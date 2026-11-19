അമിതമായ മൂത്രശങ്കയുണ്ടോ...? ഈ ലക്ഷണങ്ങള് അവഗണിക്കരുത്
എസ്.എസ്.ബി ഹാർട്ട് ആൻഡ് മൾട്ടിസ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, ഫരീദാബാദിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് & ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ഫിസിഷ്യൻ, ഡോ. മനീഷ് മഹാജൻ വിശദീകരിക്കുന്നു.
Published : November 19, 2026 at 1:29 PM IST
ഒരു വ്യക്തി ദിവസത്തിൽ എത്ര തവണ മൂത്രമൊഴിക്കണം? സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി ദിവസത്തിൽ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് തവണ മൂത്രമൊഴിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഓരോ വ്യക്തിയെയും അവർ എത്രത്തോളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നു എന്നതിനെയും മറ്റ് ഘടകങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ സൂചനയാകാം.
എസ്.എസ്.ബി ഹാർട്ട് ആൻഡ് മൾട്ടിസ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, ഫരീദാബാദിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് & ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ഫിസിഷ്യൻ, ഡോ. മനീഷ് മഹാജൻ എഎൻഎയോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
നല്ല ആരോഗ്യം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ്. രോഗം വന്നതിനുശേഷം ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, അത് വരാതെ തടയുന്നതാണ് (പ്രതിരോധമാണ്) ഉചിതമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പ്രോട്ടീനുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ സമീകൃതാഹാരവും, ഒപ്പം പതിവായ ശാരീരിക വ്യായാമവും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണ്. ആഴ്ചയിൽ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.
ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷേമം നിലനിർത്താൻ മതിയായ ഉറക്കം, ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ജലാംശം, യോഗ, ധ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിനോദങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള സമ്മർദ്ദ നിയന്ത്രണം എന്നിവയും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പുകയില ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക, മദ്യപാനം പരിമിതപ്പെടുത്തുക, ആരോഗ്യകരമായ ശരീരഭാരം നിലനിർത്തുക.
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ദിവസത്തിൽ എത്ര തവണ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു എന്നതിനെ പല ഘടകങ്ങളും സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. മരുന്നുകൾ, ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ചില ഘടകങ്ങളാണ്. പ്രായവും മൂത്രസഞ്ചിയുടെ വലുപ്പവും ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. ഒരു വ്യക്തി എത്ര തവണ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് "യൂറിനറി ഫ്രീക്വൻസി" (urinary frequency).
മിക്ക ആളുകളും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് തവണ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു. ദിവസത്തിൽ നാല് മുതൽ 10 തവണ വരെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായി കണക്കാക്കാം. എന്നാൽ ഇത് വ്യക്തിയുടെ ജീവിതനിലവാരത്തെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലായിരിക്കണം. കാലക്രമേണ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരാം.
ഗർഭകാലത്ത് ഹോർമോണുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും മൂത്രസഞ്ചിയിലുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദവും മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവോ എണ്ണമോ വർധിപ്പിച്ചേക്കാം. പ്രസവശേഷം എട്ട് ആഴ്ച വരെ ഈ അവസ്ഥ തുടരാം. വളരെ കുറച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായോ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ സൂചനയാകാം. പ്രത്യേകിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്:
- നടുവേദന
- മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണപ്പെടുക
- മൂത്രം കലങ്ങിയിരിക്കുക (cloudy urine)
- മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക
- പനി
- മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോകുന്നതിനിടയിൽ മൂത്രം ചോർന്നുപോകുക
- മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ വേദന അനുഭവപ്പെടുക
- മൂത്രത്തിന് രൂക്ഷമായ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുക
മൂത്രമൊഴിച്ച ശേഷവും വീണ്ടും മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
മൂത്രമൊഴിച്ച ശേഷവും വീണ്ടും മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് 'ഓവർ ആക്റ്റീവ് ബ്ലാഡർ' (അമിതമായി സജീവമായ മൂത്രസഞ്ചി) അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധ (UTI) പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നം മൂലമാകാം. ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉപദേശം തേടാവുന്നതാണ്.
എത്ര സമയം വരെ മൂത്രം പിടിച്ചുനിർത്താം?
ചിലർക്ക് ദീർഘനേരം മൂത്രം പിടിച്ചുനിർത്താൻ സാധിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ഇത് പതിവാക്കാൻ പാടില്ല. മൂത്രം പിടിച്ചുനിർത്തുന്നത് കാലക്രമേണ മൂത്രസഞ്ചിയിലെ പേശികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
ആരോഗ്യകരമായ മൂത്രത്തിൻ്റെ നിറം എന്താണ്?
ആരോഗ്യകരമായ മൂത്രത്തിന് സാധാരണയായി ഇളം മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കും. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ നിറം കൂടുതൽ കടും മഞ്ഞയായി മാറിയേക്കാം. പല കാരണങ്ങളാൽ മൂത്രത്തിൻ്റെ നിറത്തിൽ മാറ്റം വരാം. വളരെ കടും മഞ്ഞയോ അംബർ (ഇളം തവിട്ടു കലർന്ന മഞ്ഞ) നിറമോ ആണെങ്കിൽ, അത് ശരീരത്തിൽ ജലാംശം കുറവാണെന്നതിൻ്റെ (dehydration) സൂചനയാകാം.
എത്ര തവണ മൂത്രമൊഴിക്കണം?
മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിൻ്റെ എണ്ണത്തിലോ അളവിലോ വലിയ മാറ്റം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, അത് സാധാരണ പരിധിക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും, വൈദ്യസഹായം തേടുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തി എത്ര തവണ മൂത്രമൊഴിക്കണം എന്നത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്:
- പ്രായം
- മൂത്രസഞ്ചിയുടെ വലുപ്പം
- കഴിക്കുന്ന ദ്രാവകങ്ങളുടെ അളവ്
- മദ്യം, കഫീൻ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം
- പ്രമേഹം, മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധ (UTI) തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ
- ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം
എന്നിരുന്നാലും, മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ സൂചനയാകാമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
Also Read: കൊഴുപ്പിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത്? സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും 'പൊണ്ണത്തടി' വ്യത്യാസപ്പെടാനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്രജ്ഞർ