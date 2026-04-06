2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ആരോഗ്യമേഖലയിൽ 2.5 ദശലക്ഷം വമ്പൻ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍

അഡെക്കോ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം. ആരോഗ്യ മേഖല അടുത്ത ഘട്ട വളർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട്.

HEALTHCARE SECTOR NEW JOBS NEW JOBS 2030 PHARMACEUTICAL SECTOR MILLION NEW JOBS BY 2030
By PTI

Published : April 6, 2026 at 8:17 PM IST

മുംബൈ: ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യം, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലകളിൽ 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 2.5 ദശലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. 30 മുതൽ 35 ശതമാനം വരെ പഠിതാക്കള്‍ക്ക് പുനർനൈപുണ്യ പരിശീലനം ആവശ്യമായി വരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ആശുപത്രികൾ, ആയുഷ്, ഹോം ആൻഡ് എൽഡർ കെയർ, ഫാർമ, ലൈഫ് സയൻസസ്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്‌സ്, ടെലിമെഡിസിൻ, ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം എന്നിവയിലുടനീളം സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലും സാങ്കേതിക സംയോജനത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ, ഔഷധ മേഖല ശേഷി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് അഡെക്കോ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഡിമാൻഡ് വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ മേഖലകളിൽ 2.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏകദേശം 30-35 ശതമാനം തൊഴിലാളികളും പുനർനൈപുണ്യത്തിന് വിധേയമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കന്നു.

2022ൽ ജിഡിപിയുടെ 3.3 ശതമാനമായിരുന്ന ആരോഗ്യ മേഖല അടുത്ത ഘട്ട വളർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. കൂടാതെ 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യം, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വികസനത്തിൻ്റെയും നിർമ്മാണത്തിൻ്റെയും ആഗോള ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിങ് എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെയാകും വളർച്ച.

ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്‌സ്, പ്രിവൻ്റീവ് ഹെൽത്ത്‌കെയർ, ടെലിമെഡിസിൻ എന്നിവയിലും 20-25 ശതമാനം അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. സങ്കീർണ്ണമായ ജനറിക്‌സ്, സ്പെഷ്യാലിറ്റി തെറാപ്പികൾ, ബയോളജിക്‌സ് എന്നിവയിലേക്കുള്ള മാറ്റം വിപുലമായ ഗവേഷണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

"ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങിളിലെ അവഗണന പ്രതിഭാശാലികളുടെ അഭാവം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. തൊഴിലുടമകൾ ഇരട്ട വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു. നൈപുണ്യ വികസനം, നിലനിർത്തൽ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിതരണം എന്നിവ ഒരു നിർണായക തൊഴിൽ ശക്തിയ്‌ക്ക് മുൻഗണനയാകുന്നു'' - അഡെക്കോ ഇന്ത്യ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടറും സെയിൽസ് - പെർമനൻ്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് മേധാവി പ്യൂഷ് സപ്രൂ പറഞ്ഞു.

ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ, ചെന്നൈ, ഡൽഹി-എൻ‌സി‌ആർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 65-70 ശതമാനം നിയമനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പൂനെ, അഹമ്മദാബാദ്, കോയമ്പത്തൂർ തുടങ്ങിയ ടയർ II, III സ്ഥലങ്ങളിലെ നിയമന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ക്രമേണ വർദ്ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

അടുത്ത 5-7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും ഫാർമയിലും നിയമനം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും, ഇന്ത്യ ഉയർന്നുവരുന്നതിലൂടെയായിരിക്കുമെന്നും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, യുകെ, മറ്റ് വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള അവസരങ്ങള്‍ 25-30 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും പ്യൂഷ് സപ്രൂ വിലയിരുത്തി.

Also Read:വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വൻമാറ്റം; എൻസിഇആർടിക്ക് കൽപിത സർവകലാശാല പദവി

TAGGED:

HEALTHCARE SECTOR NEW JOBS
NEW JOBS 2030
PHARMACEUTICAL SECTOR
MILLION NEW JOBS BY 2030
HEALTHCARE NEW JOBS

