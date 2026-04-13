മഞ്ഞ നിറം കണ്ട് ചാടി വീഴല്ലേ... വ്യാജനാണ്, കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിച്ച മാമ്പഴങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വഴികള് ഇതാ...
മാമ്പഴം വിപണിയില് സുലഭമായതോടെ ആരോഗ്യവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. വിപണികളില് വ്യാജൻ ഇറങ്ങിയതോടെ നല്ല മാമ്പഴം പരിശോധിച്ച് ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വിദഗ്ധര് നല്കുന്ന ചില ടിപ്സുകള് ഇതാ....
Published : April 13, 2026 at 3:23 PM IST
മാമ്പഴക്കാലം എത്തിയതോടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വിപണികൾ ആകർഷകമായ മാമ്പഴങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, വിപണിയിലുള്ള എല്ലാ മാമ്പഴങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി പഴുത്തവയല്ല. മാമ്പഴം വേഗത്തിൽ പഴുപ്പിക്കാൻ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് പോലുള്ള ഹാനികരമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSSAI) ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി സ്വാഭാവികമായി പഴുത്ത മാമ്പഴങ്ങളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി രാജ്യത്തുടനീളം വിവിധയിടങ്ങളില് നിന്നും കിലോ കണക്കിന് രാസവസ്തു ചേര്ത്ത മാമ്പഴങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. കേരളത്തിലെ വിപണികളിലും ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കള് ചേര്ത്ത മാമ്പഴങ്ങള് സജീവമാണ്.
എന്ത് കൊണ്ട് ഹാനികരം?
പഴുപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് അസറ്റിലീൻ വാതകം പുറത്തുവിടുന്നു, ഇത് സ്വാഭാവികമായി പഴുക്കുന്നതിന് സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ശരീരത്തിന് ദോഷകരമാണെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. ഇത്തരം പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് തലവേദന, തലകറക്കം എന്നിവയ്ക്കും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാമെന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിദഗ്ധര് പറയുന്നു.
ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻ്റ് സ്റ്റാൻഡേര്ഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (FSSAI) മാര്ഗനിര്ദേശ പ്രകാരം മാമ്പഴം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് അറിയാം. നല്ല മാമ്പഴവും രാസവസ്തുക്കൾ ചേർത്ത മാമ്പഴവും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ..
നിറം ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്വാഭാവികമായി പഴുത്ത മാമ്പഴങ്ങളിൽ പച്ച, മഞ്ഞ, ചുവപ്പ് നിറങ്ങൾ കലർന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചവ ഒരേപോലെ തിളക്കമുള്ള മഞ്ഞനിറത്തിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുക. ഇത്തരം മാങ്ങകളുടെ പുറത്ത് നല്ല മഞ്ഞനിറമാണെങ്കിലും ഞെട്ടിന് ചുറ്റും പച്ചനിറം മാറിയിട്ടുണ്ടാകില്ല.
ഗന്ധം പരിശോധിക്കുക: സ്വാഭാവികമായി പഴുത്ത മാമ്പഴത്തിന് ഞെട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല സുഗന്ധമുണ്ടാകും. രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചവയ്ക്ക് മണമോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിയ രാസഗന്ധമോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.
തൊട്ടുനോക്കുക: സ്വാഭാവികമായി പഴുത്തവ മൃദുവായതും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ പാകമായതുമായിരിക്കും. എന്നാൽ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിച്ചവ പുറമെ മൃദുവാണെങ്കിലും അകവശം കടുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും.
വെള്ളപ്പൊടി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക: കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഉപയോഗിച്ച മാമ്പഴങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ചാരനിറത്തിലോ വെളുത്ത നിറത്തിലോ ഉള്ള പൊടി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മുറിച്ചു പരിശോധിക്കുക: സ്വാഭാവികമായി പഴുത്ത മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒരേപോലെ മഞ്ഞയോ ഓറഞ്ചോ നിറത്തിലായിരിക്കും. കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിച്ചവയുടെ ഉൾഭാഗം പലയിടത്തും വിളറിയ നിറത്തിലോ കടുപ്പമുള്ളതോ ആയി കാണപ്പെടാം.
ഒരു ലളിതമായ പരീക്ഷണം : ഒരു പാത്രം വെള്ളത്തിൽ മാമ്പഴം ഇട്ടുനോക്കുക. സ്വാഭാവികമായി പഴുത്ത മാമ്പഴം സാധാരണയായി വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നുപോകും, എന്നാൽ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിച്ചവ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
സുരക്ഷിതമായി എങ്ങനെ കഴിക്കാം?
- വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നോ കർഷകരിൽ നിന്നോ മാത്രം മാമ്പഴം വാങ്ങുക.
- മാമ്പഴം വാങ്ങിയാൽ കുറച്ചുനേരം ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു വയ്ക്കുക.
- തൊലി പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
