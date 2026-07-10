ജുവിൻ്റെ ഹൃദയവുമായി അശ്വന്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക്; ലിസി ആശുപത്രിയിൽ സങ്കീർണമായ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ
ലിസി ആശുപത്രിയിൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ അശ്വന്ത് ആശുപത്രി വിട്ടു.
Published : July 10, 2026 at 6:42 PM IST
എറണാകുളം: ജന്മനാ ഗുരുതര ഹൃദ്രോഗത്തോട് പോരാടിയ കണ്ണൂർ കുറ്റൂർ സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിനാലുകാരൻ അശ്വന്ത് ചന്ദ്രൻ ഇനി പുതിയ ഹൃദയവുമായി ജീവിക്കും. അപകടത്തെ തുടർന്ന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച പതിനാറുകാരൻ ജുവിൻ രാജുവിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് ഇപ്പോൾ അശ്വന്തിൽ മിടിക്കുന്നത്. എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ സങ്കീർണ്ണമായ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായാണ് അശ്വന്ത് ആശുപത്രി വിട്ടത്.
വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം
കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ ചന്ദ്രശേഖരൻ-റീന ദമ്പതികളുടെ മകനായ അശ്വന്ത് ജന്മനാ തന്നെ അതീവ ഗുരുതരമായ ഹൃദയവൈകല്യവുമായാണ് ജനിച്ചത്. ഹൃദയത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള രണ്ട് അറകളും കൂടിച്ചേർന്ന് ഒന്നായ അപൂർവ്വ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അശ്വന്ത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാം വയസിൽ തന്നെ കുട്ടി സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായി. പിന്നീട് ആരോഗ്യം സാധാരണ നിലയിലായെങ്കിലും ഐടിഐ പഠനകാലത്ത് അശ്വന്തിന് വീണ്ടും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടു.
തുടർന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തോളം വിവിധ ചികിത്സകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴിയെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അശ്വന്ത് ലിസി ആശുപത്രിയിലെ പ്രമുഖ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധൻ ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നത്.
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സങ്കീർണ്ണതയേറിയ ശസ്ത്രക്രിയ
ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞതിനാലും ജന്മനാലുള്ള ഹൃദയവൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലും അശ്വന്തിന് മറ്റൊരു ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കുക എന്നത് മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം, പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. അനിൽ എസ്. ആർ, പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയാക് സർജൻ ഡോ. സാജൻ കോശി എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം അശ്വന്തിനെ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു.
തുടർന്ന് അവയവദാനത്തിനായുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 'കെ-സോട്ടോ' (K-SOTO) പദ്ധതിയിൽ അശ്വന്തിൻ്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഒരു മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 23നാണ് അശ്വന്തിൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ആ സന്ദേശം എത്തുന്നത്. രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച ജുവിൻ രാജുവിൻ്റെ കുടുംബം അവയവദാനത്തിന് സമ്മതം മൂളിയ വിവരം കെ-സോട്ടോ ലിസി ആശുപത്രിയെ അറിയിച്ച വാർത്തയായിരുന്നു അത്.
20 മിനിറ്റിൽ ഹൃദയമെത്തിച്ച് ഗ്രീൻ കോറിഡോർ
സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടൻ ലിസി ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ സംഘം രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെത്തി ജുവിൻ രാജുവിൻ്റെ ഹൃദയം ഏറ്റുവാങ്ങി. ജൂൺ 23 രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെ ഹൃദയവുമായി സംഘം ലിസി ആശുപത്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. കൊച്ചി സിറ്റി, ആലുവ റൂറൽ പൊലീസ് സേനകൾ ഒരുക്കിയ ഗ്രീൻ കോറിഡോർ സംവിധാനത്തിലൂടെ വെറും 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഹൃദയം ലിസി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിച്ച ശസ്ത്രക്രിയ അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി.
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ് അശ്വന്തിൻ്റെ രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് 70 ശതമാനത്തിലും താഴെയായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ഹൃദയം സ്വീകരിച്ചതോടെ അത് 100 ശതമാനത്തിനടുത്ത് എത്തിയെന്നും അശ്വന്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തികരമാണെന്നും ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം അറിയിച്ചു.
ലിസി ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്ന 33-ാമത് ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണിത്. ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം, ഡോ. സാജൻ കോശി, ഡോ. അനിൽ എസ് ആർ എന്നിവരെ കൂടാതെ ഡോ. ജേക്കബ് എബ്രഹാം, ഡോ. റോണി മാത്യു, ഡോ. ഭാസ്ക്കർ രംഗനാഥൻ, ഡോ. ജീവേഷ് തോമസ്, ഡോ. ജോ ജോസഫ്, ഡോ. പി. മുരുകൻ, ഡോ. ജോബ് വിൽസൺ, ഡോ. ഗ്രേസ് മരിയ, ഡോ. ജഗൻ ജോസ്, ഡോ. ശ്രീശങ്കർ, ഡോ. ആബിദ് ഇഖ്ബാൽ, ഡോ. ആന്റണി ജോർജ്, ഡോ. അരുൺ ജോർജ്, ഡോ. ജെനു റോസ്, ഡോ. ഹരി ഗോവിന്ദ്, ഡോ. ദീപ്തി സന്തോഷ്, ഡോ. വേണി ജിത്ത്, പെർഫ്യൂഷനിസ്റ്റുകളായ രാജി രമേഷ്, സൗമ്യ സുനീഷ് തുടങ്ങിയ വലിയൊരു മെഡിക്കൽ സംഘം ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായി.
ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് നടന്ന സ്നേഹനിർഭരമായ ചടങ്ങിൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഫാ. പോൾ കരേടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേക്ക് മുറിച്ചാണ് അശ്വന്തിനെ യാത്രയാക്കിയത്.
പിലാത്തറ ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മുൻകൈ എടുത്താണ് അശ്വന്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭാരിച്ച തുക കണ്ടെത്തിയത്. തനിക്ക് പുനർജന്മം നൽകിയ ജുവിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് അശ്വന്തും കുടുംബവും നന്ദി പറഞ്ഞു.
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