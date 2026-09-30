കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാം; ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി റൈഡറുകളെപ്പറ്റി അറിയാം
ഒരു അടിസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് പുറമേ, കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന അധിക കവറേജുകളാണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി റൈഡറുകൾ.
Published : September 30, 2026 at 5:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചികിത്സാച്ചെലവുകൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കോവിഡ്-19 മഹാമാരിക്ക് ശേഷം ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ എടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
നിരവധി മാർഗനിർദേശങ്ങളും ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങളും നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പലരും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിത്ത് പോളിസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 'റൈഡറുകളെ' കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാൻ ഗുണഭോക്താവിനെ സഹായിക്കുന്ന അധിക സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ റൈഡറുകൾ. അടിസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളെ കൂടുതൽ സമഗ്രമാക്കാൻ ഇത്തരം അധിക സൗകര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. ഇനി റൈഡറുകളെപ്പറ്റി വിശദമായി അറിയാം.
മെറ്റേണിറ്റി കവർ റൈഡർ
പല ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിലും പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സാച്ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയോടൊപ്പം ഒരു 'മെറ്റേണിറ്റി കവർ റൈഡർ' കൂടി ചേർക്കുന്നതിലൂടെ പ്രസവാനന്തര ചെലവുകൾക്ക് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. എന്നാൽ പോളിസി വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് നിശ്ചിത കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവിന് ശേഷമേ ഈ റൈഡറിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനസ് റൈഡർ
ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ പല ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെയും പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടാറില്ല. ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിനായി പോളിസി ഉടമകൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയോടൊപ്പം 'ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനസ് റൈഡർ' കൂടി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ പോളിസിയും അതിനൊപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനസ് റൈഡറും എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. പോളിസിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രോഗിക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, റൈഡർ പ്രകാരമുള്ള 5 ലക്ഷം രൂപ ഒറ്റത്തവണയായി ലഭിക്കും.
അപകടം മൂലമുള്ള വൈകല്യം
പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുകയും അതുമൂലം വൈകല്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ, റൈഡറിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തുക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകുന്നു. കൂടാതെ, പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് പൂർണമായ വൈകല്യം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ തുകയും നൽകാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ബാധ്യസ്ഥരാണ്.
റൂം റെൻ്റ് വെയ്വർ റൈഡർ
ആശുപത്രികളിലെ മുറി വാടക കുത്തനെ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണിത്. പല ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിലും മുറി വാടകയ്ക്ക് ഒരു പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾക്ക് പ്രതിദിനം 5,000 രൂപ വരെയുള്ള മുറി വാടകയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന് കരുതുക. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക ആശുപത്രിയിലെ മുറി വാടക പ്രതിദിനം 8,000 രൂപയാണെങ്കിൽ, അധികമായി വരുന്ന തുക ആ വ്യക്തി തന്നെ നൽകേണ്ടി വരും. എന്നിരുന്നാലും പോളിസിയിൽ 'റൂം റെൻ്റ് വെയ്വർ റൈഡർ' കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികച്ചെലവില്ലാതെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള മുറി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് റൈഡർ
ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ സമയത്തേക്കും ഒരു നിശ്ചിത തുക പണമായി ലഭിക്കാൻ ഈ റൈഡർ പോളിസി ഉടമകളെ സഹായിക്കുന്നു.
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