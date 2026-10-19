ഡെങ്കിപ്പനിക്കും കുരങ്ങുപനിക്കും വാക്സിൻ വരുന്നു; മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണം ഉടൻ
ഡെങ്കിപ്പനിക്കും കുരങ്ങുപനിക്കും വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്ന് ഡോ. രാജീവ് ബാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട്
Published : October 19, 2026 at 10:19 AM IST
ഗൊരഖ്പുർ: രാജ്യത്ത് ഡെങ്കിപ്പനിക്കും കുരങ്ങുപനിക്കും (കാസനൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസീസ്) എതിരായ വാക്സിനുകളുടെ മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. രാജീവ് ബാൽ. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ആരോഗ്യ ഗവേഷണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായ അദ്ദേഹം ഗൊരഖ്പുർ എയിംസിൽ നടന്ന വാർഷിക ഗവേഷണ ദിനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ഡെങ്കിപ്പനിക്കും കുരങ്ങുപനിക്കും വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രമുഖ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഐസിഎംആർ ഡെങ്കിപ്പനിക്കുള്ള വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ട ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
കർണാടകയ്ക്ക് സമീപമുള്ള അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പടർന്നുപിടിക്കുകയും നിരവധി മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്ത കുരങ്ങുപനിയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡുമായി ചേർന്നാണ് പുതിയ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത്. ഇത് മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ പൂർണ്ണമായും സജ്ജമായിക്കഴിഞ്ഞു. മറ്റ് വിവിധ വൈദ്യശാസ്ത്ര ചികിത്സകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഗവേഷണ മേഖലയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം
വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ദേശീയ ആരോഗ്യ മുൻഗണനകൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനും ഗവേഷണാധിഷ്ഠിത കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് ഡോ. ബാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2047 ഓടെ വികസിത ഭാരതം എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമായാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ മുതൽ വാക്സിനുകളും മരുന്നുകളും വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ പരിപാലന വിഭവങ്ങളുടെ ആഗോള വിതരണക്കാരായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാനാണ് ഐസിഎംആർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഗവേഷണ, നവീകരണ മേഖലകളിൽ ഐസിഎംആർ സുപ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിവരുന്നത്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ, ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എയിംസ്, സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ എന്നിവയിലെ നിരവധി പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിലൂടെയും ഐസിഎംആർ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആഗോള കേന്ദ്രമാകാൻ ഇന്ത്യ
വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഗ്രാൻ്റ് വിഹിതം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5,000 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും ഗവേഷണ സംരംഭങ്ങളും ഐസിഎംആർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ആരോഗ്യ, മെഡിക്കൽ മേഖലയുടെ ആഗോള കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുക എന്നതാണ് ഐസിഎംആറിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തന്നെ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, വാക്സിനുകൾ, ചികിത്സകൾ, രോഗനിർണയ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഇത്തരം കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനകരമാകുമെന്ന് ഡോ. ബാൽ പറഞ്ഞു. ഐസിഎംആർ നിലവിൽ സ്വന്തമായി ക്ലിനിക്കൽ കെയർ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റ് നിരവധി കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്കായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യ സ്വന്തം ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികൾ സ്വയം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ഐസിഎംആർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതിനായി രാജ്യവ്യാപകമായി ഗവേഷണ ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിന് സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇന്ത്യയിലും വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗൊരഖ്പുർ എയിംസിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം, ശക്തമായ ഗവേഷണ സംസ്കാരം വളർത്തുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയ ശ്രമങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അക്കാദമിക ഗവേഷണങ്ങളെ വ്യക്തമായ ആരോഗ്യ പരിപാലന നേട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനും സുപ്രധാന നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇവിടുത്തെ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥികൾ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ല് കൈവരിച്ചുവെന്നും ഇത് ഭാവിയിൽ നവീകരണത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ആരോഗ്യ പരിപാലന വികസനത്തിന് വലിയ ഉത്തേജനം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ഐസിഎംആർ ഗൊരഖ്പുർ എയിംസിന് ഗ്രാൻ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ എസ്ജിപിജിഐ, വിവിധ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ മറ്റ് പ്രശസ്ത മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സമാനമായ ഗ്രാൻ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവിടുത്തെ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് വലിയ നേട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ഇസിജിയും വേണ്ട; ഫോട്ടോ നോക്കി ഹൃദ്രോഗം കണ്ടെത്തുന്ന എഐ സിസ്റ്റവുമായി ചൈന