയുമാകാം. ആരോഗ്യകരമായ മാസമുറയെന്നാല്‍ കൃത്യം അഞ്ച് ദിവസം തന്നെ നില്‍ക്കുന്നതാണെന്ന് ഒരു നിര്‍ബന്ധവുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ആര്‍ത്തവം കൃത്യമായ ഇടവേളയില്‍ മാസം തോറും വരികയും നിങ്ങള്‍ക്ക് അമിത വേദന ഇല്ലാതിരിക്കുകയും മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നീണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന രക്തസ്രാവമെന്നത് നിങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണെന്ന സൂചന തന്നെയാണ്.

എന്‍റെ ശീലങ്ങളാണോ ഇതിന് കാരണം?

ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഈ ചോദ്യത്തിന് അതേ എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോര്‍മോണുകല്‍ നിങ്ങളുടെ ആ സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ്. ഒരു ചെറു പിണക്കം മതി എല്ലാം താറുമാറാക്കാന്‍. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക, സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍, മദ്യപാനം, ദിവസം പുലര്‍ച്ചെ രണ്ട് മണിയ്ക്ക് ഉറങ്ങാന്‍ കിടക്കുക, തുടങ്ങിയവ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോര്‍മോണുകളുടെ താളം തെറ്റിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ നിരവധി നിത്യ ശീലങ്ങള്‍ ആര്‍ത്തവചക്രത്തെയും സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഡോ.ബക്ഷി പറയുന്നു.

  1. മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം; നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഉത്കണ്‌ഠ ഹോര്‍മോണുകളെ തകിടം മറിക്കുകയും ആര്‍ത്തവം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.
  2. പെട്ടെന്നുള്ള ശരീരഭാരം കുറയല്‍: പെട്ടെന്ന് ശരീരഭാരം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഹോര്‍മണുകള്‍ അസന്തുലിതത്വം സൃഷ്‌ടിക്കാം.
  3. അമിത വ്യായാമം: നിത്യവുമുള്ള വ്യായാമം തീര്‍ച്ചയായും ശരീരത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതേസമയം അമിതമായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ചില സ്‌ത്രീകളില്‍ ആര്‍ത്തവ രക്തത്തിന്‍റെ ഒഴുക്ക് കുറച്ചേക്കാം.
  4. മോശം ഭക്ഷണവും ഉറക്കമില്ലായ്‌മയും: പോഷകാഹാരക്കുറവും കൃത്യമല്ലാത്ത ഉറക്കവും തൈറോയ്‌ഡ് പ്രശ്‌നങ്ങളും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിന്‍ഡ്രോമും നിങ്ങളുടെ ആര്‍ത്തവത്തെ സ്വാധീനിക്കാം.
  5. ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ഹോര്‍മോണുകള്‍ക്ക് സഹായകമാകും. അവ നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. സന്തുലിതമായ ഭക്ഷണം ശീലിക്കുക, നന്നായി ഉറങ്ങുക, മിതമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക, മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം കുറയ്ക്കുക എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആര്‍ത്തവചക്രത്തെ കൂടുതല്‍ ക്രമപ്പെടുത്താം.

എപ്പോഴാണ് നിങ്ങള്‍ ഡോക്‌ടറെ കാണേണ്ടത്?

ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് ദിവസം മാത്രം നീണ്ടു നിന്നൊരു മാസമുറയായിരുന്നു എന്ന് കരുതി ഉടനെ ഡോക്‌ടറുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടേണ്ടതില്ല. ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളില്‍ തീര്‍ച്ചയായും വൈദ്യസഹായം തേടുക;

  1. മൂന്ന് മാസത്തിലേറെ നിങ്ങളുടെ ആര്‍ത്തവ ദിനങ്ങളില്‍ കുറവുണ്ടാകുക
  2. ആര്‍ത്തവചക്രം ക്രമരഹിതമാകുക, മാസങ്ങളോളം മാസമുറ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ
  3. കടുത്ത വയറുവേദന
  4. വലിയ തോതില്‍ രക്തം കട്ടപിടിക്കല്‍
  5. അമിതമായ യോനീസ്രവങ്ങള്‍
  6. ഗര്‍ഭം ധരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടും കഴിയാതെ വരിക

തൈറോയ്‌ഡ് പ്രശ്‌നങ്ങളും പിസിഒഎസും ഉള്ളവരും ആര്‍ത്തവവിരാമത്തോട് അടുക്കുന്ന സ്‌ത്രീകളും ആര്‍ത്തവചക്രത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ സാധാരണമായിരിക്കും. ഒരിക്കലും രണ്ട് ദിവസത്തെ ആര്‍ത്തവത്തെക്കാള്‍ തെല്ലും ആരോഗ്യകരമല്ല അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന മാസമുറ. നിങ്ങളുടെ ആര്‍ത്തവ ചക്രം ഒരു ടെലിവിഷന്‍ പരമ്പര പോലെയാണ്. ഇതില്‍ കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പുത്തന്‍ വഴിത്തിരിവുകളുണ്ടാകും ചിലപ്പോള്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാസമുറ രണ്ട് ദിവസമോ അഞ്ച് ദിവസമോ എന്നതല്ല വിഷയം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ കഥയാണോ പറയാനുള്ളത് എന്നതാണ് വിഷയം.

Last Updated : July 23, 2026 at 3:17 PM IST

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HEALTH
MENSTRUAL HEALTH
REASONS FOR SHORT PERIODS
CAUSES OF SHORT PERIODS
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