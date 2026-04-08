ETV Bharat / health

കൊവിഡിനും ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്കും സമാനമായ തീവ്രത; രക്താർബുദ രോഗികൾക്ക് ഭീഷണിയായി ഹ്യൂമൻ മെറ്റാന്യൂമോവൈറസ്

വാക്സിനോ ആൻ്റിവൈറൽ മരുന്നുകളോ ലഭ്യമല്ലാത്തത് കടുത്ത വെല്ലുവിളി. 64 ശതമാനം രോഗികളെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വിട്ടുമാറാത്ത വൃക്കരോഗമുള്ളവരിൽ മരണസാധ്യത കൂടുതൽ. 130 പേരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

Representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 8, 2026 at 10:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹ്യൂമൻ മെറ്റാന്യൂമോവൈറസ് (hMPV) രക്താർബുദ രോഗികളിൽ വലിയ അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി പുതിയ പഠനം. ഇൻഫ്ലുവൻസ, കൊവിഡ് എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമായ തീവ്രതയുള്ള ഈ വൈറസിന് കൃത്യമായ ചികിത്സകളില്ലാത്തത് വെല്ലുവിളിയാകുന്നു.

എപി-കോവിഡെഹ, എപി-റെസെഹ (EPICOVIDEHA/EPIRESEHA) രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. 2023 ജനുവരി മുതൽ 2024 ഡിസംബർ വരെ hMPV സ്ഥിരീകരിച്ച 130 രക്താർബുദ രോഗികളിലാണ് വിശകലനം നടത്തിയത്. കുട്ടികളിലും പ്രായമായവരിലും പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിലുമാണ് ഈ വൈറസ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രകാരം രക്താർബുദ രോഗികളിൽ ഇതിന് കൂടുതൽ ക്ലിനിക്കൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. പഠനവിധേയമാക്കിയ രോഗികളുടെ ശരാശരി പ്രായം 58.5 വയസ്സാണ്. ഇതിൽ 57 ശതമാനം പുരുഷന്മാരാണ്.

രോഗതീവ്രതയും ആശുപത്രിവാസവും

പ്ലാസ്മ സെൽ നിയോപ്ലാസങ്ങൾ (25 ശതമാനം), ലിംഫോമ (23 ശതമാനം), അക്യൂട്ട് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയ (20 ശതമാനം) എന്നീ രക്താർബുദങ്ങൾ ഉള്ളവരിലാണ് വൈറസ് പ്രധാനമായും കണ്ടത്. ഈ രോഗികളിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ, കൊവിഡ് എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമായ ഗുരുതരാവസ്ഥ hMPV സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

വൈറസ് ബാധിതരായ 64 ശതമാനം ആളുകളെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ 19 ശതമാനം പേരെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് (ഐസിയു) മാറ്റി. രോഗം ബാധിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിലുള്ള മരണനിരക്ക് എട്ട് ശതമാനമാണ്. 24 ശതമാനം പേർക്ക് മറ്റ് അണുബാധകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 30 ദിവസത്തെ മരണനിരക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ hMPV രോഗികളിൽ 5.6 ശതമാനവും ഇൻഫ്ലുവൻസ രോഗികളിൽ 11.1 ശതമാനവുമാണ്. കൊവിഡ് ബാധിതരിൽ ഇത് ഏഴ് ശതമാനവും 2.3 ശതമാനവുമാണ്.

ചികിത്സയിലെ വെല്ലുവിളികൾ

ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്കും കൊവിഡിനും സമാനമായ തീവ്രതയുണ്ടെങ്കിലും hMPV രോഗികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത ചികിത്സകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഐസിയു പ്രവേശന നിരക്ക് hMPV രോഗികളിൽ 18.5 ശതമാനവും ഇൻഫ്ലുവൻസ രോഗികളിൽ 25.9 ശതമാനവും കൊവിഡ് രോഗികളിൽ 4.7 ശതമാനവുമാണ്. രോഗം ഇത്രത്തോളം ഗുരുതരമായിട്ടും 73 ശതമാനം hMPV രോഗികൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്ന ചികിത്സകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ രോഗാണുവിന് അംഗീകൃത ആൻ്റിവൈറൽ മരുന്നുകളോ വാക്സിനുകളോ ഇല്ല എന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം.

കൂടുതൽ ജാഗ്രത അനിവാര്യം

hMPV ബാധിച്ച രക്താർബുദ രോഗികളിൽ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം വിട്ടുമാറാത്ത വൃക്കരോഗമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹസാർഡ് റേഷ്യോ 20.9 ആണ്. പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ രക്താർബുദ രോഗികളിൽ hMPV ഇപ്പോഴും വേണ്ടത്ര തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഈ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മികച്ച ക്ലിനിക്കൽ അവബോധവും രോഗനിർണയ രീതികളും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിന് പുറമെ hMPV ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ചികിത്സകളിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തണം. കൈകൾ സോപ്പുപയോഗിച്ച് കഴുകുക, രോഗികളുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക തുടങ്ങിയ മുൻകരുതലുകളിലൂടെ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാം. രോഗബാധിതർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമവും വെള്ളവും ഉറപ്പാക്കണം.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.