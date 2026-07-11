സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട! യുവാക്കളിൽ വർധിച്ച് വരുന്ന ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം; മുന്കരുതൽ നിർദേശങ്ങളുമായി വിദഗ്ധർ
ഉദാസീനമായ ജീവിതശൈലി, പൊണ്ണത്തടി, വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദ്ദം, അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം എന്നിവയാണ് ഈ അവസ്ഥക്ക് കാരണമെന്ന് കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ബിപി പരിശോധിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധർ നിർദേശിച്ചു.
By PTI
Published : July 11, 2026 at 5:53 PM IST
ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം (ഹൈപ്പർടെൻഷൻ) അതിവേഗം വർധിച്ചുവരുന്നതായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ. ഒരു കാലത്ത് മധ്യവയസിലും വാർധക്യത്തിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇത്. ഉദാസീനമായ ജീവിതശൈലി, പൊണ്ണത്തടി, വിട്ടുമാറാത്ത മാനസിക സമ്മർദം, അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം എന്നിവയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ രോഗത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതെന്ന് കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു. ഹൃദയാഘാതം, പക്ഷാഘാതം (സ്ട്രോക്ക്), വൃക്കരോഗം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ പലരും തങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർoമുണ്ടെന്ന കാര്യം അറിയുന്നതേയില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം.
ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവേ (NFHS-6: 2023-24) പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ 15 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിൽ 19.4 ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും 22.1 ശതമാനം പുരുഷന്മാരിലും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സാഹചര്യമോ നിലവിലുണ്ട്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നഗരങ്ങളിലാണ് ഈ നിരക്ക് വളരെ കൂടുതൽ. അതുപോലെ തന്നെ, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ICMR)-INDIAB പഠനമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ നാലിൽ ഒന്നിലധികം മുതിർന്നവരെ ഈ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം കേസുകളും രോഗനിർണയം നടത്താതെ തുടരുകയാണ്. പൊണ്ണത്തടി, പ്രമേഹം, ശാരീരിക അധ്വാനമില്ലായ്മ, അമിതമായ ഉപ്പ് ഉപയോഗം എന്നിവയാണ് പ്രധാന വില്ലന്മാർ. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകുവെന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കകളിലൊന്നാണ്.
മിക്ക ചെറുപ്പക്കാരായ രോഗികളെയും കണ്ടാൽ ആരോഗ്യവാന്മാരാണന്നേ തോന്നൂ. പതിവ് പരിശോധനയ്ക്കിടെയോ, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പോ, ഹൃദയാഘാതത്തിന് ശേഷമോ പലപ്പോഴും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഇവരിൽ കണ്ടെത്താറുണ്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാർട്ട് ലംഗ്സ് ഡിസീസസ് റിസർച്ച് സെൻ്റർ ചെയർമാനും എഐ അധിഷ്ഠിത ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഐലൈവ് കണക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാപകനുമായ ഡോ. രാഹുൽ ചന്ദോള പറഞ്ഞു.
വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി രക്തസമ്മർദ്ദം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഡോ. ചന്ദോള പറഞ്ഞു. പൊണ്ണത്തടി, പ്രമേഹം, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ഹൃദ്രോഗ പാരമ്പര്യമുള്ളവർ സ്വന്തമായി രക്തസമ്മർദ്ദം പരിശോധിക്കാൻ മടിക്കരുത്. ചികിത്സയില്ലാത്ത രക്താതിമർദ്ദം ഹൃദയം, തലച്ചോറ്, വൃക്ക എന്നിവയിലേക്കുള്ള ധമനികളെ തകർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
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10 വർഷം മുമ്പ് പതിവ് കാർഡിയോളജി പ്രാക്ടീസിൽ 40 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരിൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം താരതമ്യേന അസാധാരണമായിരുന്നു. "ഇന്ന്, ഇത് മിക്ക ആളുകളും നേരിടുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഡൽഹി എയിംസിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. രാജീവ് നരംഗ് പറഞ്ഞു
പല യുവ ജോലിക്കാരും ദീർഘനേരം ഇരിക്കുകയും, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും, കുറവ് ഉറങ്ങുകയും, നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ വാർധക്യത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആളുകൾ പലപ്പോഴും രക്തസമ്മർദം വാർധക്യത്തിൽ വരുന്ന രോഗമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ശരീരഭാരമോ രക്തത്തിലെ ഷുഗറോ പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ രക്തസമ്മർദവും പതിവായി നിരീക്ഷിക്കണം. നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണയവും സ്ഥിരമായ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളും പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ സങ്കീർണതകൾ തടയാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഡോ. രാജീവ് നരംഗ് പറഞ്ഞു.
ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ
ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ രക്താതിമർദ്ദം തടയുന്നതിനുള്ള മൂലക്കല്ലാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. ആഴ്ച യിൽ കുറഞ്ഞത് 150 മിനിറ്റെങ്കിലും പതിവായി ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുക, ആരോഗ്യകരമായ ശരീരഭാരം നിലനിർത്തുക, ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പ് കുറയ്ക്കുക, പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കുക, പുകയില ഒഴിവാക്കുക, മദ്യം കഴിക്കുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തുക, സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക, മതിയായ ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവ രക്തസമ്മർദ്ദം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും ദീർഘകാല ഹൃദയ സംബന്ധമായ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഡോ. ആർ.എം.എൽ. ആശുപത്രിയിലെയും എ.ബി.വി.എം.എസിലെയും കാർഡിയോതൊറാസിക് ആൻഡ് വാസ്കുലർ സർജറി (സി.ടി.വി.എസ്.) വിഭാഗം മേധാവി ഡോ.നരേന്ദർ സിംഗ് ജജ്രിയ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിൽ അമിതമായ ഉപ്പ് ഉപയോഗം വർധിച്ചുവരുന്നത് രക്താതിമർദത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ശരാശരി ഉപ്പ് ഉപഭോഗം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രതിദിനം അഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന പരിധി കവിയുന്നുവെന്ന് ഐ.സി.എം.ആറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷകര് കണ്ടെത്തി.
ഇന്ത്യയിലെ മരണകാരണങ്ങളിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിനാൽ, രക്താതിമർദ്ദം നേരത്തേ കണ്ടെത്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് ഹൃദയാഘാതങ്ങൾ, പക്ഷാഘാതങ്ങൾ, വിട്ടുമാറാത്ത വൃക്കരോഗങ്ങൾ എന്നിവ തടയാൻ കഴിയുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
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