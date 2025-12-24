കൈവിട്ട് പോകരുതേ... കേക്കും വൈനും ഇറച്ചിയും കാണുമ്പോള്; പണി കിട്ടും, ക്രസ്മസ്-ന്യൂ ഇയർ ഹെല്ത്ത് ടിപ്സ്
പലവിധ വിഭവങ്ങള് ഒരുക്കിയാണ് നാം ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറുമൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അളവില് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണവും വൈനുമൊക്കെ നമ്മെ രോഗിയാക്കും. രോഗം വരാതെ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാം. ടിപ്സ് ഇതാ...
തിരുപ്പിറവി ആഘോഷമാണ് ക്രിസ്മസ്. ദൈവപുത്രൻ ഭൂമിയില് പിറവിയെടുത്തതിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കല്. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്ക്ക് ഏറെ പ്രധാന്യമുള്ള ആഘോഷമാണ് ക്രിസ്മസ്. മധുര പലഹാരങ്ങളും മാംസവും വൈനുമൊക്കെ ഒരുക്കി ആഘോഷമങ്ങനെ പൊടിപൊടിക്കും.
ഡിസംബർ 21ന് തുടങ്ങുന്ന 25 നോമ്പിന്റെ അവസാനം കൂടിയാകുമ്പോള് ക്രിസ്മസിന് ഒരുക്കുന്ന വിഭവങ്ങളില് യാതൊരു പിശുക്കുമുണ്ടാകാറില്ല. അതിമധുരം ഉള്ള കേക്കും വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ വിവിധയിനം ഇറച്ചികളും അമിതമായ ലഹരിയുമൊക്കെ ആകാമെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കില് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യം ഗോവിന്ദ. തീൻമേശ നിറഞ്ഞ് വിഭവങ്ങള് എത്തിയാലും എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. അമിതമായാല് ആഹാരവും പണിതരും.
ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ഇന്ന് വന്ന് നാളെ പോകും. പക്ഷേ ആരോഗ്യം നമുക്ക് എന്നന്നേക്കുമായി വേണ്ടതാണ്. ക്രിസ്മസ് മാത്രമോ? പിന്നീട് വരുന്ന ന്യൂയറും ആഘോഷങ്ങളുടെ ദിനമാണ്. സൂക്ഷിച്ചാല് ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന പഴമൊഴി ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസ് ഭക്ഷണം എങ്ങനെയെല്ലാം ഹാനികരമാകുമെന്ന് നോക്കാം...
ആദ്യം തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഡിസംബർ 25ന് തുടങ്ങി ജനുവരി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഹൃദയാഘാത മരണങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നത്. ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാണീ വസ്തുത. അമിതമായ ഭക്ഷണവും ഉറക്കക്കുറവും ആണ് പ്രധാന വില്ലൻ. അമിത മദ്യപാനം, ദിനചര്യകള് മുടങ്ങുന്നതും ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടും.
കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് വലിയ ആപത്ത് വരുത്തി വയ്ക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കൊളസ്ട്രോള് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ. ഷുഗർ, പ്രഷർ രോഗികള്ക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനാകില്ല. കാരണം ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങളുടെ ആഘാതം വർധിക്കാൻ ഇക്കാലത്ത് സാധ്യതയേറെയാണ്. എന്തെല്ലാം കഴിക്കുന്നു? എത്ര അളവില് കഴിക്കുന്നു? മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കില് അത് കഴിച്ചിരുന്നോ? വ്യായാമം മുടക്കിയോ? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ആരോഗ്യം.
എന്ത്, എങ്ങനെ കഴിക്കാം...?
കേക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു ക്രിസ്മസ് ചിന്തിക്കാനാകുമോ? പല ഫ്ലേവറുകളില് മുട്ട ചേർത്തതും ചേർക്കാത്തതുമായ എത്രയെത്ര കേക്കുകളാണ് ക്രിസ്മസ്, ന്യൂയർ വിപണികളില് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളാണ് കേക്കിന്റെ പ്രധാന ആരാധകർ. കേക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാമോ? ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ കേക്ക് കഴിക്കാം? വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം.
മധുരം അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിലും നല്ലതല്ല. അല്പം മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങള് ഉള്ളവരാണെങ്കില് അതിനനുസരിച്ച് വേണം കേക്ക് കഴിക്കാൻ. പ്രമേഹ രോഗികള്ക്ക് ഷുഗർ ഫ്രീ കേക്കാണ് മികച്ച ഓപ്ഷൻ. കൊളസ്ട്രോള് രോഗികള് അമിതമായി മുട്ട, നെയ്യ് എന്നിവ ചേർത്ത കേക്ക് ഒഴിവാക്കുക.
ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങളില് ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണല്ലോ മാംസം. വറുത്തും പൊരിച്ചും കറിവച്ചും വിവിധ തരം മാംസം വിളമ്പും ഈ ആഘോഷങ്ങളില്. എന്നാല് മാംസം അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ്. അതില് തന്നെ കൊഴുപ്പ് കൂടിയ മാംസം നമ്മെ രോഗിയാക്കും.
എണ്ണ അമിതമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇറച്ചി വിഭവം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഫ്രൈ ഐറ്റംസിന് പകരം ഗ്രേവി രൂപത്തില് കഴിക്കാം. ഇറച്ചിക്കിടയില് പച്ചക്കറി മറന്ന് പോകരുത്. സാലഡ് രൂപത്തില് പച്ചക്കറി കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
വൈനും മദ്യവും ആണ് മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങള്. വീട്ടില് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ലഹരി കുറഞ്ഞ വൈനുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നുവച്ച് ഇതും അമിതമായി കുടിക്കരുത്. ലഹരി തലക്ക് പിടിക്കുന്നതുവരെ കുടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല ഈ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും. കുറഞ്ഞ അളവില് മാത്രം മദ്യവും വൈനുമെല്ലാം കഴിക്കുക. എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി വ്യായാമം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
