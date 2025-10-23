ETV Bharat / health

ചുണ്ടുകള്‍ ഭംഗിയാക്കാന്‍ ദിവസവും ലിപ്‌സ്റ്റിക്; ഭയപ്പെടണം, മാരക രോഗം പിന്നാലെയുണ്ട്

ലിപ്‌സ്റ്റിക്കുകളുടെ ദീര്‍ഘകാലം ഉപയോഗം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത്.

Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 23, 2025 at 5:29 PM IST

ചുണ്ടുകളുടെ നിറവും ഭംഗിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ദിവസേന ലിപ്‌സ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളില്‍ പലരും. കടകളില്‍ പല നിറത്തിലും വ്യത്യസ്ത ഘടനകളിലും ലിപ്‌സ്‌റ്റുകള്‍ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. ഇതൊക്കെ തോന്നിയത് പോലെ വാങ്ങിക്കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. എന്നാല്‍ അത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത്.

ചിലതരം ലിപ്‌സ്റ്റിക്കുകളില്‍ കാഡ്‌മീയം, ലെഡ് തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങളില്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലിപ്‌സ്റ്റിക്കുകളുടെ ദീര്‍ഘകാല ഉപയോഗം ശ്വാസകോശ അര്‍ബുദം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു.

നിറമുള്ള സൗന്ദര്യ വര്‍ധക ഉത്പ്പന്നമായ ലിപ്‌സ്റ്റിക്കില്‍ സിങ്ക്, കാഡ്‌മീയം പോലുള്ള വിഷാംശങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് അര്‍ബുധം ഉണ്ടാക്കാന്‍ കാരണമാകും. ഇത് വൃക്കയ്ക്കും അസ്ഥികള്‍ ക്ഷയിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും. ഇടയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദോഷം ചെയ്യില്ലെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് നോക്കാം.

രാസവസ്തുക്കള്‍ (ETV Bharat)

കാഡ്‌മീയം: കാഡ്‌മീയം ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ അര്‍ബുധത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നും ശ്വസന വ്യവസ്ഥയെ തകറാലാക്കുമെന്നും നാഷണല്‍ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിനില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു.

ലെഡ്:അത് നാഡീവ്യവസ്ഥയെയാണ് തകരാറിലാക്കുന്നത്. നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, വന്ധ്യത എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും പരോക്ഷമായി ക്യാന്‍സറിനുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ക്രോമിയം: ഇത് മനുഷ്യരിൽ അർബുദമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ക്രോമിയം കാൻസറിന് കാരണമാകും. ദിവസേന ലിപ്‌റ്റിക്കിന്‍റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ നീണ്ട കാലയളവില്‍ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുകയും ശ്വാസകോശത്തേയും ദഹന വ്യവസ്ഥയേയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അലൂമിനിയം: അലൂമിനിയം നേരിട്ട് കാൻസറിന് കാരണമാകില്ല, ലിപ്‌സ്റ്റിക് ദീര്‍ഘകാലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ വലിയ അളവില്‍ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അത് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴോ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴോ ചുണ്ടുകളുടെ നേര്‍ത്ത ചര്‍മ്മത്തിലൂടെ ഈ രാസവസ്‌തുക്കള്‍ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇത് ഹൃദയത്തേയും മറ്റ് അവയവങ്ങളേയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും വിദഗ്‌ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

Representative Image (Getty Images)

ദീര്‍ഘനാളായി ലിപ്‌സ്റ്റിക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഇതിലെ കാഡ്‌മീയം, ലെഡ് തുടങ്ങിയ വിഷാംശം അടങ്ങിയ രാസവസ്‌തുക്കള്‍ ശ്വാസകോശ അര്‍ബുദം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകും. ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യത്തിനായി ലെഡ്ഫ്രീ, ഹെവി മെറ്റല്‍ ഫ്രീ ലിപ്‌സ്റ്റിക്കുകള്‍ തെരെഞ്ഞടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

അപകടങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

പഠനം പറയുന്നത്

എൻവയോൺമെന്റൽ ഹെൽത്ത് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തില്‍ വിവിധ ലിപ്‌സ്റ്റിക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ ലെഡ്. കാഡ്‌മീയം, ക്രോമിയം, അലുമിനിയം മറ്റ് രാസവസ്‌തുക്കള്‍ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. പരിശോധിച്ച 75% ഉത്‌പ്പന്നത്തിലും ലെഡിന്‍റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന അളവിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ മറ്റ് ലിപ്‌സ്റ്റിക് ബ്രാന്‍ഡുകളിലും ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ കാഡ്‌മീയവും ക്രോമിയവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചില ലിപ്സ്റ്റിക്കുകളുടെ പതിവ് ഉപയോഗം ശരീരത്തിൽ ഈ ലോഹങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും ഇത് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും പഠനത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

മുൻകരുതലുകൾ

മുന്‍കരുതലുകള്‍ (ETV Bharat)

ലിപ്സ്റ്റിക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷാംശമുള്ള രാസവസ്‌തുക്കള്‍ ആശങ്കാജനകമാണെങ്കിലും അപകടസാധ്യതകള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ ചില നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനും ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

വിഷാംശ അടങ്ങിയ ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ തെരെഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുക: ലെഡ്ഫ്രീ അല്ലെങ്കില്‍ നോണ്‍ ടോക്‌സിക് എന്ന ലേബല്‍ ചെയ്‌ത ലിപ്‌സ്റ്റിക്കുകള്‍ തെരെഞ്ഞെടുക്കുക.

ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക: ലിപ്‌സ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമാകുന്ന രാസവസ്‌തുക്കള്‍ അടങ്ങിയ ഉത്പ്പന്നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനും കഴിയണം.

ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുക: എല്ലാ ദിവസവും ലിപ്സ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കഴിയുന്നത്ര കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലിപ്സ്റ്റിക് നീക്കം ചെയ്യണം.

സർട്ടിഫൈഡ് ബ്രാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക: ലിപ്‌സ്റ്റിക് ബ്യൂട്ടി റൂട്ടീനിലെ ടോക്സിക് മെറ്റൽ എക്സ്പോസർ കുറയ്ക്കാൻ സർട്ടിഫൈഡ് ബ്രാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക: ചുണ്ടുകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിപ്‌സ്റ്റിക് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

ഓപ്ഷൻ: ബീറ്റ്റൂട്ട് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ ബട്ടർ പോലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലിപ് കളർ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാനും ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു.

Representative Image (Getty Images)

Also Read:കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ പാടില്ലാത്ത 5 ഭക്ഷണങ്ങൾ

