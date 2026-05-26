കേക്കുകളും ജങ്ക് ഫുഡും കഴിക്കാറുണ്ടോ? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിങ്ങനെ
Published : May 26, 2026 at 11:52 AM IST
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം എന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു കീറാമുട്ടിയാണ്. ആരോഗ്യത്തിനായി ഓട്സും ചിയ സീഡും വിലകൊടുത്തു വാങ്ങിക്കൂട്ടുമെങ്കിലും പോഷകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം മിക്കവരിലുമുണ്ട്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിനുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും ഭയപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ പോഷകാഹാരമെന്നത് വലുതായി ചിന്തിച്ച് കാടുകയറേണ്ട ഒരു രസതന്ത്ര ക്ലാസല്ല. മറിച്ച് വളരെ ലളിതമായ കാര്യമാണ്.
നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീമായി സങ്കൽപ്പിക്കുക. ടീമിലെ എല്ലാ കളിക്കാർക്കും ഗ്രൗണ്ടിൽ അവരുടേതായ റോളുകളുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നും നിർണായകമായ ഒരു കളിക്കാരനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ആ കളി പൂർണമായും താളംതെറ്റും. സമാനമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും. നാം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അറിവോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അഥവാ അന്നജം
ശരീരത്തിന് അവശ്യം വേണ്ട ഊർജം നൽകുന്ന പ്രധാന സ്രോതസ്സാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അഥവാ അന്നജം. ഇന്ധനമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുനോക്കൂ. അതുപോലെയാണ് അന്നജമില്ലാത്ത ശരീരത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ. ഇവയുടെ അഭാവം ശരീരത്തിൽ കടുത്ത ക്ഷീണവും ഓർമക്കുറവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ജോലി ചെയ്യാനും നടക്കാനും ചിന്തിക്കാനും നമുക്ക് ഊർജം നൽകുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും ഒരുപോലെയല്ല ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
സുരക്ഷിതമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ബ്രൗൺ റൈസ്, ഓട്സ്, പഴങ്ങൾ, തിന പോലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവ ശരീരത്തിന് വളരെ വലിയ ഗുണം ചെയ്യും. എന്നാൽ കേക്കുകൾ, ചിപ്സ്, വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ചോറ്, ബ്രെഡ് തുടങ്ങിയവ പെട്ടെന്ന് വിശപ്പുണ്ടാക്കുകയും ശരീരത്തിന് വലിയ തോതിൽ ദോഷം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
പ്രോട്ടീൻ അഥവാ മാംസ്യം
ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രധാന നിർമാണ ബ്ലോക്കുകളാണ് പ്രോട്ടീനുകൾ. നമ്മുടെ പേശികളുടെയും അവയവങ്ങളുടെയും മികച്ച വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. മുടി, ചർമം, നഖം എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും പ്രോട്ടീൻ കൂടിയേ തീരു. വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പേശികളുടെ കരുത്ത് വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇവ ഏറെ സഹായിക്കും.
കോശങ്ങളുടെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതും പ്രോട്ടീനുകളാണ്. മുട്ട, മത്സ്യം, ഇറച്ചി, പാൽ, തൈര് എന്നിവ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ നൽകുന്ന മികച്ച സ്രോതസ്സുകളാണ്. സസ്യഭുക്കുകൾക്ക് പരിപ്പ്, പയറുവർഗങ്ങൾ, സോയ എന്നിവയിൽനിന്നും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും.
ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ
കൊഴുപ്പുകൾ പൂർണമായും ശരീരത്തിന് ദോഷമാണെന്നത് തികച്ചും തെറ്റായ ധാരണയാണ്. ഹോർമോൺ ഉത്പാദനത്തിനും വിറ്റാമിനുകൾ എളുപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യാനും ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. തലച്ചോറിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിനും ഓർമശക്തിക്കും ഇവ നിർണായകമാണ്.
ഒലിവ് ഓയിൽ, നെയ്യ്, നട്സ്, വെണ്ണ എന്നിവ മിതമായ അളവിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. എന്നാൽ കടകളിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളിലെ കൊഴുപ്പ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.
വിറ്റാമിനുകളും നാരുകളും
ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിറ്റാമിനുകൾക്കും മിനറലുകൾക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാൻ നാരുകളടങ്ങിയ ഭക്ഷണം സഹായിക്കും. പച്ചക്കറികളിലും പഴ വർഗങ്ങളിലുമാണ് ഇവ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും ഏറെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ ഹൃദ്രോഗം പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ തടയുകയും ചെയ്യും. പ്രമേഹമുള്ളവരും അമിതവണ്ണമുള്ളവരും നാരുകളടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കണം.
വെള്ളം ജീവാമൃതം
ഏതൊരു ഭക്ഷണക്രമത്തിലെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് വെള്ളം. ശരീരത്തിലെ അനാവശ്യ മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളാൻ മതിയായ അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കണം. ദിവസവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ ശരീരകോശങ്ങളിൽ കൃത്യമായി എത്തിക്കുന്നതും വെള്ളമാണ്. അതിനാൽ മികച്ച സമീകൃതാഹാരത്തിനൊപ്പം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉറപ്പാക്കുക. ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയ അസുഖങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസം അകറ്റിനിർത്താം.
