ഇറക്കുമതി മരുന്നുകൾക്ക് 12 മാസത്തെ കാലാവധി നിർബന്ധമാക്കാൻ കേന്ദ്രം
ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മരുന്നുകൾക്കും മറ്റും കുറഞ്ഞത് 12 മാസത്തെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് പുതയി നിർദ്ദേശം. ഇത് സംബന്ധിച്ച കരട് വിജ്ഞാപനവും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി.
By PTI
Published : June 26, 2026 at 2:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് രാജ്യത്ത് എത്തുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 12 മാസത്തെ ഉപയോഗ കാലാവധി (ഷെൽഫ് ലൈഫ്) നിർബന്ധമാക്കാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നീക്കം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡ്രഗ്സ് ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനം മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി. രോഗികൾക്ക് മതിയായ ഉപയോഗ കാലാവധിയുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
നിലവിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് അവയുടെ ആകെ ഉപയോഗ കാലാവധിയുടെ 60 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ചട്ടം. ഈ നിബന്ധനയിലാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ജൂൺ 22ന് പുറത്തിറക്കിയ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെയാണ് പുതിയ ഭേദഗതി നിർദേശം പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നിർദേശം നടപ്പിലാകുന്നതോടെ, വിദേശത്തുനിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ (12 മാസം) ഉപയോഗ കാലാവധി നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ബയോളജിക്കൽ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇളവ്
എന്നാൽ, എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും ഈ പുതിയ നിബന്ധന ബാധകമായിരിക്കില്ല. പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണവും ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകളുടെ സ്വഭാവവും കണക്കിലെടുത്ത്, ബയോളജിക്കൽ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും റേഡിയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലുകൾക്കും പഴയ നിബന്ധന തന്നെ തുടരും. അതായത്, ഇത്തരം മരുന്നുകൾക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ അവയുടെ ആകെ ഉപയോഗ കാലാവധിയുടെ 60 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന നിലവിലെ ചട്ടം തന്നെയായിരിക്കും ബാധകമാവുക.
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാനും, അതേസമയം രോഗികൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത നിലനിർത്താനും പുതിയ ഭേദഗതിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 12 മാസത്തെ കാലാവധി ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ, മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനും കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവ ഉപയോഗിക്കാനും ആവശ്യമായ സമയം ലഭിക്കും. ഇത് രോഗികൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകും. കൂടാതെ, ഉപയോഗ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച കർശന നിബന്ധനകൾ കാരണം മരുന്നുകൾ പാഴായിപ്പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. വിതരണ ശൃംഖലയിലുടനീളം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ശേഖരം മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പുതിയ മാറ്റം സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
രാജ്യത്തെ അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ശക്തിപ്പെടുത്താനും, വിതരണ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും, അനാവശ്യ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കാനും ഈ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവ പലപ്പോഴും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളിലും ഫാർമസികളിലും എത്തുമ്പോഴേക്കും കാലാവധി തീരാറാവുകയോ, ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാവുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. പുതിയ ഭേദഗതി വരുന്നതോടെ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾക്ക് വലിയൊരു പരിഹാരമാകും.
ഗുണനിലവാര വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റമില്ല
അതേസമയം, മരുന്നുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ ഉപയോഗ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകളിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റം നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1940ലെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട്, 1945ലെ ഡ്രഗ്സ് റൂൾസ് എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം, സുരക്ഷ, ഫലപ്രാപ്തി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളിലോ വ്യവസ്ഥകളിലോ യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടില്ല. കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്മേൽ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം എതിർപ്പുകളും നിർദേശങ്ങളും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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